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Лучшие (и худшие!) выходы Met Gala 2024: Зендея, Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Анна Винтур

В Большом холле Метрополитен-музея завершилось главное модное противостояние года — подводим итоги, кому удалось соблюсти дресс-код «Садов времени» (спойлер: в диапазоне от прерафаэлитов до декаданс-готики!), кто превратил Met Gala в жуткий flowercore craze, а кто вошел в фэшн-авангард без прямых отсылок к сюжету бала Института костюма. 

Лучшие выходы

Анна Винтур в Loewe
Getty Images

Анна Винтур в Loewe

Ким Кардашьян в Maison Margiela
Getty Images

Ким Кардашьян в Maison Margiela

Ирина Шейк в Swarovski
Getty Images

Ирина Шейк в Swarovski

Зендея в Maison Margiela
Getty Images

Зендея в Maison Margiela

Тейлор Рассел в Loewe
Getty Images

Тейлор Рассел в Loewe

Изабель Юппер в Balenciaga
Getty Images

Изабель Юппер в Balenciaga

Ребекка Холл в Danielle Frankel
Getty Images

Ребекка Холл в Danielle Frankel

Айо Эдебири в Loewe
Getty Images

Айо Эдебири в Loewe

Tyla в Balmain
Getty Images

Tyla в Balmain

Джей Ло в Schiaparelli
Getty Images

Джей Ло в Schiaparelli

Зендея в Givenchy
Getty Images

Зендея в Givenchy

Наиболее удачное (хотя и самое прямолинейное!) следование дресс-коду получилось у команды Loewe во главе с Джонатаном Андерсоном (в иронично-овощном духе коллекции FW'24 по мотивам картин Альберта Йорка!). Айо Эдебири и Грета Ли появились на Met Gala в клумбах-паутинках, Тейлор Расселл — в расписном корсете-кирасе, Дэн Леви — в градиентом костюме Шредингера (цветы вроде есть, а вроде нет), а «претендент» Майк Файст — в подиумной броши-редиске. Сольного фэшн-успеха достигла Ребекка Холл (при стайлинг-поддержке Бейли Муна), надевшая платье Danielle Frankel на манер прерафаэлитского образа Офелии.

Альтернативное готик-прочтение цветочного дресс-кода удалось команде Джона Гальяно — его официальное возвращение в фэшн-строй заверено Ким Кардашьян в металлик-корсете Maison Margiela, Гвендолин Кристи (все еще) в декадентском амплуа La Belle Époque с январского шоу-явления. Фэшн-звезда вечера — Зендея, сменившая в середине вечера маржеловское платье по мотивам Dior SS'99 на гальяновский архив 1996 Givenchy (в комбо с маккуиновской шляпой из 2007 года).

Николь Кидман в Balenciaga
Getty Images

Николь Кидман в Balenciaga

Кендалл Дженнер в Givenchy
Getty Images

Кендалл Дженнер в Givenchy

Гвендолин Кристи в Maison Margiela
Getty Images

Гвендолин Кристи в Maison Margiela

Лили Джеймс в Erdem
Getty Images

Лили Джеймс в Erdem

Хлое Севиньи в Dilara Findikoglu
Getty Images

Хлое Севиньи в Dilara Findikoglu

Дэн Леви в Loewe
Getty Images

Дэн Леви в Loewe

Эль Фэннинг в Balmain
Getty Images

Эль Фэннинг в Balmain

Ребекка Фергюсон
Getty Images

Ребекка Фергюсон

Charli XCX в Marni
Getty Images

Charli XCX в Marni

Майк Файст в Loewe
Getty Images

Майк Файст в Loewe

В отличие от Джонатана Андерсона, креативный директор Balmain Оливье Рустен сконцентрировался не на садах, а на времени: певица Tyla (дебютанка Met Gala!) появилась в песочном статуарном платье с клатчем в виде часов, а сам Оливье Рустен скромно увековечил на топе-монументе свой автопортрет. За ироничные кэмп-путешествия во времени отвечала Хлое Севиньи в будуарно-деконструктивистском наряде Dilara Findikoglu из фрагментов викторианских платьев и волос, а за климатическую эко-тревожность — Charli XCX в платье-паутине Marni из старых футболок 1950-60-х годов. 

Но главный тренд Met Gala (как минимум с прошлого года) — цитирование фэшн-архивов. Николь Кидман появилась в платье Balenciaga, повторяющем лебединый наряд 1951 года, Эмрата — в полупрозрачном кружеве Versace из FW'01, Эмма Чемберлен — в кастомном Jean Paul Gaultier по мотивам кутюра FW’03, а Амбика Мод — в Loewe, отсылающем к trompe l'oeil бального платья Чарльза Джеймса 1951 года.

Высокую фэшн-планку взяла Кендалл Дженнер в маккуиновском кутюре Givenchy FW'99 (прежде платье можно было увидеть только на манекене). Высший фэшн-пилотаж показали Изабель Юппер в копии Callot Soeurs из 1930 года и худрук Met Gala Анна Винтур в оммаже платью-кейпу Чарльза Фредерика Ворта со Всемирной выставки 1889 года в Париже (теперь наряд — ключевой экспонат выставки костюмов в Метрополитен-музее!). 

Впрочем, Ирине Шейк удалось попасть в фэшн-авангард Met Gala без прямых отсылок к теме события, секрет успеха — 84 тысяч кристаллов Swarovski. 

Худшие выходы

Лана Дель Рей в Alexander McQueen
Getty Images

Лана Дель Рей в Alexander McQueen

Дуа Липа в Marc Jacobs
Getty Images

 Дуа Липа в Marc Jacobs

Доджа Кэт в Vetements
Getty Images

Доджа Кэт в Vetements

Деми Мур в Nina Ricci
Getty Images

Деми Мур в Nina Ricci

Лиззо
Getty Images

Лиззо

Джей Харрисон Ги
Getty Images

Джей Харрисон Ги

Зои Салдана, Грета Гервиг, Эмма Макки, Чемена Камали и Сиенна Миллер в Chloe
Getty Images

Зои Салдана, Грета Гервиг, Эмма Макки, Чемена Камали и Сиенна Миллер в Chloe

Кайли Дженнер в Oscar de la Renta
Getty Images

Кайли Дженнер в Oscar de la Renta

Розалия Dior
Getty Images

Розалия Dior

Густав Магнар Витце
Getty Images

Густав Магнар Витце

Давайн Джой Рэндольф
Getty Images

Давайн Джой Рэндольф

Сидни Суини в Miu Miu
Getty Images

Сидни Суини в Miu Miu

Карди Би в Versace
Getty Images

Карди Би в Versace

Ники Минаж в Marni
Getty Images

Ники Минаж в Marni

Рита Ора в Marni и Тайки Вайтити
Getty Images

Рита Ора в Marni и Тайки Вайтити

Обращение к модным архивам не спасло Лану Дель Рей и креативного директора Alexander McQueen Шона Макгирра, сочинившего бледно-полупрозрачную копию маккуиновского платья из коллекции FW'06. Дарк-готик в отсутствие Гальяно не сработал ни на Дуа Липе в Marc Jacobs, ни на чрезмерно-пышном Versace Карди Би, ни на Розалии в Dior (кажется, шоу-кастом Марии Грации Кьюри не идет никому за исключением Элизабет Дебики). Еще одно слабое фэшн-звено: команда Marni, а именно – платье-кисея Риты Оры и вручную расписанное платье-клумба Ники Минаж.

Отказ от дресс-кода навредил как Кайли Дженнер в Oscar de la Renta, так и всем Chloé girls во главе с Чеменой Камали: квартету Зои Салдана, Греты Гервиг, Эммы Макки и Сиенны Миллер не хватило изобретательности. А пока Сидни Суини примеряла пинап-костюм Билли Айлиш с Met Gala 2021, Доджа Кэт вступила в опасный фэшн-союз с Гурамом Гвасалией, при помощи мокрого платья и полотенца Vetements пытавшегося цитировать то ли Демну, то ли Гальяно, то ли дуэт Viktor&Rolf (но точно не самого себя).

Но все же главный модный провал вечера — молочно-зеленая ковровая дорожка, напоминавшая не цветущие сады, а плесневелый сыр рокфор.

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