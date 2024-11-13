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Ренат Маликов, Алексей и Артем Гребенщиковы, Михаил Стацюк, Юлия Матвиенко, Анна Рязанская и другие на премьере сериала «Тонкий вкус»

Премьера получилась насыщенной: в кинотеатре «Ленфильм» собрались звезды ресторанного бизнеса, принявшие участие в проекте — были Анна Рязанская, Валерия Скуратова, Артём и Алексей Гребенщиковы,  эксперты — одним из приглашенных спикеров проекта стал главный редактор сайта Собака.ru Михаил Стацюк, представители шоу-бизнеса, среди которых были Матвей Лыков, Полина Толстун-Маликова, Елена Крыгина и другие.

Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Юлия Матвиенко
Юлия Матвиенко
Эдуард Мурадян
Эдуард Мурадян
Артем Гребенщиков, Алексей Гребенщиков
Артем Гребенщиков, Алексей Гребенщиков
Ренат Маликов, Полина Маликова (Толстун), Михаил Стацюк
Михаил Стацюк, Полина Маликова (Толстун), Ренат Маликов
Иван Фролухин
Иван Фролухин
Анна Рязанская
Анна Рязанская
Валерия Скуратова
Валерия Скуратова
Матвей Лыков
Матвей Лыков
Олеся Дробот
Олеся Дробот
Мария Федулина, Мария Федорова, Елена Крыгина
Мария Федулина, Мария Федорова, Елена Крыгина
Роман Меркушин, Валерия Морозова, Марина Товмасян

Роман Меркушин, Валерия Морозова, Марина Товмасян

За месяц до Нового года в небольшом фойе главной киностудии Петербурга случился настоящий салат оливье (актуально для премьеры гастро-сериала!) — за оживленным общением были замечены наш краш, актер Матвей Лыков (буквально прописался на «Ленфильме» из-за съёмок новой исторической картины), дизайнер Юлия Матвиенко, ресторатор Ренат Маликов, отвечающий на вопрос «А где Блинов?» (спойлер: открывает новый ресторана в Дубае), редкий гость петербургских премьер Ксения Китаева и другие. 

Михаил Стацюк, Антон Исаков
Михаил Стацюк, Антон Исаков
Дарья Гладких. Алёна Анисимова
Дарья Гладких, Алёна Анисимова
Анна Коварская
Анна Коварская
Съемочная группа

Съемочная группа 

Елена Крыгина
Елена Крыгина
Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Ольга Зелинская, Али Мамедов
Али Мамедов, Ольга Зелинская
Майя Кузина

Майя Кузина

Марина Никишина, Алексей Миронов. Александра Романова
Алексей Миронов, Марина Никишина, Александра Романова
Егор Рябчик

Егор Рябчик

Евгений Бороденко

Евгений Бороденко

Перед показом слово взяла команда проекта — режиссер Мария Эм и продюсер шоу Максим Кузьмин, ставшие за годы работы над первой и второй частью «Тонкого вкуса» настоящими гастро-экспертами, рассказали, чем, по их мнению, различается рынок Москвы и Петербурга. Вердикт был однозначным: столица тонет в соусах, а Петербург — колыбель главных рок-звезд российской гастрономии, и герои сериала тому яркое подтверждение. 

Надежда Третьякова
Надежда Третьякова
Ксения Малич, Эдуард Мурадян. Ирэна Куксенайте, Эдуард Мурадян, Клим Иванищенко
Эдуард Мурадян, Ксения Малич, Ирэна Куксенайте, Эдуард Мурадян, Клим Иванищенко
Стас Пауль, Алексей Гребенщиков
Алексей Гребенщиков, Стас Пауль
Светлана Соколова
Светлана Соколова
Сергей Калюжный

Сергей Калюжный

Анжелика Тиманина

 Анжелика Тиманина

Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Ася Элькина

Ася Элькина 

Ксения Китаева

Ксения Китаева

Дмитрий Викулин

Дмитрий Викулин

Александр Радаев

Александр Радаев

Мария Эм, Ася Котельникова

Мария Эм, Ася Котельникова

Фото: Дмитрий Многолет, Анастасия Большакова, Филипп Григоренко

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Ренат Маликов, Али Мамедов, Дарья Гладких Ольга Зелинская, Валерия Скуратова, Мария Федулина, Светлана Соколова , Анна Рязанская, Стас Пауль, Алексей Гребенщиков, Антон Исаков, Матвей Лыков, Елизавета Замарина, Алексей Миронов, Михаил Стацюк, Иван Фролухин, Анна Коварская, Юлия Матвиенко, Полина Маликова (Толстун), Олеся Дробот, Артем Гребенщиков, Эдуард Мурадян, Ксения Малич, Елена Крыгина, Марина Никишина, Мария Федорова

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