Кайли и Кендалл Дженнер, Джей Ло, Лана Дель Рей: как прошел Met Gala 2024

В Метрополитен-музее прошел Met Gala, главной темой которого стал «Сад времени». Ирина Шейк, Ким Кардашьян, Деми Мур, Кайли Дженнер, Дженнифер Лопес и другие звезды — чем запомнился 76-й бал Института костюма?
Одной из главных звезд вечера стала Дженнифер Лопес — певица появилась на ковровой дорожке в платье Schiaparelli. Многие отметили, что наряд подчеркнул заметно постройневшую фигуру Jenny from the block.
Еще одной селебритис, чье появление вызвало много разговоров, стала Доджа Кэт. Во-первых, пользователи Сети не совсем были уверены, что исполнительницу в этом году можно будет увидеть на мероприятии: все дело в том, что в прошлый раз Доджа нарушила главное правила бала — никакого курения — появившись на ковровой дорожке с электронной сигаретой. Но все обошлось, и Кэт вновь эпатировала публику: она пришла на бал вместе с дизайнером Гурамом Гвасалией, облаченная в полотенце от Vetements. Подобные выходы исполнительница практикует уже несколько дней, выбирая для ланча то пищевую пленку, то простыню. Многие подметили, что, скорее всего, Доджа и Гурам, который придумает эти нетривиальные образы, затмить Канье Уэста и Бьянки Ценззори, тоже любящих экстравагантные луки.
Ярким моментом вечера стало появление на ковровой дорожке возлюбленной одного из самых богатых людей в мире Джеффа Безоса Лорен Санчес. Дело в том, что, как утверждают инсайдеры, наряд для будущей миссис Безос (подготовка к свадьбе идет полным ходом!) подбирала лично хозяйка вечера Анна Винтур.
Не все звезды соблюли дресс-код. Многие появились в нарядах, которые никак не отражают тему вечера «Сад времени». Лучшие и худшие образы с ковровой дорожки можно найти здесь.
Не обошлось и без скандалов, связанных с семейством Кардашьян-Дженнер: за несколько часов до начала вечера стало известно, что прошлогоднего носильщика шлейфа Кайли организаторы уволили за то, что тот привлек к себе слишком много внимания, а значит забрал его у одной из звездных сестер.
Кроме того, Ким удивила (и ужаснула) всех собравшихся своим нарядом — корсет дивы был столь узок, что сложно представить, как она сидела на ужине, который традиционно проходит после ковровой дорожки.
Бывший молодой человек Кендалл Bad Bunny также сумел приковать к себе взгляды: на выходе из отеля, в котором готовился к мероприятию, он появился в простыне (нет, над его имиджем Гурам Гвасалия не работал), полностью скрывавшей его наряд — такой выход сразу сделала его гером мемов про приведения. На самой же ковровой дорожке исполнитель предстал в образе от Maison Margiela.
Стоит отметить, что не все звезды, ожидаемые на дорожке, дошли до нее. Например, Рианна, которую фотографы ждали у входа до последнего, пропустила вечера из-за гриппа — звезда заболела им буквально перед самым балом. Кроме того, Бейонсе проигнорировала мероприятие. Но было и приятное пополнение: впервые за пять лет по знаменитой лестнице поднялась Зендая (и сделала это не один раз, а два!), после долгого отсутствия вернулась на дорожку Линда Евангелиста, а свой мэт гальный дебют отпраздновала Памела Андерсон.
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