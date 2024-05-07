Лучшие (и худшие!) выходы Met Gala 2024: Зендея, Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Анна Винтур

В Большом холле Метрополитен-музея завершилось главное модное противостояние года — подводим итоги, кому удалось соблюсти дресс-код «Садов времени» (спойлер: в диапазоне от прерафаэлитов до декаданс-готики!), кто превратил Met Gala в жуткий flowercore craze, а кто вошел в фэшн-авангард без прямых отсылок к сюжету бала Института костюма.
Лучшие выходы
Наиболее удачное (хотя и самое прямолинейное!) следование дресс-коду получилось у команды Loewe во главе с Джонатаном Андерсоном (в иронично-овощном духе коллекции FW'24 по мотивам картин Альберта Йорка!). Айо Эдебири и Грета Ли появились на Met Gala в клумбах-паутинках, Тейлор Расселл — в расписном корсете-кирасе, Дэн Леви — в градиентом костюме Шредингера (цветы вроде есть, а вроде нет), а «претендент» Майк Файст — в подиумной броши-редиске. Сольного фэшн-успеха достигла Ребекка Холл (при стайлинг-поддержке Бейли Муна), надевшая платье Danielle Frankel на манер прерафаэлитского образа Офелии.
Альтернативное готик-прочтение цветочного дресс-кода удалось команде Джона Гальяно — его официальное возвращение в фэшн-строй заверено Ким Кардашьян в металлик-корсете Maison Margiela, Гвендолин Кристи (все еще) в декадентском амплуа La Belle Époque с январского шоу-явления. Фэшн-звезда вечера — Зендея, сменившая в середине вечера маржеловское платье по мотивам Dior SS'99 на гальяновский архив 1996 Givenchy (в комбо с маккуиновской шляпой из 2007 года).
В отличие от Джонатана Андерсона, креативный директор Balmain Оливье Рустен сконцентрировался не на садах, а на времени: певица Tyla (дебютанка Met Gala!) появилась в песочном статуарном платье с клатчем в виде часов, а сам Оливье Рустен скромно увековечил на топе-монументе свой автопортрет. За ироничные кэмп-путешествия во времени отвечала Хлое Севиньи в будуарно-деконструктивистском наряде Dilara Findikoglu из фрагментов викторианских платьев и волос, а за климатическую эко-тревожность — Charli XCX в платье-паутине Marni из старых футболок 1950-60-х годов.
Но главный тренд Met Gala (как минимум с прошлого года) — цитирование фэшн-архивов. Николь Кидман появилась в платье Balenciaga, повторяющем лебединый наряд 1951 года, Эмрата — в полупрозрачном кружеве Versace из FW'01, Эмма Чемберлен — в кастомном Jean Paul Gaultier по мотивам кутюра FW’03, а Амбика Мод — в Loewe, отсылающем к trompe l'oeil бального платья Чарльза Джеймса 1951 года.
Высокую фэшн-планку взяла Кендалл Дженнер в маккуиновском кутюре Givenchy FW'99 (прежде платье можно было увидеть только на манекене). Высший фэшн-пилотаж показали Изабель Юппер в копии Callot Soeurs из 1930 года и худрук Met Gala Анна Винтур в оммаже платью-кейпу Чарльза Фредерика Ворта со Всемирной выставки 1889 года в Париже (теперь наряд — ключевой экспонат выставки костюмов в Метрополитен-музее!).
Впрочем, Ирине Шейк удалось попасть в фэшн-авангард Met Gala без прямых отсылок к теме события, секрет успеха — 84 тысяч кристаллов Swarovski.
Худшие выходы
Лана Дель Рей в Alexander McQueen
Дуа Липа в Marc Jacobs
Доджа Кэт в Vetements
Деми Мур в Nina Ricci
Лиззо
Джей Харрисон Ги
Зои Салдана, Грета Гервиг, Эмма Макки, Чемена Камали и Сиенна Миллер в Chloe
Кайли Дженнер в Oscar de la Renta
Розалия Dior
Густав Магнар Витце
Давайн Джой Рэндольф
Сидни Суини в Miu Miu
Карди Би в Versace
Ники Минаж в Marni
Рита Ора в Marni и Тайки Вайтити
Обращение к модным архивам не спасло Лану Дель Рей и креативного директора Alexander McQueen Шона Макгирра, сочинившего бледно-полупрозрачную копию маккуиновского платья из коллекции FW'06. Дарк-готик в отсутствие Гальяно не сработал ни на Дуа Липе в Marc Jacobs, ни на чрезмерно-пышном Versace Карди Би, ни на Розалии в Dior (кажется, шоу-кастом Марии Грации Кьюри не идет никому за исключением Элизабет Дебики). Еще одно слабое фэшн-звено: команда Marni, а именно – платье-кисея Риты Оры и вручную расписанное платье-клумба Ники Минаж.
Отказ от дресс-кода навредил как Кайли Дженнер в Oscar de la Renta, так и всем Chloé girls во главе с Чеменой Камали: квартету Зои Салдана, Греты Гервиг, Эммы Макки и Сиенны Миллер не хватило изобретательности. А пока Сидни Суини примеряла пинап-костюм Билли Айлиш с Met Gala 2021, Доджа Кэт вступила в опасный фэшн-союз с Гурамом Гвасалией, при помощи мокрого платья и полотенца Vetements пытавшегося цитировать то ли Демну, то ли Гальяно, то ли дуэт Viktor&Rolf (но точно не самого себя).
Но все же главный модный провал вечера — молочно-зеленая ковровая дорожка, напоминавшая не цветущие сады, а плесневелый сыр рокфор.
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