«Летний театр» вновь открылся на острове Новая Голландия

Леха Никонов из группы «П.Т.В.П.» (Панки, хой!) и Евгений Алехин из «Макулатуры» читают стихи Бродского на сцене? Так неожиданно и прекрасно прошло праздничное открытие «Летнего театра» 24 мая на острове Новая Голландия. В этом году «Летний театр» снова запустился совместно с компанией LEGENDA Intelligent Development, которую отличает уникальный подход к проектированию и строительству современного городского жилья. Редакция Собака.ru и главные лица культурной жизни столицы (гости из главной столицы тоже были!) смогли первыми оценить площадку на открытии 13-го летнего сезона.