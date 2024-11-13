Ренат Маликов, Алексей и Артем Гребенщиковы, Михаил Стацюк, Юлия Матвиенко, Анна Рязанская и другие на премьере сериала «Тонкий вкус»

Премьера получилась насыщенной: в кинотеатре «Ленфильм» собрались звезды ресторанного бизнеса, принявшие участие в проекте — были Анна Рязанская, Валерия Скуратова, Артём и Алексей Гребенщиковы, эксперты — одним из приглашенных спикеров проекта стал главный редактор сайта Собака.ru Михаил Стацюк, представители шоу-бизнеса, среди которых были Матвей Лыков, Полина Толстун-Маликова, Елена Крыгина и другие.
Роман Меркушин, Валерия Морозова, Марина Товмасян
За месяц до Нового года в небольшом фойе главной киностудии Петербурга случился настоящий салат оливье (актуально для премьеры гастро-сериала!) — за оживленным общением были замечены наш краш, актер Матвей Лыков (буквально прописался на «Ленфильме» из-за съёмок новой исторической картины), дизайнер Юлия Матвиенко, ресторатор Ренат Маликов, отвечающий на вопрос «А где Блинов?» (спойлер: открывает новый ресторана в Дубае), редкий гость петербургских премьер Ксения Китаева и другие.
Съемочная группа
Майя Кузина
Егор Рябчик
Евгений Бороденко
Перед показом слово взяла команда проекта — режиссер Мария Эм и продюсер шоу Максим Кузьмин, ставшие за годы работы над первой и второй частью «Тонкого вкуса» настоящими гастро-экспертами, рассказали, чем, по их мнению, различается рынок Москвы и Петербурга. Вердикт был однозначным: столица тонет в соусах, а Петербург — колыбель главных рок-звезд российской гастрономии, и герои сериала тому яркое подтверждение.
Сергей Калюжный
Анжелика Тиманина
Максим Кузьмин
Ася Элькина
Ксения Китаева
Дмитрий Викулин
Александр Радаев
Мария Эм, Ася Котельникова
Фото: Дмитрий Многолет, Анастасия Большакова, Филипп Григоренко
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