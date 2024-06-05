Знакомьтесь, конструктор Владимир Травуш. Он проектировал «Лахта Центр» и Останкинскую телебашню — самые высокие здания современной России

Вертикальный город будущего и предел небоскреба

Расскажите, как вы относитесь к дереву как к строительному материалу. Сейчас многие считают, что оно является ключом к решению всех современных проблем, в первую очередь экологических. Вы разделяете энтузиазм тех, кто считает, что из дерева будут построены города будущего?

Каждый материал обладает определенными качествами. Преимущество дерева в том, что оно легкое. Куб бетона весит 2,4 тонны, куб металла — почти 8 тонн, а куб дерева весит 0,6 тонны. У него меньше сопротивление нагрузкам, но в перекрытии больших пролетов оно может конкурировать с металлом. Дерево красиво смотрится, и дерево имеет — вы не поверите — гораздо большую огнестойкость, чем металл. По крайней мере, огнестойкость клееных конструкций наших спортивных залов — 45 минут, а металла — всего 30. Плюс дерево не подвержено коррозии.

Одни плюсы?

Все же не должно быть метаний в крайности. Для чего-то дерево хорошо. Теннисные корты, бассейны, спортзалы целесообразно строить из дерева. Жилье хорошо строить из дерева. Мне лично кажется, что деревянные дома надо строить высотой до 4 этажей, потому что выше четырех этажей нужен лифт. Шахта лифта должна быть негорючей, то есть из железобетона. И зачем делать деревянный дом, чтобы в нем все равно были железобетонные элементы? Потом, если деревянный дом — высокий, 12 или 15 этажей, то он довольно легкий, его тогда нужно пригружать железобетонными плитами, чтобы не опрокинуло. И какой тогда в этом смысл? Не надо ничего постулировать, мол, должно быть только так и никак иначе. В каждом конкретном случае стоит рассмотреть, что лучше для данной местности и какие возможности дает локальная промышленность. На Севере, скажем, удобно строить из дерева, но это не везде так.

Вы верите в вертикальный город будущего?

Я не думаю о городе будущего, я могу говорить только о том, как дела обстоят сейчас. Сейчас мы можем строить дома в 50–70 этажей, но они не очень хороши для жизни. Хотя бы потому, что дети до определенного возраста не могут ездить на лифте, а, значит, не могут выбегать на улицу запросто даже с 10 этажа. Есть проблемы безопасности, которые все равно существуют. Так что технологически наши возможности очень велики, но дело, в конце концов, не в них, а в том, как целесообразно их использовать.

Текст: Мария Элькина

Фото: Евгения Безрук, Слава Королев, Виктор Кошевой, Наум Грановский / ТАСС, архивы пресс-служб