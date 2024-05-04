40 самых ярких нарядов в истории Met Gala: то самое «мокрое» платье Ким Кардашьян, Золушка-Зендея и Доджа Шупетт-Кэт

Met Gala 2024 близко: 6 мая на балу Института костюма «Sleeping Beauty: Reawakening Fashion» с дресс-кодом «Сад времени» (в честь рассказа Джеймса Балларда!). Готовимся наблюдать как костюмы-бутоны и платья-букеты, так и кутюрные эко-устойчивые заявления. Накануне главного фэшн-смотра вспоминаем самые яркие наряды в истории Met Gala (от маккуиновской шотландки Сары Джессики Паркер до лагерфельдовских подолов Джереми Поупа!).
Анна Винтур, 2003
Стефано Габбана, Наоми Кэмпбелл, Виктория Бэкхем и Линда Евангелиста, 2003
Эмбер Валлетта, Наталья Водянова и Линда Евангелиста, 2004
Карл Лагерфельд, 2004
Сара Джессика Паркер, 2006
Рианна, 2007
Джей Ло, 2011
Бейонсе, 2011
Рианна, 2015
Тейлор Свифт, 2016
Ким Кардашьян и Йе, 2016
Бейонсе, 2016
Внимательно следим за модной эволюцией Met Gala, сначала превратившегося из благотворительного ужина в важный светский ивент с Ли Радзивилл, Энди Уорхолом, Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой в роли почетных фэшн-гостей (заслуга культового фэшн-редактора Дианы Вриланд и светской звезды Пэт Бакли), а затем ставшего ключевым карнавально-медийным мероприятием года (достижение Анны Винтур, возглавившей Met Gala в 1995 году).
Вспоминаем ранние нулевые: помимо supermodels-проходок Наоми Кэмпбелл и Линды Евангелисты, в фэшн-корпусе Met Gala нашлось место для Эмбер Валлетты с рококо-бала 2004 года. На Met Gala c темой «Опасные связи: мода и мебель в 18 веке» модель пришла в антуанеттовском луке в комбо с гальяновской юбкой (лучший образ Валлетты за 30 лет регулярных Met-визитов по версии американского Vogue!). Еще из знаковых нарядов нулевых — маккуиновское платье-шотландка Сары Джессики Паркер на англоманском балу 2006 года, на который Кэрри Брэдшоу пришла в компании Ли Маккуина.
Фан-фэкт: в 2008 году на Met Gala с темой «Супергерои: мода и фэнтези» синхронно дебютировали Бейонсе и Тейлор Свифт, которые за пару лет станут главными супергероинями поп-индустрии (совпадение? не думаем!).
В 2010-ые Met Gala стремительно теряет глэм-шик (флагманом white tie дресс-кода становятся «Оскар» и «Золотой Глобус»), приобретая черты карнавал-шапито (на радость Бахтину и соцсетям). На китайском балу 2015 года Рианна появилась в 25-киллограмовом платье-омлете Duo Pei (королевского желтого цвета!), в 2018 году Кэти Пэрри распустила геркулесовские крылышки кастомного Versace, а в 2019 году Леди Гага устроила перформанс в платье-трансформере Брендона Максвелла, переодевшись на ковровой дорожке аж четыре раза (в 2023 схожий двухактный фэшн-трюк проделала Жанель Монэ в Thom Browne).
Иман в Harris Reed, 2021
Кара Делевинь в Christian Dior, 2021
Лорд в Bode, 2021
Билли Айлиш в Oscar de la Renta
ASAP Rocky и Рианна в Balenciaga, 2021
Граймс в Iris Van Herpen, 2021
Ким Кардашьян в Balenciaga, 2021
Алессандро Микеле и Джаред Лето в Gucci, 2022
Билли Айлиш в Gucci
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон, 2022
Гранд-звезда Met Gala — (все еще) Ким Кардашьян, появлявшаяся на балу и в «мокром» платье Mugler из латекса и хрустальных бусин, и в клерикальном золото-пайеточном бодиконе Versace, и в тотал-блэк кэтсьюте Balenciaga (трепещи, хромакей), и в архивном «голом» наряде Мэрилин Монро, в котором актриса исполняла песню «Happy Birthday» на дне рождения Джона Кеннеди в 1962 году (в итоге платье было повреждено, а вопросы об этичности ношения исторических фэшн-артефактов остаются до сих пор).
Главные хайп-конкуренты клана Кардашьян на Met Gala — Джаред Лето при дизайн-поддержке Алессандро Микеле (новый креативный директор Valentino способен создавать как тейлоринг-хиты, так и кото-костюмы в комбо с отрубленными головами) и Доджа Кэт, на балу в честь Карла Лагерфельда перевоплотившаяся в кошку Шупетт.
Важный тренд с последней ковровой дорожки Met Gala (имени блендамеда) — увлечение индустрии архивными нарядами. В честь Лагерфельда многие вспомнили его сочинения в Chloé и Chanel — так поступили Наоми Кэмпбелл, Жизель Бюндхен, Дуа Липа и Николь Кидман, примерившая знакомый кутюр со своих съемок рекламы Chanel №5. Но главную (и самую субъективную!) фэшн-награду отдаем Ирине Шейк, пришедшей в архиве Yohji Yamamoto 1998 года.
К слову, с flowercore-сюжетом 2024 года Рианна справилась еще год назад, надев белоснежную клумбу-скафандр Valentino в комплекте с масштабным шлейфом, белыми короткопалыми перчатками (любимый аксессуар Карла!) и вздернутыми очками с нарощенными ресничками.
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