Лучшие (и худшие!) выходы Met Gala 2024: Зендея, Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Анна Винтур

В отличие от Джонатана Андерсона, креативный директор Balmain Оливье Рустен сконцентрировался не на садах, а на времени: певица Tyla (дебютанка Met Gala!) появилась в песочном статуарном платье с клатчем в виде часов, а сам Оливье Рустен скромно увековечил на топе-монументе свой автопортрет. За ироничные кэмп-путешествия во времени отвечала Хлое Севиньи в будуарно-деконструктивистском наряде Dilara Findikoglu из фрагментов викторианских платьев и волос, а за климатическую эко-тревожность — Charli XCX в платье-паутине Marni из старых футболок 1950-60-х годов.

Но главный тренд Met Gala (как минимум с прошлого года) — цитирование фэшн-архивов. Николь Кидман появилась в платье Balenciaga, повторяющем лебединый наряд 1951 года, Эмрата — в полупрозрачном кружеве Versace из FW'01, Эмма Чемберлен — в кастомном Jean Paul Gaultier по мотивам кутюра FW’03, а Амбика Мод — в Loewe, отсылающем к trompe l'oeil бального платья Чарльза Джеймса 1951 года.

Высокую фэшн-планку взяла Кендалл Дженнер в маккуиновском кутюре Givenchy FW'99 (прежде платье можно было увидеть только на манекене). Высший фэшн-пилотаж показали Изабель Юппер в копии Callot Soeurs из 1930 года и худрук Met Gala Анна Винтур в оммаже платью-кейпу Чарльза Фредерика Ворта со Всемирной выставки 1889 года в Париже (теперь наряд — ключевой экспонат выставки костюмов в Метрополитен-музее!).

Впрочем, Ирине Шейк удалось попасть в фэшн-авангард Met Gala без прямых отсылок к теме события, секрет успеха — 84 тысяч кристаллов Swarovski.