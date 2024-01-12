Энн Хэтэуэй, Брэдли Купер, Джессика Честейн, Зак Эфрон: гости премии National Board of Review Gala

«Лучшим фильмом» 2023 года по мнению Национального совета кинокритиков США стала криминальная драма Мартина Скорсезе, забравшего еще и статуэтку «Лучшего режиссера», «Убийцы цветочной луны». Также команда ленты получила премии в номинации «Лучшая актриса» — Лили Гладстоун и «Лучшая операторская работа».

Пол Джаматти был удостоен звания «Лучший актер» за роль в картине «Оставленные», а «Лучшей актрисой второго плана» стала Давайн Джой Рэндольф, появившаяся в этом же фильме. «Лучшим актером второго плана» признан Марк Руффало, сыгравший в «Бедных-несчастных», в номинации Icon Award отметили Брэдли Купера за его «Маэстро». А «Оппенгеймер», ставший триумфатором «Золотого глобуса», остался без внимания кинокритиков.