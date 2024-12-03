Зендая, Марк Эйдельштейн и Тимати Шалае (да!), Юра Борисов, Деми Мур и другие на премии Gotham Awards 2024

Сама церемония прошла в знаменитом отеле Cipriani и собрала главных звезд мирового (и отечественного!) кино: по ковровой дорожке прошли Деми Мур, Николь Кидман, Зендая, герой обложки Собака.ru Юра Борисов и многие другие.

В этом году главный приз вручили фильму «Другой человек» режиссёра Аарона Шимберга с Себастианом Стэном в главной роли. Также наградами были отмечены Рамелл Росс («Лучшая режиссура») и Колман Доминго («Лучшая главная роль»). Фильму «Анора» Шона Бэйкера и Юре Борисову, которые были среди претендентов на награду, статуэтки не достались.