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Ирина Оганова, Михаил Стацюк, Виктория Шелягова, Алексей Жидковский: как прошел коктейль PEOPLETALK x Росконгресс в честь старта ПМЭФ

В ресторане Marso Polo собрался истеблишмент города и гости Петербурга, чтобы дать старт вечерней части ПМЭФ. Среди собравшихся на вечеринке PEOPLETALK x Росконгресс были Ирина Оганова, Михаил Стацюк, Виктория Шелягова, Алексей Жидковский, Алена Мельникова, Олег Перфилов и многие другие. 

Ирина Оганова
Пресс-служба
Ирина Оганова
Михаил Стацюк
Пресс-служба
Михаил Стацюк
Виктория и Олег Шеляговы
Пресс-служба

Виктория и Олег Шеляговы 

Алексей Миронов
Пресс-служба
Алексей Миронов
Алексей Жидковский
Пресс-служба
Алексей Жидковский
Алена Мельникова, Олег Перфилов
Пресс-служба
Алена Мельникова, Олег Перфилов
Ксения Аносова
Пресс-служба

Ксения Аносова 

Эльдар Джарахов
Пресс-служба
Эльдар Джарахов
Антон Нечипоренко. Мария Тюменева
Пресс-служба
Антон Нечипоренко, Мария Тюменева

Гости вечера «ПМЭФ без Галстука» танцевали до утра сначала под хиты Эльдара Джарахова – все вместе собравшиеся исполнили песню «Я в моменте», а затем под dj-сеты Vibe Masta и Леши Миронова.

Дарина Алексеева
Пресс-служба

Дарина Алексеева

DJ SMASH
Пресс-служба

DJ SMASH

Алена Жигалова
Пресс-служба

Алена Жигалова

Яна Чурикова
Пресс-служба
Яна Чурикова
Карина Нигай
Пресс-служба

Карина Нигай 

Евгения Милова
Пресс-служба
Евгения Милова
Кристина Потупчик, Мария Моргун
Пресс-служба

Кристина Потупчик, Мария Моргун

Марина Никишина. Гоша Полянский
Пресс-служба
Марина Никишина, Гоша Полянский
Евгений Заболотный
Пресс-служба

Евгений Заболотный

Евгений Гуцал, Дарья Насонова
Пресс-служба

Евгений Гуцал, Дарья Насонова

Алина Ковалева, Андрей Кузнецов
Пресс-служба

Алина Ковалева, Андрей Кузнецов

Сусанна Альперина
Пресс-служба

Сусанна Альперина

Сергей Макаров,
Пресс-служба

Сергей Макаров,

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Люди:
Антон Нечипоренко, Алена Мельникова, Алексей Миронов Михаил Стацюк, Олег Перфилов, Эльдар Джарахов, Алексей Жидковский, Ирина Оганова, Евгения Милова, Марина Никишина, Яна Чурикова

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