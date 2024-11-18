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Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Николь Кидман, Деми Мур, Джуд Лоу и другие звезды на церемонии Governors Awards

Сезон кинонаград можно официально считать открытым! Страт главному голливудскому марафону дала премия Governors Awards – в лос-анджелеском центре Hollywood & Highland, расположенном неподалеку от «оскаровского» Dolby Theatre (символично!), прошло награждение почетными статуэтками. 

Марк Эйдельштейн
Getty
Марк Эйдельштейн
Юра Борисов
Getty
Юра Борисов
Деми Мур
Getty

Деми Мур

Дженнифер Лопес
Getty

Дженнифер Лопес

Николь Кидман
Getty

Николь Кидман

Шэрон Стоун
Getty

Шэрон Стоун

Дженнифер Лоуренс
Getty

Дженнифер Лоуренс

Селена Гомес, Зои Салдана, Карла София Гаскон
Getty

Селена Гомес, Зои Салдана, Карла София Гаскон

Несмотря на обилие звездных гостей – по дорожке прошлась только что пережившая развод с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес, редкая гостья светских мероприятий Анджелина Джоли, недавно объявившая о второй беременности Дженнифер Лоуренс – все внимание было приковано к героям обложек Собака.ru: Марку Эйдельштейну и Юре Борисову. В Лос-Анджелес главные краши российского кинематографа прилетели с фильмом «Анора» (картину все еще можно посмотреть в кинотеатрах!), которая, как утверждает издание Variety, может принести Борисову номинацию на Оскар. 

Анджелине Джоли с сыном Ноксом
Getty

Анджелине Джоли с сыном Ноксом

Джуд Лоу
Getty

Джуд Лоу

Джулианна Мур
Getty

Джулианна Мур

Хью Грант
Getty

Хью Грант

Эми Адамс
Getty

Эми Адамс

Памела Андерсон
Getty

Памела Андерсон

Кейт Уинслет
Getty

Кейт Уинслет

Тильда Суинтон
Getty

Тильда Суинтон

В этом году почетной наградой за выдающиеся заслуги в кинематографе был посмертно удостоен Куинси Джонс, ставший первым  продюсером-афроамериканцеи, чей фильм был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Кроме того, свою статуэтку получила шестикратная обладательница премии Американского общества кастинг-директоров Джульет Тейлор. Также наградами отметили сценариста и режиссёра Ричард Кёртис, а также продюсеров фильмов о Джеймсе Бонде — Майкла Дж. Уилсон и Барбару Брокколи. 

Сирша Ронан
Getty

Сирша Ронан

Маргарет Куолли
Getty

Маргарет Куолли

Элизабет Олсен
Getty

Элизабет Олсен

Пол Мескал
Getty

Пол Мескал

Мишель Родригес
Getty

Мишель Родригес

Эль Фаннинг
Getty

Эль Фаннинг

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Марк Эйдельштейн, Юра Борисов

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