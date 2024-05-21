Сергей Шнуров, Любовь Аксенова, Матвей Лыков, Ольга Сутулова и другие звезды на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в Москве

Исполнитель главной роли на премьеру не приехал — в аудиозаписи, которую поставил собравшимся Олег Трофим, Тихон Жизневский признался, что сейчас находится на съемках секретного проекта. При этом по ковровой дорожке показа пришлись редкие гости — Сергей Шнуров, чьи песни звучат в ленте, а также Slava Marlow, который в последнее время ведет довольно закрытый образ жизни.