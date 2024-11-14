Борис Пиотровский, Юлия Матвиенко, Матвей Лыков, Михаил Стацюк и другие на званом ужине в Российском этнографическом музее

Главным светским спотом Петербурга-2024 можно смело назвать Российский этнографический музей: мы сбились со счета, сколько приемов и закрытых ужинов провел этот образец неоклассицизма по проекту архитектора В. Ф. Свиньина. В этот раз столовались ценители высокой (петербургской!) гастрономии: в Мраморном зале прошел званый ужин в формате Chef's Table, посвящённый выходу второго сезона сериала «Тонкий вкус. Петербург» (как прошла премьера проекта на киностудии «Ленфильм», можно найти здесь).