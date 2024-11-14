Борис Пиотровский, Юлия Матвиенко, Матвей Лыков, Михаил Стацюк и другие на званом ужине в Российском этнографическом музее

Главным светским спотом Петербурга-2024 можно смело назвать Российский этнографический музей: мы сбились со счета, сколько приемов и закрытых ужинов провел этот образец неоклассицизма по проекту архитектора В. Ф. Свиньина. В этот раз столовались ценители высокой (петербургской!) гастрономии: в Мраморном зале прошел званый ужин в формате Chef's Table, посвящённый выходу второго сезона сериала «Тонкий вкус. Петербург» (как прошла премьера проекта на киностудии «Ленфильм», можно найти здесь).
Меню званого ужина разработали шеф-повара, ставшими героями сериала «Тонкий вкус» — перед столами гостей, на импровизированной сцене, «выступили» звезды петербургской гастросцены: Артём и Алексей Гребенщиковы (BoBo), Анна Рязанская («Сад») и Валерия Скуратова (ЕМ), ставшие на один вечер командой. Тут и без предсказаний понятно: этот квартет точно бы получил сразу три звезды Michelin!
Команда
Вечер в компании лучших шефов города (да что уж, страны!) провели создатели и участники проекта — эксперт сезона и главный редактор сайта Собака.ru Михаил Стацюк, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, звезды шоу-бизнеса: актер Матвей Лыков, визажист Елена Крыгина, шоумен Евгений Бороденко, а также представители истеблишмента: Юлия Матвиенко, Кристина Березовская, Даша Александрова, Маша Фёдорова, Евгения Сероусова, Ксения Китаева и многие другие.
Анна Александрова, Евгений Бороденко
Егор Рябчик, Настя Стен
Стас Круглицкий
Галина Мазеева
Александр Радаев
Майя Кузина
Александра Романова
Анжелика Тиманина
Анастасия Житенева
Фото: Николай Зверков, Михаил Вильчук, Филипп Григоренко, Андрей Цветков
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