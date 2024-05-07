Кайли и Кендалл Дженнер, Джей Ло, Лана Дель Рей: как прошел Met Gala 2024

Одной из главных звезд вечера стала Дженнифер Лопес — певица появилась на ковровой дорожке в платье Schiaparelli. Многие отметили, что наряд подчеркнул заметно постройневшую фигуру Jenny from the block.

Еще одной селебритис, чье появление вызвало много разговоров, стала Доджа Кэт. Во-первых, пользователи Сети не совсем были уверены, что исполнительницу в этом году можно будет увидеть на мероприятии: все дело в том, что в прошлый раз Доджа нарушила главное правила бала — никакого курения — появившись на ковровой дорожке с электронной сигаретой. Но все обошлось, и Кэт вновь эпатировала публику: она пришла на бал вместе с дизайнером Гурамом Гвасалией, облаченная в полотенце от Vetements. Подобные выходы исполнительница практикует уже несколько дней, выбирая для ланча то пищевую пленку, то простыню. Многие подметили, что, скорее всего, Доджа и Гурам, который придумает эти нетривиальные образы, затмить Канье Уэста и Бьянки Ценззори, тоже любящих экстравагантные луки.

Ярким моментом вечера стало появление на ковровой дорожке возлюбленной одного из самых богатых людей в мире Джеффа Безоса Лорен Санчес. Дело в том, что, как утверждают инсайдеры, наряд для будущей миссис Безос (подготовка к свадьбе идет полным ходом!) подбирала лично хозяйка вечера Анна Винтур.

Не все звезды соблюли дресс-код. Многие появились в нарядах, которые никак не отражают тему вечера «Сад времени». Лучшие и худшие образы с ковровой дорожки можно найти здесь.