Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Николь Кидман, Деми Мур, Джуд Лоу и другие звезды на церемонии Governors Awards

Сезон кинонаград можно официально считать открытым! Страт главному голливудскому марафону дала премия Governors Awards – в лос-анджелеском центре Hollywood & Highland, расположенном неподалеку от «оскаровского» Dolby Theatre (символично!), прошло награждение почетными статуэтками.
Деми Мур
Дженнифер Лопес
Николь Кидман
Шэрон Стоун
Дженнифер Лоуренс
Селена Гомес, Зои Салдана, Карла София Гаскон
Несмотря на обилие звездных гостей – по дорожке прошлась только что пережившая развод с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес, редкая гостья светских мероприятий Анджелина Джоли, недавно объявившая о второй беременности Дженнифер Лоуренс – все внимание было приковано к героям обложек Собака.ru: Марку Эйдельштейну и Юре Борисову. В Лос-Анджелес главные краши российского кинематографа прилетели с фильмом «Анора» (картину все еще можно посмотреть в кинотеатрах!), которая, как утверждает издание Variety, может принести Борисову номинацию на Оскар.
В этом году почетной наградой за выдающиеся заслуги в кинематографе был посмертно удостоен Куинси Джонс, ставший первым продюсером-афроамериканцеи, чей фильм был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Кроме того, свою статуэтку получила шестикратная обладательница премии Американского общества кастинг-директоров Джульет Тейлор. Также наградами отметили сценариста и режиссёра Ричард Кёртис, а также продюсеров фильмов о Джеймсе Бонде — Майкла Дж. Уилсон и Барбару Брокколи.
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