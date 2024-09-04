Вот это «Комбинация»! Федор Бондарчук, Елизавета Базыкина, Леон Кемстач, Александр Цыпкин и другие на премьере байопика о легендарной группе 90-х

Со сцены главного зала кинотеатра шоу представила съемочная группа, а также одна из первых солисток группы «Комбинации» Алена Апина: «Съемочная группа сериала — это прекрасная семья, которая в течение года звонила нам, спрашивала все детали. Если бы не настойчивость режиссера Никиты Власова, его энтузиазм и любовь к музыке группы “Комбинация”, ничего бы не получилось. <...> И у него получилось снять очень чистое, светлое, музыкальное и человеческое кино». «Мы все — “Комбинация”», — подтвердил слова певицы худрук команды шоу.