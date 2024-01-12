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Энн Хэтэуэй, Брэдли Купер, Джессика Честейн, Зак Эфрон: гости премии National Board of Review Gala

2024 год Голливуд начал весьма активно: не успела завершиться Governors Awards, как в Нью-Йорке прошла церемония вручения кинопремии National Board of Review. 

Энн Хэтэуэй
Getty

Энн Хэтэуэй

 

Джессика Честейн
Getty

Джессика Честейн

Брэдли Купер
Getty

Брэдли Купер

Элизабет Олсен
Getty

Элизабет Олсен 

Тейяна Тейлор
Getty

Тейяна Тейлор 

«Лучшим фильмом» 2023 года по мнению Национального совета кинокритиков США стала криминальная драма Мартина Скорсезе, забравшего еще и статуэтку «Лучшего режиссера», «Убийцы цветочной луны». Также команда ленты получила премии в номинации «Лучшая актриса» — Лили Гладстоун и «Лучшая операторская работа».

Пол Джаматти был удостоен звания «Лучший актер» за роль в картине «Оставленные», а «Лучшей актрисой второго плана» стала Давайн Джой Рэндольф, появившаяся в этом же фильме. «Лучшим актером второго плана» признан Марк Руффало, сыгравший в «Бедных-несчастных», в номинации Icon Award отметили Брэдли Купера за его «Маэстро». А «Оппенгеймер», ставший триумфатором «Золотого глобуса», остался без внимания кинокритиков. 

Мартин Скорсезе

Мартин Скорсезе

Зак Эфрон

Зак Эфрон

Марк Руффало с супругой

Марк Руффало с супругой 

Мартин Скорсезе

Мартин Скорсезе 

Лили Гладстоун

Лили Гладстоун

На серую бархатную ковровую дорожку премии вышла Энн Хэтэуэй, предпочтя National Board of Review «Золотому глобусу», на котором актриса так и не появилась. Для торжества звезда выбрала элегантное черное платье с пайетками Giorgio Armani. Джессика Честейн надела этим вечером бархатный наряд с декольте Vivienne Westwood, Элизабет Олсен — черно-белый костюме Thom Browne, а Лили Гладстоун — черный пышный наряд. Певица и танцовщица Тейяна Тейлор, прославившаяся своим появлением в дерзком клипе Канье Уэста Fade, надела платье бренда Christopher John Rogers. Костюмы выбрали Брэдли Купер и Марк Руффало, Зак Эфрон — бархатный пиджак, Мартин Скорсезе — классическую тройку. 

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