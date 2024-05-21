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Сергей Шнуров, Любовь Аксенова, Матвей Лыков, Ольга Сутулова и другие звезды на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в Москве

Петербургский полицейский Игорь Гром добрался до Москвы — в столичном кинотеатре «Октябрь» прошел закрытый показ фильма «Майор Гром: Игра». Первыми оценить новый блокбастер от Олега Трофима пришли Сергей Горошко, Любовь Аксенова, Ольга Сутулова, Стас Круглицкий, Slava Marlow и другие. 

Любовь Аксенова
Пресс-служба
Любовь Аксенова
Сергей Горошко
Пресс-служба
Сергей Горошко
Матвей Лыков
Пресс-служба
Матвей Лыков
Юрий Музыченко с командой The Hatters
Пресс-служба

Юрий Музыченко с командой The Hatters

Ольга Сутулова
Пресс-служба
Ольга Сутулова
Сергей Шнуров
Пресс-служба
Сергей Шнуров
Олег Трофим
Пресс-служба
Олег Трофим
Дмитрий Чеботарёв
Пресс-служба

Дмитрий Чеботарёв

 

Ирина Горбачёва
Пресс-служба

Ирина Горбачёва

 

Slava Marlow
Пресс-служба

Slava Marlow

 

Сабина Ахмедова
Пресс-служба

Сабина Ахмедова

 

Исполнитель главной роли на премьеру не приехал — в аудиозаписи, которую поставил собравшимся Олег Трофим, Тихон Жизневский признался, что сейчас находится на съемках секретного проекта. При этом по ковровой дорожке показа пришлись редкие гости — Сергей Шнуров, чьи песни звучат в ленте, а также Slava Marlow, который в последнее время ведет довольно закрытый образ жизни. 

Алексей Миронов
Пресс-служба
Алексей Миронов
Мария Федорова
Пресс-служба
Мария Федорова
Ида Галич. Дмитрий Викулин
Пресс-служба
Ида Галич, Дмитрий Викулин
Владислав Лисовец
Пресс-служба
Владислав Лисовец
Мария Кравцова
Пресс-служба

Мария Кравцова

 

Алексей Маклаков
Пресс-служба

Алексей Маклаков

 

Александр Сетейкин, Диана Манасир
Пресс-служба

Александр Сетейкин, Диана Манасир

 

Денис Шведов
Пресс-служба

Денис Шведов 

Олег Трофим
Пресс-служба
Олег Трофим

Кроме того, на премьеру пришли Ольга Сутулова, Сергей Горошко, Ирина Горбачёва, Любовь Аксёнова, Матвей Лыков, Яна Чурикова, группа The Hatters, Сабина Ахмедова и другие звезды. 

Яна Чурикова
Пресс-служба
Яна Чурикова
Ник Брусковский
Пресс-служба
Ник Брусковский
Роман Котков
Пресс-служба

Роман Котков

Владимир Маркони
Пресс-служба

Владимир Маркони

Артем Габрелянов
Пресс-служба

Артем Габрелянов

А как прошла петербургская премьера нового фильма о Майоре Громе, а также, кто на нее пришел, смотрите здесь

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Люди:
Ольга Сутулова, Ида Галич, Матвей Лыков Алексей Миронов, Владислав Лисовец, Сергей Горошко, Олег Трофим, Сергей Шнуров, Ник Брусковский, Любовь Аксенова, Яна Чурикова, Мария Федорова

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