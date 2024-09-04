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Вот это «Комбинация»! Федор Бондарчук, Елизавета Базыкина, Леон Кемстач, Александр Цыпкин и другие на премьере байопика о легендарной группе 90-х

После успеха «Слова пацана» 90-е стали чуть ли не главной темой всех российских сериалов — в кинотеатре «Октябрь» показали первые серии нового шоу о легендарной группе последнего десятилетия прошлого столетия. Премьера получилась громкой: чтобы посмотреть на экранное воплощение Алены Апиной, Татьяны Ивановой и Александра Шишинина собрались многие звезды российского шоу-бизнеса — в зале были замечены Федор Бондарчук, выступивший продюсером шоу, главная героиня сериала, а по совместительству cover-girl сентябрьского (модного!) номера Собака.ru Елизавета Базыкина, Лаура и Леон Кемстач, Юлия и Анна Пересильд и другие. 

Елизавета Базыкина
Пресс-служба
Елизавета Базыкина
Леон Кемстач. Лаура Кемстач
Пресс-служба
Леон Кемстач, Лаура Кемстач
Федор Бондарчук
Пресс-служба
Федор Бондарчук
Яна Расковалова
Пресс-служба
Яна Расковалова
Александр Цыпкин
Пресс-служба
Александр Цыпкин
Елизавета Базыкина. Татьяна Иванова
Пресс-служба
Елизавета Базыкина, Татьяна Иванова 
Светлана Кузнецова
Пресс-служба
Светлана Кузнецова
Алена Апина, Анастасия Уколова
Пресс-служба

Алена Апина, Анастасия Уколова

На входе гостей ждала главная героиня культового хита группы вишневая девятка, а также зона в стиле 90-х, которая отправляла всех желающих во времена песен «Russian Girls», «American Boy» и «Бухгалтер». На ковровой дорожке же позировали главные звезды «Комбинации» и их экранные воплощения: Лиза Базыкина фотографировалась с Татьяной Ивановой, а Алена Апина обнималась с Настей Уколовой. 

Группа «Комбинация»
Архив героев

Группа «Комбинация»

Анастасия Уколова
Архив героев

Анастасия Уколова

Анна Пересильд
Архив героев

Анна Пересильд

Юлия Пересильд
Архив героев
Юлия Пересильд
Алена Апина
Архив героев

Алена Апина

Дмитрий Чеботарев с супругой
Архив героев

Дмитрий Чеботарев с супругой

Анна Банщикова
Архив героев

Анна Банщикова

Стася Милославская, Антон Филипенко, Игорь Чехов
Архив героев

Стася Милославская, Антон Филипенко, Игорь Чехов 

Со сцены главного зала кинотеатра шоу представила съемочная группа, а также одна из первых солисток группы «Комбинации» Алена Апина: «Съемочная группа сериала — это прекрасная семья, которая в течение года звонила нам, спрашивала все детали. Если бы не настойчивость режиссера Никиты Власова, его энтузиазм и любовь к музыке группы “Комбинация”, ничего бы не получилось. <...> И у него получилось снять очень чистое, светлое, музыкальное и человеческое кино». «Мы все — “Комбинация”», — подтвердил слова певицы худрук команды шоу. 

Никита Кологривый
Пресс-служба

Никита Кологривый

Лев Зулькарнаев
Пресс-служба

Лев Зулькарнаев

Лина Дембикова
Пресс-служба
Лина Дембикова
Слава Копейкин
Пресс-служба

Слава Копейкин

Даниил Воробьев
Пресс-служба

Даниил Воробьев

Антон Желнов
Пресс-служба

Антон Желнов

Съемочная группа сериала «Комбинация»
Пресс-служба

Съемочная группа сериала «Комбинация»

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Люди:
Елизавета Базыкина, Леон Кемстач, Федор Бондарчук Лина Дембикова, Юлия Пересильд, Александр Цыпкин, Яна Расковалова, Светлана Кузнецова

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