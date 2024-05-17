Майор Гром вернулся домой: как прошла премьера новой части франшизы в Петербурге

В кинотеатре «Формула Кино Галерея» прошёл премьерный показ фильма — самых преданных фанатов встречала команда ленты, а также приглашенные звезды. Среди гостей вечера были Олег Трофим, Артем Габрелянов, Сергей Горошко, Александр Сетейкин, Ольга Сутулова, Андрей Трушин, Евгений Стычкин, Юрий Насонов (его появление поклонники франшизы встретили особенно ярко), Ник Брусковский, который записал вместе с Сергеем Горошко песню «Понедельник» для саундтрека к фильму.

Перед показом ленты съемочная группа фильма зашла в каждый зал кинотеатра, где проходили показы. Создатели картины раскрыли несколько сюжетных твистов, а также попросили тех, кому удалось посмотреть «Майор Гром: Игра» раньше других, не спойлерить.