86 этаж! Новый взгляд на город с обзорной площадки «Лахта Центра»

Какой вид открывается с высоты 345 и 365 метров? Собака.ru и ведущие девелоперы, которые сохраняют историю и строят современный Петербург, побывали на легендарных 83 и 86 этажах башни и поделились впечатлениями профессионально.
Известные девелоперы увидели Петербург со всех сторон: от исторических фасадов центральных районов и современных жилых комплексов (с такой высоты они выглядят будто игрушечные!) до природных рекреаций и главных городских достопримечательностей. И, конечно, захватывающего вида на Финский залив. Архитектурный ансамбль со стороны моря формирует благоустроенная набережная вдоль Лахтинской гавани и Финского залива, уникальный комплекс из трех флагштоков (каждый – 179,5 метров!) и одноименное общественное пространство.
На экскурсии гости узнали, как обеспечивается безопасность «Лахта Центра» – от молний, пожаров и ветров (эффективно и инновационно), оценили технологии остекления (16,5 тысяч элементов, вес каждого порядка 780 кг!) и особенности устройства здания и поставили перед собой новые задачи по формированию современной городской архитектуры. Об уникальной конструкции небоскреба подробнее читайте в эксклюзивном интервью Собака.ru с Владимиром Траушем – именно он проектировал «Лахта Центр» (и не только!).
Анзор Берсиров
заместитель генерального директора по развитию ГК «ТРЕСТ»
«Я находился на строительной площадке будущего «Лахта Центра», видел работы по созданию свайного поля. И специальная буровая техника, и сами сваи – 2 метра в диаметре и 80 метров глубиной – это очень впечатляло. Также я был на устройстве фундаментной плиты, которая вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Непрерывное бетонирование продолжительностью 49 часов 20 минут, почти 20000 кубометров бетона. Это действительно феноменальная конструкция, которая не может не удивлять меня, как строителя.
С высоты обзорной площадки «Лахта Центра» открылся вид практически на все жилые комплексы группы компаний «ТРЕСТ». И это замечательное ощущение, когда видишь оставленный собой и своей компанией след на карте городе».
Илья Линник
владелец СЗ «Ленинское»
«Петербург, в котором мы ежедневно гуляем, едем на машине, смотрим в окно из офиса, с такой высоты абсолютно другой – открывается взор на все величие нашего прекрасного города. Нам представилась уникальная возможность увидеть, как был изначально он задуман Петром I и как его творение развивалось в течение этих столетий. Ведь вид сверху позволяет словно с иллюминатора самолета увидеть все набережные, мосты, памятники и объекты архитектурного наследия.
Построить столь высокое здание – всегда уникальные технологии строительства, а построить его в стекле и металле – дело рук скульптора и художника одновременно. Учитывая высоту здания и количество этажей, я сразу задаюсь вопросами: как туда поступает вода? Как обслуживаются стеклянные фасады? Как здание противостоит ветреным нагрузкам, как все это обслуживается? И каждое техническое решение уникально».
Юлия Ружицкая
генеральный директор АН «Главстрой»
«Безусловно, нельзя не оценить уникальность проекта с точки зрения архитектуры, его технологичность и продуманность. Смотря на панораму города с высоты, размышляешь о том, насколько органично «Лахта Центр» встроился в окружающий ландшафт. Этот смелый архитектурный замысел по праву стал одним из новых символов города: ярким, провокационным и запоминающимся. Башня обновила и дополнила общественные пространства Петербурга.
Сверху можно увидеть два знаковых для нас проекта: жилой экорайон «Юнтолово» и жилой комплекс «Кронфорт» в Кронштадте. Смотря на открывающуюся панораму, осознаешь, сколько уже сделано и какая перспектива ждет еще впереди».
Арсений Лаптев
генеральный директор компании Arsenal
«Меня особенно впечатлило остекление башни «Лахта Центр». Оно не только придаёт зданию современный вид, но и органично вписывается в архитектурный ансамбль города, создавая гармоничное сочетание с окружающими постройками и мостами. А с обзорной площадки удалось увидеть наши объекты: жилые комплексы Ariosto, Modum и Мебельная. Это вызывает у меня радость и гордость за тот вклад, который компания внесла в градостроительную инфраструктуру Петербурга».
Юрий Грудин
генеральный директор компании Formula City и основатель бренда Well
«С высоты город раскрывается с по-другому – его становится видно со всех сторон. Высота впечатляет, и то, что вертолеты пролетают под тобой, необычайно захватывает. А идея построить еще две башни прекрасна – в этом месте семейство небоскребов будет дополнять друг друга и прекрасно смотреться вместе, создаст анфиладу нового Петербурга».
Марк Лернер
генеральный директор компании «Петрополь»
«С высоты площадки, на севере города я нашел и сфотографировал в приближении реализованный нами в 2010-2012 годах жилой комплекс «Геометрия». Было приятно увидеть, что там внизу построены наши объекты, которые уже вплетены в ткани города, и в них живут наши клиенты.
Рядом с «Лахта Центром» планируется еще две башни, два небоскреба. Я был скептически настроен к слухам и немыслимым картинкам этих зданий. Но тот красивейший фильм, который демонстрировался на плазмах в «Лахта Центре», и вся композиция, общий ансамбль трех башен с подсветками заставили меня пересмотреть, переосмыслить свой взгляд. Это точно будет визитная карточка не просто Санкт-Петербурга, а всей страны».
Фото: Анастасия Большакова
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