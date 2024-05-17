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Майор Гром вернулся домой: как прошла премьера новой части франшизы в Петербурге

Олег Трофим, Артем Габрелянов, Сергей Горошко, Александр Сетейкин, Ольга Сутулова, Андрей Трушин и другие показали новую часть франшизы о петербургском полицейском. 

Олег Трофим
Фото: Анастасия Большакова
Олег Трофим
Сергей Горошко
Фото: Анастасия Большакова
Сергей Горошко
Ольга Сутулова
Фото: Анастасия Большакова

Ольга Сутулова

Юрий Насонов
Фото: Анастасия Большакова

Юрий Насонов

Александр Сетейкин
Фото: Анастасия Большакова

Александр Сетейкин

Евгений Стычкин
Фото: Анастасия Большакова

 Евгений Стычкин

Роман Котков
Фото: Анастасия Большакова

Роман Котков

Артем Габрелянов
Фото: Анастасия Большакова

Артем Габрелянов

Сергей Городничий
Фото: Анастасия Большакова

Сергей Городничий

В кинотеатре «Формула Кино Галерея» прошёл премьерный показ фильма — самых преданных фанатов встречала команда ленты, а также приглашенные звезды. Среди гостей вечера были Олег Трофим, Артем Габрелянов, Сергей Горошко, Александр Сетейкин, Ольга Сутулова, Андрей Трушин, Евгений Стычкин, Юрий Насонов (его появление поклонники франшизы встретили особенно ярко), Ник Брусковский, который записал вместе с Сергеем Горошко песню «Понедельник» для саундтрека к фильму. 

Перед показом ленты съемочная группа фильма зашла в каждый зал кинотеатра, где проходили показы. Создатели картины раскрыли несколько сюжетных твистов, а также попросили тех, кому удалось посмотреть «Майор Гром: Игра» раньше других, не спойлерить. 

Михаил Стацюк
Фото: Анастасия Большакова
Михаил Стацюк
Неля Валиева
Фото: Анастасия Большакова

Неля Валиева

Алена Анисимова
Фото: Анастасия Большакова

Алена Анисимова

Сергей Горошко с поклонницей
Фото: Анастасия Большакова

Сергей Горошко с поклонницей 

Галя Голованова
Фото: Анастасия Большакова
Галя Голованова
Роман Селиверстов
Фото: Анастасия Большакова

Роман Селиверстов

Андрей Трушин и Кристина Юдичева
Фото: Анастасия Большакова

Андрей Трушин и Кристина Юдичева

Ник Брусковский
Фото: Анастасия Большакова
Ник Брусковский
Михаил Китаев
Фото: Анастасия Большакова

Михаил Китаев

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Люди:
Михаил Стацюк, Сергей Горошко, Олег Трофим Ник Брусковский, Галя Голованова

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