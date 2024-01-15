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Марго Робби, Селена Гомес, Леонардо ДиКаприо, Роберт Дауни-младший: звезды на вечере AFI Awards

В Голливуде прошла еще одна церемония чествования победителей: на этот раз торжественный вечер был посвящен лауреатам премии Американского института киноискусства (AFI). 

Марго Робби
Getty

Марго Робби

Леонардо ДиКаприо
Getty

Леонардо ДиКаприо

 

Селена Гомес
Getty

Селена Гомес

Роберт Дауни-младший
Getty

Роберт Дауни-младший

После вручения «Золотого глобуса» звезды уже успели получить премию Governors Awards, которую вручает Американская академия кинематографических искусств и наук, National Board of Review, организованную Национальным советом кинокритиков США, а недавно представители западной киноиндустрии собрались в Лос-Анджелесе на торжественном обеде в честь обладателей премии Американского института киноискусства AFI Awards. 

Натали Портман
Getty

Натали Портман

Джулианна Мур
Getty

Джулианна Мур 

Эмма Стоун
Getty

Эмма Стоун

 

Флоренс Пью
Getty

Флоренс Пью

Дженнифер Энистон
Getty

Дженнифер Энистон

Американский институт киноискусства составил свой топ лучших фильмов и сериалов ушедшего года. В него вошли: «Барби» Греты Гервиг, «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Маэстро» Брэдли Купера, «Утреннее шоу» Мими Ледер и Такера Гейтса, «Убийства в одном здании» Джеми Бэббит, Мерин Дабис и Джона Хоффмана, а также другие картины и шоу, которые жюри посчитало культурно и художественно репрезентативными. «Поскольку наша нация и наш мир продолжают переживать трудные времена, для AFI большая честь пролить должный свет на эти произведения искусства, которые поднимают нас и, в конечном счете, приводят к сопереживанию», — заявил собравшимся президент Американского института киноискусства Боб Газзейл.

Брэдли Купер
Getty

Брэдли Купер

 

Мерил Стрип
Getty

Мерил Стрип

Риз Уизерспун
Getty

Риз Уизерспун

 

Эмили Блант
Getty

Эмили Блант

 

Киллиан Мёрфи
Getty

Киллиан Мёрфи

 

Главной звездой вечера стала Марго Робби, которая для выхода на торжественное мероприятие выбрала не розовый образ — для ковровой дорожки Марго предпочла винтажный костюм Chanel с черной мини-юбкой и красным кроп-топом. Селена Гомес надела черный наряд с глубоким декольте Versace, а Эмма Стоун примерила черно-белый образ Louis Vuitton — с этим модным Домом звезда дружит уже много лет. Также гостями вечера стали Леонардо ДиКаприо, Джулианна Мур, Дженнифер Энистон, Брэдли Купер, Натали Портман, Эмили Блант, Риз Уизерспун, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Киллиан Мерфи, Мерил Стрип и другие селебрити.

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