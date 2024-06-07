Ирина Оганова, Михаил Стацюк, Виктория Шелягова, Алексей Жидковский: как прошел коктейль PEOPLETALK x Росконгресс в честь старта ПМЭФ

В ресторане Marso Polo собрался истеблишмент города и гости Петербурга, чтобы дать старт вечерней части ПМЭФ. Среди собравшихся на вечеринке PEOPLETALK x Росконгресс были Ирина Оганова, Михаил Стацюк, Виктория Шелягова, Алексей Жидковский, Алена Мельникова, Олег Перфилов и многие другие.
Виктория и Олег Шеляговы
Ксения Аносова
Гости вечера «ПМЭФ без Галстука» танцевали до утра сначала под хиты Эльдара Джарахова – все вместе собравшиеся исполнили песню «Я в моменте», а затем под dj-сеты Vibe Masta и Леши Миронова.
Дарина Алексеева
DJ SMASH
Алена Жигалова
Карина Нигай
Кристина Потупчик, Мария Моргун
Евгений Заболотный
Евгений Гуцал, Дарья Насонова
Алина Ковалева, Андрей Кузнецов
Сусанна Альперина
Сергей Макаров,
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