Как прошло открытие выставки мультимедийных художников в «Третьем месте»

Посмотреть на то, как особняк Гурьевых-Нарышкиных превратился в «Песочницу и облака», пришли экс-CEO ВКонтакте и лауреат премии «Женщины меняют Петербург 2022» Марина Краснова, художница и cover-girl Собака.ru Юлдус Бахтиозина, куратор культурной институции Дом Радио Кристина Галько и многие другие.