Вот это «Комбинация»! Федор Бондарчук, Елизавета Базыкина, Леон Кемстач, Александр Цыпкин и другие на премьере байопика о легендарной группе 90-х

После успеха «Слова пацана» 90-е стали чуть ли не главной темой всех российских сериалов — в кинотеатре «Октябрь» показали первые серии нового шоу о легендарной группе последнего десятилетия прошлого столетия. Премьера получилась громкой: чтобы посмотреть на экранное воплощение Алены Апиной, Татьяны Ивановой и Александра Шишинина собрались многие звезды российского шоу-бизнеса — в зале были замечены Федор Бондарчук, выступивший продюсером шоу, главная героиня сериала, а по совместительству cover-girl сентябрьского (модного!) номера Собака.ru Елизавета Базыкина, Лаура и Леон Кемстач, Юлия и Анна Пересильд и другие.
Алена Апина, Анастасия Уколова
На входе гостей ждала главная героиня культового хита группы вишневая девятка, а также зона в стиле 90-х, которая отправляла всех желающих во времена песен «Russian Girls», «American Boy» и «Бухгалтер». На ковровой дорожке же позировали главные звезды «Комбинации» и их экранные воплощения: Лиза Базыкина фотографировалась с Татьяной Ивановой, а Алена Апина обнималась с Настей Уколовой.
Группа «Комбинация»
Анастасия Уколова
Анна Пересильд
Алена Апина
Дмитрий Чеботарев с супругой
Анна Банщикова
Стася Милославская, Антон Филипенко, Игорь Чехов
Со сцены главного зала кинотеатра шоу представила съемочная группа, а также одна из первых солисток группы «Комбинации» Алена Апина: «Съемочная группа сериала — это прекрасная семья, которая в течение года звонила нам, спрашивала все детали. Если бы не настойчивость режиссера Никиты Власова, его энтузиазм и любовь к музыке группы “Комбинация”, ничего бы не получилось. <...> И у него получилось снять очень чистое, светлое, музыкальное и человеческое кино». «Мы все — “Комбинация”», — подтвердил слова певицы худрук команды шоу.
Никита Кологривый
Лев Зулькарнаев
Слава Копейкин
Даниил Воробьев
Антон Желнов
Съемочная группа сериала «Комбинация»
Комментарии (0)