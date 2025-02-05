86 этаж! Новый взгляд на город с обзорной площадки «Лахта Центра»

Известные девелоперы увидели Петербург со всех сторон: от исторических фасадов центральных районов и современных жилых комплексов (с такой высоты они выглядят будто игрушечные!) до природных рекреаций и главных городских достопримечательностей. И, конечно, захватывающего вида на Финский залив. Архитектурный ансамбль со стороны моря формирует благоустроенная набережная вдоль Лахтинской гавани и Финского залива, уникальный комплекс из трех флагштоков (каждый – 179,5 метров!) и одноименное общественное пространство.

На экскурсии гости узнали, как обеспечивается безопасность «Лахта Центра» – от молний, пожаров и ветров (эффективно и инновационно), оценили технологии остекления (16,5 тысяч элементов, вес каждого порядка 780 кг!) и особенности устройства здания и поставили перед собой новые задачи по формированию современной городской архитектуры. Об уникальной конструкции небоскреба подробнее читайте в эксклюзивном интервью Собака.ru с Владимиром Траушем – именно он проектировал «Лахта Центр» (и не только!).