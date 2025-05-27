«Летний театр» вновь открылся на острове Новая Голландия

Леха Никонов из группы «П.Т.В.П.» (Панки, хой!) и Евгений Алехин из «Макулатуры» читают стихи Бродского на сцене? Так неожиданно и прекрасно прошло праздничное открытие «Летнего театра» 24 мая на острове Новая Голландия. В этом году «Летний театр» снова запустился совместно с компанией LEGENDA Intelligent Development, которую отличает уникальный подход к проектированию и строительству современного городского жилья. Редакция Собака.ru и главные лица культурной жизни столицы (гости из главной столицы тоже были!) смогли первыми оценить площадку на открытии 13-го летнего сезона.
В круглом дворе «Бутылки» вновь открылся культурный проект Новой Голландии, где все лето будут проходить концерты академической и джазовой музыки, выступления независимых театров и музыкантов, танцевальные перформансы и детские спектакли. Рассказываем, кого собрало в историческом дворе главное андеграундное событие прошедшей субботы, и уже планируем летние каникулы в Петербурге вместе с вами.
Марина Лошак
Александр Челидзе
Михаил Кельмович
Два важных независимых культурных проекта Петербурга, музей «Полторы комнаты» и «Невидимый театр», объединились, чтобы создать новый спектакль-манифест под руководством режиссера Семена Серзина, посвященный творчеству великого романтика и бунтаря XX века — Иосифа Бродского. Торжественное открытие собрало представителей искусства из Петербурга и столицы — экс-главного редактора Vogue Russia Алену Долецкую, главного куратора музея «Полторы комнаты» Марину Лошак и писателя, племянника Бродского Михаила Кельмовича, актрис Полину Сидихину и Карину Разумовскую, коллекционера Дениса Химиляйне, искусствоведа Ксению Малич и урбаниста Марию Элькину, хореографа Александра Челидзе, приму-балерину Мариинского театра Ренату Шакирову и многих других.
Евгений Нейманд
Ольга Набокова, Николай Евдокимов, Ксения Малич
На сцене амфитеатра собрались актеры «Невидимого театра», лидер панк-группы «П.Т.В.П.» Леха Никонов, Евгений Алехин из «Макулатуры», группы «Выход на посадку» и «Бомба-Октябрь», а также детский хор, чтобы прочитать и спеть строчки из стихов, дневников и эссе Бродского.
После спектакля решили всей редакцией перечитать Бродского и переслушать песни «Макулатуры», потому что погода в майском Петербурге располагает как нельзя кстати. Расписание событий «Летнего театра» обновляется на сайте Новой Голландии. Не пропустите!
Вася Михайлов
Мария Зосимова
Фото: Анастасия Большакова, Булат Сабитов
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