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Как прошло открытие выставки мультимедийных художников в «Третьем месте»

В «Третьем месте» открылась выставка «Песочница и облака». Первыми взглянуть на работы диджитал художников пришли представители городского истеблишмента и арт-сообщества.

Марина Краснова, Александр Тоболь
Дмитрий Егоров
Марина Краснова, Александр Тоболь
Юлдус Бахтиозина. Артем Мороз
Дмитрий Егоров
Юлдус Бахтиозина, Артем Мороз
Кристина Галько. Алиса Казакова
Дмитрий Егоров
Кристина Галько, Алиса Казакова
Анастасия Столбнева
Дмитрий Егоров
Анастасия Столбнева
Денис Фабрика
Дмитрий Егоров

Денис Фабрика

Элина Сологуб
Дмитрий Егоров

Элина Сологуб

Ольга Звагольская. Дмитрий Гачко
Дмитрий Егоров
Ольга Звагольская, Дмитрий Гачко

Посмотреть на то, как особняк Гурьевых-Нарышкиных превратился в «Песочницу и облака», пришли экс-CEO ВКонтакте и лауреат премии «Женщины меняют Петербург 2022» Марина Краснова, художница и cover-girl Собака.ru Юлдус Бахтиозина, куратор культурной институции Дом Радио Кристина Галько и многие другие. 

Анна Якубова
Дмитрий Егоров

Анна Якубова 

Иван Чечот
Дмитрий Егоров

Иван Чечот

Юлдус Бахтиозина, Ольга Звагольская. Артем Мороз
Дмитрий Егоров
Ольга Звагольская, Юлдус Бахтиозина, Артем Мороз
Екатерина Таракина
Дмитрий Егоров

Екатерина Таракина 

Екатерина Муратова, Екатерина Дударенок
Дмитрий Егоров

Екатерина Муратова, Екатерина Дударенок

Даниил Виров
Дмитрий Егоров

Даниил Виров

Выставка «Песочница и облака» — это работы художников второго потока арт-резиденции мультимедийных авторов. Экспозиция раскрывает границы между материальным и цифровыми мирами и перекидывает незримый мост между прошлым и будущим. В пространстве представлены работы Kazas, Таня Янни, Lenor, Tanya Mist, Nerybka, Павел Бережной, Григорий Федосеев и группа EVPRAXIS. 

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Люди:
Кристина Галько, Ольга Звагольская, Александр Тоболь Юлдус Бахтиозина, Марина Краснова, Анастасия Столбнева

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