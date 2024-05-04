40 самых ярких нарядов в истории Met Gala: то самое «мокрое» платье Ким Кардашьян, Золушка-Зендея и Доджа Шупетт-Кэт

Внимательно следим за модной эволюцией Met Gala, сначала превратившегося из благотворительного ужина в важный светский ивент с Ли Радзивилл, Энди Уорхолом, Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой в роли почетных фэшн-гостей (заслуга культового фэшн-редактора Дианы Вриланд и светской звезды Пэт Бакли), а затем ставшего ключевым карнавально-медийным мероприятием года (достижение Анны Винтур, возглавившей Met Gala в 1995 году).

Вспоминаем ранние нулевые: помимо supermodels-проходок Наоми Кэмпбелл и Линды Евангелисты, в фэшн-корпусе Met Gala нашлось место для Эмбер Валлетты с рококо-бала 2004 года. На Met Gala c темой «Опасные связи: мода и мебель в 18 веке» модель пришла в антуанеттовском луке в комбо с гальяновской юбкой (лучший образ Валлетты за 30 лет регулярных Met-визитов по версии американского Vogue!). Еще из знаковых нарядов нулевых — маккуиновское платье-шотландка Сары Джессики Паркер на англоманском балу 2006 года, на который Кэрри Брэдшоу пришла в компании Ли Маккуина.

Фан-фэкт: в 2008 году на Met Gala с темой «Супергерои: мода и фэнтези» синхронно дебютировали Бейонсе и Тейлор Свифт, которые за пару лет станут главными супергероинями поп-индустрии (совпадение? не думаем!).