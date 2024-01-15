Марго Робби, Селена Гомес, Леонардо ДиКаприо, Роберт Дауни-младший: звезды на вечере AFI Awards

В Голливуде прошла еще одна церемония чествования победителей: на этот раз торжественный вечер был посвящен лауреатам премии Американского института киноискусства (AFI).
После вручения «Золотого глобуса» звезды уже успели получить премию Governors Awards, которую вручает Американская академия кинематографических искусств и наук, National Board of Review, организованную Национальным советом кинокритиков США, а недавно представители западной киноиндустрии собрались в Лос-Анджелесе на торжественном обеде в честь обладателей премии Американского института киноискусства AFI Awards.
Американский институт киноискусства составил свой топ лучших фильмов и сериалов ушедшего года. В него вошли: «Барби» Греты Гервиг, «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Маэстро» Брэдли Купера, «Утреннее шоу» Мими Ледер и Такера Гейтса, «Убийства в одном здании» Джеми Бэббит, Мерин Дабис и Джона Хоффмана, а также другие картины и шоу, которые жюри посчитало культурно и художественно репрезентативными. «Поскольку наша нация и наш мир продолжают переживать трудные времена, для AFI большая честь пролить должный свет на эти произведения искусства, которые поднимают нас и, в конечном счете, приводят к сопереживанию», — заявил собравшимся президент Американского института киноискусства Боб Газзейл.
Главной звездой вечера стала Марго Робби, которая для выхода на торжественное мероприятие выбрала не розовый образ — для ковровой дорожки Марго предпочла винтажный костюм Chanel с черной мини-юбкой и красным кроп-топом. Селена Гомес надела черный наряд с глубоким декольте Versace, а Эмма Стоун примерила черно-белый образ Louis Vuitton — с этим модным Домом звезда дружит уже много лет. Также гостями вечера стали Леонардо ДиКаприо, Джулианна Мур, Дженнифер Энистон, Брэдли Купер, Натали Портман, Эмили Блант, Риз Уизерспун, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Киллиан Мерфи, Мерил Стрип и другие селебрити.
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