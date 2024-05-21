Сергей Шнуров, Любовь Аксенова, Матвей Лыков, Ольга Сутулова и другие звезды на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в Москве

Петербургский полицейский Игорь Гром добрался до Москвы — в столичном кинотеатре «Октябрь» прошел закрытый показ фильма «Майор Гром: Игра». Первыми оценить новый блокбастер от Олега Трофима пришли Сергей Горошко, Любовь Аксенова, Ольга Сутулова, Стас Круглицкий, Slava Marlow и другие.
Юрий Музыченко с командой The Hatters
Дмитрий Чеботарёв
Ирина Горбачёва
Slava Marlow
Сабина Ахмедова
Исполнитель главной роли на премьеру не приехал — в аудиозаписи, которую поставил собравшимся Олег Трофим, Тихон Жизневский признался, что сейчас находится на съемках секретного проекта. При этом по ковровой дорожке показа пришлись редкие гости — Сергей Шнуров, чьи песни звучат в ленте, а также Slava Marlow, который в последнее время ведет довольно закрытый образ жизни.
Мария Кравцова
Алексей Маклаков
Александр Сетейкин, Диана Манасир
Денис Шведов
Кроме того, на премьеру пришли Ольга Сутулова, Сергей Горошко, Ирина Горбачёва, Любовь Аксёнова, Матвей Лыков, Яна Чурикова, группа The Hatters, Сабина Ахмедова и другие звезды.
А как прошла петербургская премьера нового фильма о Майоре Громе, а также, кто на нее пришел, смотрите здесь.
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