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«Летний театр» вновь открылся на острове Новая Голландия

Леха Никонов из группы «П.Т.В.П.» (Панки, хой!) и Евгений Алехин из «Макулатуры» читают стихи Бродского на сцене? Так неожиданно и прекрасно прошло праздничное открытие «Летнего театра» 24 мая на острове Новая Голландия. В этом году «Летний театр» снова запустился совместно с компанией LEGENDA Intelligent Development, которую отличает уникальный подход к проектированию и строительству современного городского жилья. Редакция Собака.ru и главные лица культурной жизни столицы (гости из главной столицы тоже были!) смогли первыми оценить площадку на открытии 13-го летнего сезона.

В круглом дворе «Бутылки» вновь открылся культурный проект Новой Голландии, где все лето будут проходить концерты академической и джазовой музыки, выступления независимых театров и музыкантов, танцевальные перформансы и детские спектакли. Рассказываем, кого собрало в историческом дворе главное андеграундное событие прошедшей субботы, и уже планируем летние каникулы в Петербурге вместе с вами.

Александра Новоселова, Анна Балагурова
Анна Балагурова, Александра Новоселова
Марина Лошак

Марина Лошак

Алена Долецкая
Алена Долецкая
Ксения Демирчиева
Ксения Демирчиева
Яна Милорадовская
Яна Милорадовская
Рената Шакирова
Рената Шакирова
Карина Разумовская. Егор Бурдин
Карина Разумовская, Егор Бурдин
Александр Челидзе

Александр Челидзе

Михаил Кельмович

Михаил Кельмович

Два важных независимых культурных проекта Петербурга, музей «Полторы комнаты» и «Невидимый театр», объединились, чтобы создать новый спектакль-манифест под руководством режиссера Семена Серзина, посвященный творчеству великого романтика и бунтаря XX века — Иосифа Бродского. Торжественное открытие собрало представителей искусства из Петербурга и столицы — экс-главного редактора Vogue Russia Алену Долецкую, главного куратора музея «Полторы комнаты» Марину Лошак и писателя, племянника Бродского Михаила Кельмовича, актрис Полину Сидихину и Карину Разумовскую, коллекционера Дениса Химиляйне, искусствоведа Ксению Малич и урбаниста Марию Элькину, хореографа Александра Челидзе, приму-балерину Мариинского театра Ренату Шакирову и многих других.

Алексей Никонов
Алексей Никонов
Денис Химиляйне
Денис Химиляйне
Полина Сидихина
Полина Сидихина
Евгения Годунова, Юрий Пелин
Евгения Годунова, Юрий Пелин
Анастасия Дианова
Анастасия Дианова
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Евгений Нейманд

Евгений Нейманд

Ольга Набокова, Николай Евдокимов, Ксения Малич

Ольга Набокова, Николай Евдокимов, Ксения Малич

На сцене амфитеатра собрались актеры «Невидимого театра», лидер панк-группы «П.Т.В.П.» Леха Никонов, Евгений Алехин из «Макулатуры», группы «Выход на посадку» и «Бомба-Октябрь», а также детский хор, чтобы прочитать и спеть строчки из стихов, дневников и эссе Бродского. 

Олег Перфилов, Алена Мельникова
Олег Перфилов, Алена Мельникова
Ольга Петрова, Юлия Сенина
Юлия Сенина, Ольга Петрова
Лия Чечик
Лия Чечик
Наталья Сиверина
Наталья Сиверина
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Мария Тарнавская. Дуся Горбовская
Мария Тарнавская, Дуся Горбовская
Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Максим Лангуев. Виктор Поляков
Максим Лангуев, Виктор Поляков

После спектакля решили всей редакцией перечитать Бродского и переслушать песни «Макулатуры», потому что погода в майском Петербурге располагает как нельзя кстати. Расписание событий «Летнего театра» обновляется на сайте Новой Голландии. Не пропустите!

Евгения Годунова
Евгения Годунова
Мария Элькина
Мария Элькина
Настя Паутова. Варвара Орлова
Настя Паутова, Варвара Орлова
Вася Михайлов

Вася Михайлов

Любовь Леонтьева. Игорь Осовский
Любовь Леонтьева, Игорь Осовский
Мария Ситник
Мария Ситник
Ирина Пономаренко
Ирина Пономаренко
Мария Зосимова

Мария Зосимова

Алексей Никонов
Алексей Никонов

Фото: Анастасия Большакова, Булат Сабитов

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Анастасия Дианова, Юлия Сенина, Полина Сидихина Ирина Пономаренко, Мария Ситник, Ольга Петрова, Ксения Демирчиева, Максим Лангуев, Алена Мельникова, Лия Чечик, Анна Балагурова, Елизавета Замарина, Михаил Стацюк, Карина Разумовская, Олег Перфилов, Ксения Гощицкая, Настя Паутова, Алена Долецкая, Алексей Никонов, Наталья Сиверина, Любовь Леонтьева, Мария Элькина, Денис Химиляйне, Рената Шакирова, Мария Тарнавская, Яна Милорадовская, Александра Новоселова, Евгения Годунова, Юрий Пелин

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