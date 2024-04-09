Как прошло открытие выставки мультимедийных художников в «Третьем месте»

В «Третьем месте» открылась выставка «Песочница и облака». Первыми взглянуть на работы диджитал художников пришли представители городского истеблишмента и арт-сообщества.
Денис Фабрика
Элина Сологуб
Посмотреть на то, как особняк Гурьевых-Нарышкиных превратился в «Песочницу и облака», пришли экс-CEO ВКонтакте и лауреат премии «Женщины меняют Петербург 2022» Марина Краснова, художница и cover-girl Собака.ru Юлдус Бахтиозина, куратор культурной институции Дом Радио Кристина Галько и многие другие.
Анна Якубова
Иван Чечот
Екатерина Таракина
Екатерина Муратова, Екатерина Дударенок
Даниил Виров
Выставка «Песочница и облака» — это работы художников второго потока арт-резиденции мультимедийных авторов. Экспозиция раскрывает границы между материальным и цифровыми мирами и перекидывает незримый мост между прошлым и будущим. В пространстве представлены работы Kazas, Таня Янни, Lenor, Tanya Mist, Nerybka, Павел Бережной, Григорий Федосеев и группа EVPRAXIS.
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