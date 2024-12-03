18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Зендая, Марк Эйдельштейн и Тимати Шалае (да!), Юра Борисов, Деми Мур и другие на премии Gotham Awards 2024

Это случилось: два Тимоти Шаламе — отечественный (по совместительству герой октябрьской обложки журнала Собака.ru) и голливудский — встретились. Произошло это событие (обсуждал весь Telegram!) на вручении наград независимого кино The Gothams Annual Film Awards в Нью-Йорке. 

Марк Эйдельштейн. Тимоти Шаламе
Getty
Марк Эйдельштейн, Тимоти Шаламе
Юра Борисов
Getty
Юра Борисов
Деми Мур
Getty

Деми Мур

Николь Кидман
Getty

Николь Кидман

Зендая
Getty

Зендая

Сама церемония прошла в знаменитом отеле Cipriani и собрала главных звезд мирового (и отечественного!) кино: по ковровой дорожке прошли Деми Мур, Николь Кидман, Зендая, герой обложки Собака.ru Юра Борисов и многие другие. 

В этом году главный приз вручили фильму «Другой человек» режиссёра Аарона Шимберга с Себастианом Стэном в главной роли. Также наградами были отмечены Рамелл Росс («Лучшая режиссура») и Колман Доминго («Лучшая главная роль»). Фильму «Анора» Шона Бэйкера и Юре Борисову, которые были среди претендентов на награду, статуэтки не достались. 

Памела Андерсон
Getty

Памела Андерсон

Джессика Честейн
Getty

Джессика Честейн

Эль Фаннинг
Getty

Эль Фаннинг

Шейлин Вудли
Getty

Шейлин Вудли

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Марк Эйдельштейн, Юра Борисов

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: