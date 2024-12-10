Лидия Метельская, Кристина Березовская, Ирина Оганова, Дарья Александрова и другие на предновогоднем ужине

Под занавес 2024 года ресторатор Марк Лапин вместе с бизнес-вуман Мирой Бруман (Tonka Perfumes), собрали представителей истеблишмента Петербурга на дико красивый предпраздничный ужин в итальянском ресторане Mio. Были все: галеристы и коллекционеры, писатели и дизайнеры, телеведущие, бизнесмены и даже один биохакер!
Гостей вечера гостеприимно встречал владелец заведения, ресторатор Марк Лапин с супругой Ксенией и основательницей бренда Tonka Perfumes Мирой Бруман. Приглушенный свет, свечи и яркие блюда от шеф-повара заведения Франческо Барбато сделали ужин не просто светским, но ещё и по-семейному уютным.
Франческо Барбато
Среди гостей семейного (почти!) ужина — Ирина Оганова, Мария Абашова, Кристина Березовская, Марина Гисич, Лидия Метельская, Екатерина Смольникова и многие другие.
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