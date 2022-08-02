Репортаж: как работает «Благотворительная больница» — автобус петербургских врачей для лечения бездомных

Иван Смирнов, ассистент Мобильной клиники:

Я пришел в Больничку несколько месяцев назад, в начале лета по наводке подруги-волонтера Мобильной клиники. По профессии я инженер по продажам энергетического оборудования. В медицину попал год назад – проходил курсы тактической медицины в ДОСААФ, и меня зацепило. Я начал дальше учиться, развиваться самостоятельно в этой теме, понял что это здорово и классно, но нужна практика. Когда накладываешь повязки здоровым людям – это одно, а когда имеешь дело с реальными людьми с проблемами со здоровьем – совсем другое.

Больше всего в Больничке нравится коллектив – с ребятами-врачами очень легко и интересно, они открытые, не жадные до информации, делятся, рассказывают, отвечают на вопросы. Нравится системность – то, что есть организация, которая помогает бездомным получить медицинскую помощь. Раньше я видел сидящего в переходе человека и думал: «А что он делает, если вдруг заболит зуб или что-то еще?», но когда я увидел, как работает система, которую выстроили врачи-волонтеры, меня это очень впечатлило. Например, я часто вижу людей, которые приходят на прием с трофическими язвами и понимаю, что без помощи врачей ББ, лекарств, которые жертвую добрые и неравнодушные люди, им было бы совсем плохо. Жаль, что бригада Мобильной клиники – одна на весь Петербург, но и Москва не сразу строилась.

Текст: Алена Демина