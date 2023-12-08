В отличии от других рейтингов, в списки AFI Awards входят только те проекты, которые считаются культурно и художественно репрезентативными, а также имеют наибольшее значительные достижения. AFI — единственная премия, которая вручается творческой команде.
В топ-10 фильмов 2023 года вошли:
- «Американское чтиво» — режиссер Корд Джефферсон
- «Барби» — режиссер Грета Гервиг
- «Оставленные» — режиссер Александр Пейн
- «Убийцы цветочный луны» — режиссер Мартин Скорсезе
- «Маэстро» — режиссер Брэдли Купер
- «Май, декабрь» — режиссер Том Хейднс
- «Оппенгеймер» — режиссер Кристофер Нолан
- «Прошлые жизни» — режиссер Селин Сон
- «Бедные-несчастные» — режиссер Йоргос Лантимос
- «Человек-паук: Паутина вселенных» — режиссеры Жуанкин Душ Сантуш, Кэмп Пауэрс, Джастин Томпсон
Главными сериалами названы:
- «Начальная школа Эббот» — режиссер Кинта Брансон
- «Медведь» — режиссеры Кристофер Сторер, Джоэнна Кало, Рами Юссеф
- «Грызня» — режиссеры Джек Шрейер, Киёка Миядзаки, Ли Сон-джин
- «Быть присяжным» — режиссер Джейк Шиманьски
- «Одни из нас» — режиссеры Крэйг Мейзи, Али Аббаси, Джереми Уэбб
- «Утреннее шоу» — режиссеры Мими Ледер, Такер Гейтс
- «Убийства в одном здании» — режиссеры Джеми Бэббит, мерин Дабис, Джон Хоффман
- «Покерфейс» — режиссеры Райан Джонсон, Иэн Б. МакДональд, Яница Браво
- «Псы резервации» — режиссеры Стерлин Харьо, Блэкхорс Лоу
- «Наследники» — режиссеры Марк Майлод, Андрий Парекх, Шари Спрингер Берман
«Поскольку наша нация и наш мир продолжают переживать трудные времена, для AFI большая честь отдать дань тем картинам, которые приподнимают наш душ и в конечном счете побуждают сопереживать», — заявил президент Американского института киноискусства Боб Газзейл .
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