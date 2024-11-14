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Борис Пиотровский, Юлия Матвиенко, Матвей Лыков, Михаил Стацюк и другие на званом ужине в Российском этнографическом музее

Главным светским спотом Петербурга-2024 можно смело назвать Российский этнографический музей: мы сбились со счета, сколько приемов и закрытых ужинов провел этот образец неоклассицизма по проекту архитектора В. Ф. Свиньина. В этот раз столовались ценители высокой (петербургской!) гастрономии: в Мраморном зале прошел званый ужин в формате Chef's Table, посвящённый выходу второго сезона сериала «Тонкий вкус. Петербург» (как прошла премьера проекта на киностудии «Ленфильм», можно найти здесь).

Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Елена Крыгина, Борис Пиотровский
Елена Крыгина, Борис Пиотровский
Петр Аксенов
Петр Аксенов
Александр Малич. Дмитрий Викулин, Ольга Филипук
Александр Малич, Дмитрий Викулин, Ольга Филипук
Кристина Березовская
Кристина Березовская
Валерия Скуратова
Валерия Скуратова
Борис Пиотровский
Борис Пиотровский
Валерия Морозова
Валерия Морозова
Алексей Гребенщиков, Артем Гребенщиков
Алексей Гребенщиков, Артем Гребенщиков
Артем Балаев, Мария Федорова
Артем Балаев, Мария Федорова
Анна Рязанская, Алексей Гребенщиков
Анна Рязанская, Алексей Гребенщиков
Евгения Сероусова
Евгения Сероусова

Меню званого ужина разработали шеф-повара, ставшими героями сериала «Тонкий вкус» — перед столами гостей, на импровизированной сцене, «выступили» звезды петербургской гастросцены: Артём и Алексей Гребенщиковы (BoBo), Анна Рязанская («Сад») и Валерия Скуратова (ЕМ), ставшие на один вечер командой. Тут и без предсказаний понятно: этот квартет точно бы получил сразу три звезды Michelin!

Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Дарья Александрова
Дарья Александрова
Алексей Миронов, Марина Никишина. Сергей Калюжный
Марина Никишина, Алексей Миронов, Сергей Калюжный   
Матвей Лыков. Дмитрий Викулин
Матвей Лыков, Дмитрий Викулин 
Анна Коварская
Анна Коварская
Эдуард Мурадян
Эдуард Мурадян
Олеся Дробот
Олеся Дробот
Надежда Третьякова
Надежда Третьякова
Команда

Команда 

Вечер в компании лучших шефов города (да что уж, страны!) провели создатели и участники проекта — эксперт сезона и главный редактор сайта Собака.ru Михаил Стацюк, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, звезды шоу-бизнеса: актер Матвей Лыков, визажист Елена Крыгина, шоумен Евгений Бороденко, а также представители истеблишмента: Юлия Матвиенко, Кристина Березовская, Даша Александрова, Маша Фёдорова, Евгения Сероусова, Ксения Китаева и многие другие. 

Матвей Лыков
Матвей Лыков
Ксения Малич
Ксения Малич
Ирена Куксенайте
Ирена Куксенайте
Анна Александрова, Евгений Бороденко

Анна Александрова, Евгений Бороденко

Егор Рябчик, Настя Стен

Егор Рябчик, Настя Стен

Стас Круглицкий

Стас Круглицкий

Анна Овчинникова, Юлия Матвиенко
Юлия Матвиенко, Анна Овчинникова
Елена Крыгина. Ксения Китаева
Елена Крыгина, Ксения Китаева
Евгения Нагимова
Евгения Нагимова
Галина Мазеева

Галина Мазеева

Александр Радаев

Александр Радаев

Майя Кузина

Майя Кузина

Александра Романова

Александра Романова 

Анжелика Тиманина

Анжелика Тиманина

Анастасия Житенева

Анастасия Житенева

Михаил Стацюк. Александр Лыгин
Михаил Стацюк, Александр Лыгин

Фото: Николай Зверков, Михаил Вильчук, Филипп Григоренко, Андрей Цветков

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Валерия Морозова, Валерия Скуратова, Александр Малич Кристина Березовская, Анна Рязанская, Алексей Гребенщиков, Евгения Сероусова, Петр Аксенов, Матвей Лыков, Алексей Миронов, Михаил Стацюк, Анна Коварская, Юлия Матвиенко, Ксения Гощицкая, Дарья Александрова, Артем Балаев, Борис Пиотровский, Олеся Дробот, Артем Гребенщиков, Эдуард Мурадян, Евгения Нагимова, Ирена Куксенайте, Ксения Малич, Елена Крыгина, Марина Никишина, Мария Федорова, Анна Овчинникова

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