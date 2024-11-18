Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Николь Кидман, Деми Мур, Джуд Лоу и другие звезды на церемонии Governors Awards

Несмотря на обилие звездных гостей – по дорожке прошлась только что пережившая развод с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес, редкая гостья светских мероприятий Анджелина Джоли, недавно объявившая о второй беременности Дженнифер Лоуренс – все внимание было приковано к героям обложек Собака.ru: Марку Эйдельштейну и Юре Борисову. В Лос-Анджелес главные краши российского кинематографа прилетели с фильмом «Анора» (картину все еще можно посмотреть в кинотеатрах!), которая, как утверждает издание Variety, может принести Борисову номинацию на Оскар.