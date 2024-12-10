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Лидия Метельская, Кристина Березовская, Ирина Оганова, Дарья Александрова и другие на предновогоднем ужине

Под занавес 2024 года ресторатор Марк Лапин вместе с бизнес-вуман Мирой Бруман (Tonka Perfumes), собрали представителей истеблишмента Петербурга на дико красивый предпраздничный ужин в итальянском ресторане Mio. Были все: галеристы и коллекционеры, писатели и дизайнеры, телеведущие, бизнесмены и даже один биохакер!

Ксения Лапина, Марк Лапин. Мира Бруман
Ксения Лапина, Марк Лапин, Мира Бруман
Мария Абашова
Мария Абашова
Екатерина Смольникова
Екатерина Смольникова
Ирина Оганова
Ирина Оганова
Кристина Березовская
Кристина Березовская
Мария Грудина
Мария Грудина
Лидия Метельская
Лидия Метельская
Дарья Александрова
Дарья Александрова
Мария Фурсова
Мария Фурсова
Татьяна Миронова
Татьяна Миронова

Гостей вечера гостеприимно встречал владелец заведения, ресторатор Марк Лапин с супругой Ксенией и основательницей бренда Tonka Perfumes Мирой Бруман. Приглушенный свет, свечи и яркие блюда от шеф-повара заведения Франческо Барбато сделали ужин не просто светским, но ещё и по-семейному уютным. 

Алена Мельникова, Олег Перфилов
Алена Мельникова, Олег Перфилов
Юра Питенин
Юра Питенин
Юрий Грудин
Юрий Грудин
Анастасия Дианова
Анастасия Дианова
Владимир Ревенков, Лидия Метельская
Владимир Ревенков, Лидия Метельская
Марина Гисич. Мария Кошенкова
Марина Гисич, Мария Кошенкова
Франческо Барбато

Франческо Барбато

Среди гостей семейного (почти!) ужина — Ирина Оганова, Мария Абашова, Кристина Березовская, Марина Гисич, Лидия Метельская, Екатерина Смольникова и многие другие.

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Мария Абашова, Татьяна Миронова, Кристина Березовская Алена Мельникова, Екатерина Смольникова, Мария Грудина, Ксения Лапина, Марк Лапин, Олег Перфилов, Мария Фурсова, Лидия Метельская, Ирина Оганова, Дарья Александрова, Юрий Грудин, Анастасия Дианова, Юра Питенин, Марина Гисич, Владимир Ревенков

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