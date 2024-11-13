Ренат Маликов, Алексей и Артем Гребенщиковы, Михаил Стацюк, Юлия Матвиенко, Анна Рязанская и другие на премьере сериала «Тонкий вкус»

Перед показом слово взяла команда проекта — режиссер Мария Эм и продюсер шоу Максим Кузьмин, ставшие за годы работы над первой и второй частью «Тонкого вкуса» настоящими гастро-экспертами, рассказали, чем, по их мнению, различается рынок Москвы и Петербурга. Вердикт был однозначным: столица тонет в соусах, а Петербург — колыбель главных рок-звезд российской гастрономии, и герои сериала тому яркое подтверждение.