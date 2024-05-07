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Кайли и Кендалл Дженнер, Джей Ло, Лана Дель Рей: как прошел Met Gala 2024

В Метрополитен-музее прошел Met Gala, главной темой которого стал «Сад времени». Ирина Шейк, Ким Кардашьян, Деми Мур, Кайли Дженнер, Дженнифер Лопес и другие звезды — чем запомнился 76-й бал Института костюма? 

Ирина Шейк
Getty

Ирина Шейк

Кайли Дженнер
Getty

Кайли Дженнер

Ким Кардашьян
Getty

Ким Кардашьян

Зендея
Getty

Зендея

Зендея
Getty

Зендея

Дуа Липа
Getty

Дуа Липа

Лана Дель Рей
Getty

Лана Дель Рей

Кендалл Дженнер
Getty

Кендалл Дженнер

Джей Ло
Getty

Джей Ло

Эмили Ратаковски
Getty

Эмили Ратаковски

Джиджи Хадид
Getty

Джиджи Хадид

Одной из главных звезд вечера стала Дженнифер Лопес — певица появилась на ковровой дорожке в платье Schiaparelli. Многие отметили, что наряд подчеркнул заметно постройневшую фигуру Jenny from the block.

Еще одной селебритис, чье появление вызвало много разговоров, стала Доджа Кэт. Во-первых, пользователи Сети не совсем были уверены, что исполнительницу в этом году можно будет увидеть на мероприятии: все дело в том, что в прошлый раз Доджа нарушила главное правила бала — никакого курения — появившись на ковровой дорожке с электронной сигаретой. Но все обошлось, и Кэт вновь эпатировала публику: она пришла на бал вместе с дизайнером Гурамом Гвасалией, облаченная в полотенце от Vetements. Подобные выходы исполнительница практикует уже несколько дней, выбирая для ланча то пищевую пленку, то простыню. Многие подметили, что, скорее всего, Доджа и Гурам, который придумает эти нетривиальные образы, затмить Канье Уэста и Бьянки Ценззори, тоже любящих экстравагантные луки. 

Ярким моментом вечера стало появление на ковровой дорожке возлюбленной одного из самых богатых людей в мире Джеффа Безоса Лорен Санчес. Дело в том, что, как утверждают инсайдеры, наряд для будущей миссис Безос (подготовка к свадьбе идет полным ходом!) подбирала лично хозяйка вечера Анна Винтур.

Не все звезды соблюли дресс-код. Многие появились в нарядах, которые никак не отражают тему вечера «Сад времени». Лучшие и худшие образы с ковровой дорожки можно найти здесь

Доджа Кэт с Гурамом Гвасалией
Getty

Доджа Кэт с Гурамом Гвасалией

Bad Bunny
Getty

Bad Bunny

Сидни Суини
Getty

Сидни Суини

Деми Мур
Getty

Деми Мур

Карди Би
Getty

Карди Би

Алия Бхатт
Getty

Алия Бхатт

Николь Кидман с супругом
Getty

Николь Кидман с супругом 

Кара Делевинь
Getty

Кара Делевинь

Памела Андерсон
Getty

Памела Андерсон

Сара Джессика Паркер
Getty

Сара Джессика Паркер

Не обошлось и без скандалов, связанных с семейством Кардашьян-Дженнер: за несколько часов до начала вечера стало известно, что прошлогоднего носильщика шлейфа Кайли организаторы уволили за то, что тот привлек к себе слишком много внимания, а значит забрал его у одной из звездных сестер. 

Кроме того, Ким удивила (и ужаснула) всех собравшихся своим нарядом — корсет дивы был столь узок, что сложно представить, как она сидела на ужине, который традиционно проходит после ковровой дорожки. 

Бывший молодой человек Кендалл Bad Bunny также сумел приковать к себе взгляды: на выходе из отеля, в котором готовился к мероприятию, он появился в простыне (нет, над его имиджем Гурам Гвасалия не работал), полностью скрывавшей его наряд — такой выход сразу сделала его гером мемов про приведения. На самой же ковровой дорожке исполнитель предстал в образе от Maison Margiela.

Мария Шарапова
Getty

Мария Шарапова 

Пенелопа Крус
Getty

Пенелопа Крус

Лорен Санчес
Getty

Лорен Санчес

Крис Хемсворт и Эльза Патаки
Getty

Крис Хемсворт и Эльза Патаки

Джессика Бил
Getty

Джессика Бил

Шакира
Getty

Шакира 

Карли Клосс
Getty

Карли Клосс

Ники Минаж
Getty

Ники Минаж

Даша Жукова
Getty

Даша Жукова 

Рита Ора и Тайка Вайтити
Getty

Рита Ора и Тайка Вайтити

Стоит отметить, что не все звезды, ожидаемые на дорожке, дошли до нее. Например, Рианна, которую фотографы ждали у входа до последнего, пропустила вечера из-за гриппа — звезда заболела им буквально перед самым балом. Кроме того, Бейонсе проигнорировала мероприятие. Но было и приятное пополнение: впервые за пять лет по знаменитой лестнице поднялась Зендая (и сделала это не один раз, а два!), после долгого отсутствия вернулась на дорожку Линда Евангелиста, а свой мэт гальный дебют отпраздновала Памела Андерсон. 

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