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40 самых ярких нарядов в истории Met Gala: то самое «мокрое» платье Ким Кардашьян, Золушка-Зендея и Доджа Шупетт-Кэт

Met Gala 2024 близко: 6 мая на балу Института костюма «Sleeping Beauty: Reawakening Fashion» с дресс-кодом «Сад времени» (в честь рассказа Джеймса Балларда!). Готовимся наблюдать как костюмы-бутоны и платья-букеты, так и кутюрные эко-устойчивые заявления. Накануне главного фэшн-смотра вспоминаем самые яркие наряды в истории Met Gala (от маккуиновской шотландки Сары Джессики Паркер до лагерфельдовских подолов Джереми Поупа!).

Анна Винтур, 2003
Getty Images

Анна Винтур, 2003

Стефано Габбана, Наоми Кэмпбелл, Виктория Бэкхем и Линда Евангелиста, 2003
Getty Images

Стефано Габбана, Наоми Кэмпбелл, Виктория Бэкхем и Линда Евангелиста, 2003

Эмбер Валлетта, Наталья Водянова и Линда Евангелиста, 2004
Getty Images

Эмбер Валлетта, Наталья Водянова и Линда Евангелиста, 2004

Карл Лагерфельд, 2004
Getty Images

Карл Лагерфельд, 2004

Сара Джессика Паркер, 2006
Getty Images

Сара Джессика Паркер, 2006

Рианна, 2007
Getty Images

Рианна, 2007

Джей Ло, 2011
Getty Images

Джей Ло, 2011

Бейонсе, 2011
Getty Images

Бейонсе, 2011

Рианна, 2015
Getty Images

Рианна, 2015

Тейлор Свифт, 2016
Getty Images

Тейлор Свифт, 2016

Ким Кардашьян и Йе, 2016
Getty Images

Ким Кардашьян и Йе, 2016

Бейонсе, 2016
Getty Images

Бейонсе, 2016

Внимательно следим за модной эволюцией Met Gala, сначала превратившегося из благотворительного ужина в важный светский ивент с Ли Радзивилл, Энди Уорхолом, Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой в роли почетных фэшн-гостей (заслуга культового фэшн-редактора Дианы Вриланд и светской звезды Пэт Бакли), а затем ставшего ключевым карнавально-медийным мероприятием года (достижение Анны Винтур, возглавившей Met Gala в 1995 году). 

Вспоминаем ранние нулевые: помимо supermodels-проходок Наоми Кэмпбелл и Линды Евангелисты, в фэшн-корпусе Met Gala нашлось место для Эмбер Валлетты с рококо-бала 2004 года. На Met Gala c темой «Опасные связи: мода и мебель в 18 веке» модель пришла в антуанеттовском луке в комбо с гальяновской юбкой (лучший образ Валлетты за 30 лет регулярных Met-визитов по версии американского Vogue!). Еще из знаковых нарядов нулевых — маккуиновское платье-шотландка Сары Джессики Паркер на англоманском балу 2006 года, на который Кэрри Брэдшоу пришла в компании Ли Маккуина.

Фан-фэкт: в 2008 году на Met Gala с темой «Супергерои: мода и фэнтези» синхронно дебютировали Бейонсе и Тейлор Свифт, которые за пару лет станут главными супергероинями поп-индустрии (совпадение? не думаем!).

Кара Делевинь, 2017
Getty Images

Кара Делевинь, 2017

Ким Кардашьян, 2018
Getty Images

Ким Кардашьян, 2018

Рианна, 2018
Getty Images

Рианна, 2018

Кэти Пэрри, 2018
Getty Images

Кэти Пэрри, 2018

Lady Gaga, 2019
Getty Images

Lady Gaga, 2019

Джаред Лето, 2019
Getty Images

Джаред Лето, 2019

Ким Кардашьян, 2019
Getty Images

Ким Кардашьян, 2019

Джиджи Хадид, 2019
Getty Images

Джиджи Хадид, 2019

Кайли и Кендалл Дженнер, 2019
Getty Images

Кайли и Кендалл Дженнер, 2019

Кэти Перри, 2019
Getty Images

Кэти Перри, 2019

Эзра Миллер, 2019
Getty Images

Эзра Миллер, 2019

Эмрата, 2019
Getty Images

Эмрата, 2019

Белла Хадид, 2019
Getty Images

Белла Хадид, 2019

Зендея, 2019
Getty Images

Зендея, 2019

В 2010-ые Met Gala стремительно теряет глэм-шик (флагманом white tie дресс-кода становятся «Оскар» и «Золотой Глобус»), приобретая черты карнавал-шапито (на радость Бахтину и соцсетям). На китайском балу 2015 года Рианна появилась в 25-киллограмовом платье-омлете Duo Pei (королевского желтого цвета!), в 2018 году Кэти Пэрри распустила геркулесовские крылышки кастомного Versace, а в 2019 году Леди Гага устроила перформанс в платье-трансформере Брендона Максвелла, переодевшись на ковровой дорожке аж четыре раза (в 2023 схожий двухактный фэшн-трюк проделала Жанель Монэ в Thom Browne). 

Иман в Harris Reed, 2021
Getty Images

Иман в Harris Reed, 2021

Кара Делевинь в Christian Dior, 2021
Getty Images

Кара Делевинь в Christian Dior, 2021

Лорд в Bode, 2021
Getty Images

Лорд в Bode, 2021

Билли Айлиш в Oscar de la Renta
Getty Images

Билли Айлиш в Oscar de la Renta

ASAP Rocky и Рианна в Balenciaga, 2021
Getty Images

ASAP Rocky и Рианна в Balenciaga, 2021

Граймс в Iris Van Herpen, 2021
Getty Images

Граймс в Iris Van Herpen, 2021

Ким Кардашьян в Balenciaga, 2021
Getty Images

Ким Кардашьян в Balenciaga, 2021

 

Алессандро Микеле и Джаред Лето в Gucci, 2022
Getty Images

Алессандро Микеле и Джаред Лето в Gucci, 2022

Билли Айлиш в Gucci
Getty Images

Билли Айлиш в Gucci

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон, 2022
Getty Images

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон, 2022

Гранд-звезда Met Gala — (все еще) Ким Кардашьян, появлявшаяся на балу и в «мокром» платье Mugler из латекса и хрустальных бусин, и в клерикальном золото-пайеточном бодиконе Versace, и в тотал-блэк кэтсьюте Balenciaga (трепещи, хромакей), и в архивном «голом» наряде Мэрилин Монро, в котором актриса исполняла песню «Happy Birthday» на дне рождения Джона Кеннеди в 1962 году (в итоге платье было повреждено, а вопросы об этичности ношения исторических фэшн-артефактов остаются до сих пор).  

Главные хайп-конкуренты клана Кардашьян на Met Gala — Джаред Лето при дизайн-поддержке Алессандро Микеле (новый креативный директор Valentino способен создавать как тейлоринг-хиты, так и кото-костюмы в комбо с отрубленными головами) и Доджа Кэт, на балу в честь Карла Лагерфельда перевоплотившаяся в кошку Шупетт. 

Джереми Поуп в Balmain, 2023
Getty Images

Джереми Поуп в Balmain, 2023

Доджа Кэт в Oscar de la Renta, 2023
Getty Images

Доджа Кэт в Oscar de la Renta, 2023

Джаред Лето в костюме авторства Алессандро Миккеле, 2023
Getty Images

Джаред Лето в костюме авторства Алессандро Миккеле, 2023

Жанель Монэ в Thom Browne, 2023
Getty Images

Жанель Монэ в Thom Browne, 2023

Рианна в Valentino, 2023
Getty Images

Рианна в Valentino, 2023

Lil Nas X
Getty Images

Lil Nas X

Ким Кардашьян в Schiaparelli
Getty Images

Ким Кардашьян в Schiaparelli

Ирина Шейк в Yohji Yamamoto
Getty Images

Ирина Шейк в Yohji Yamamoto

Важный тренд с последней ковровой дорожки Met Gala (имени блендамеда) — увлечение индустрии архивными нарядами. В честь Лагерфельда многие вспомнили его сочинения в Chloé и Chanel — так поступили Наоми Кэмпбелл, Жизель Бюндхен, Дуа Липа и Николь Кидман, примерившая знакомый кутюр со своих съемок рекламы Chanel №5. Но главную (и самую субъективную!) фэшн-награду отдаем Ирине Шейк, пришедшей в архиве Yohji Yamamoto 1998 года.

К слову, с flowercore-сюжетом 2024 года Рианна справилась еще год назад, надев белоснежную клумбу-скафандр Valentino в комплекте с масштабным шлейфом, белыми короткопалыми перчатками (любимый аксессуар Карла!) и вздернутыми очками с нарощенными ресничками. 

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