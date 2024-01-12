Энн Хэтэуэй, Брэдли Купер, Джессика Честейн, Зак Эфрон: гости премии National Board of Review Gala

2024 год Голливуд начал весьма активно: не успела завершиться Governors Awards, как в Нью-Йорке прошла церемония вручения кинопремии National Board of Review.
«Лучшим фильмом» 2023 года по мнению Национального совета кинокритиков США стала криминальная драма Мартина Скорсезе, забравшего еще и статуэтку «Лучшего режиссера», «Убийцы цветочной луны». Также команда ленты получила премии в номинации «Лучшая актриса» — Лили Гладстоун и «Лучшая операторская работа».
Пол Джаматти был удостоен звания «Лучший актер» за роль в картине «Оставленные», а «Лучшей актрисой второго плана» стала Давайн Джой Рэндольф, появившаяся в этом же фильме. «Лучшим актером второго плана» признан Марк Руффало, сыгравший в «Бедных-несчастных», в номинации Icon Award отметили Брэдли Купера за его «Маэстро». А «Оппенгеймер», ставший триумфатором «Золотого глобуса», остался без внимания кинокритиков.
На серую бархатную ковровую дорожку премии вышла Энн Хэтэуэй, предпочтя National Board of Review «Золотому глобусу», на котором актриса так и не появилась. Для торжества звезда выбрала элегантное черное платье с пайетками Giorgio Armani. Джессика Честейн надела этим вечером бархатный наряд с декольте Vivienne Westwood, Элизабет Олсен — черно-белый костюме Thom Browne, а Лили Гладстоун — черный пышный наряд. Певица и танцовщица Тейяна Тейлор, прославившаяся своим появлением в дерзком клипе Канье Уэста Fade, надела платье бренда Christopher John Rogers. Костюмы выбрали Брэдли Купер и Марк Руффало, Зак Эфрон — бархатный пиджак, Мартин Скорсезе — классическую тройку.
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