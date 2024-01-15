Марго Робби, Селена Гомес, Леонардо ДиКаприо, Роберт Дауни-младший: звезды на вечере AFI Awards

Американский институт киноискусства составил свой топ лучших фильмов и сериалов ушедшего года. В него вошли: «Барби» Греты Гервиг, «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Маэстро» Брэдли Купера, «Утреннее шоу» Мими Ледер и Такера Гейтса, «Убийства в одном здании» Джеми Бэббит, Мерин Дабис и Джона Хоффмана, а также другие картины и шоу, которые жюри посчитало культурно и художественно репрезентативными. «Поскольку наша нация и наш мир продолжают переживать трудные времена, для AFI большая честь пролить должный свет на эти произведения искусства, которые поднимают нас и, в конечном счете, приводят к сопереживанию», — заявил собравшимся президент Американского института киноискусства Боб Газзейл.