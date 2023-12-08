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Кино и сериалы

Названы лучшие фильмы и сериалы 2023 года — по версии Американского института киноискусства

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В отличии от других рейтингов, в списки AFI Awards входят только те проекты, которые считаются культурно и художественно репрезентативными, а также имеют наибольшее значительные достижения. AFI — единственная премия, которая вручается творческой команде. 

«Май, декабрь»
кадр из фильма

«Май, декабрь»

«Оппенгеймер»
кадр из фильма

«Оппенгеймер»

В топ-10 фильмов 2023 года вошли:

  • «Американское чтиво» — режиссер Корд Джефферсон
  • «Барби» — режиссер Грета Гервиг
  • «Оставленные» — режиссер Александр Пейн
  • «Убийцы цветочный луны» — режиссер Мартин Скорсезе
  • «Маэстро» — режиссер Брэдли Купер
  • «Май, декабрь» — режиссер Том Хейднс
  • «Оппенгеймер» — режиссер Кристофер Нолан
  • «Прошлые жизни» — режиссер Селин Сон
  • «Бедные-несчастные» — режиссер Йоргос Лантимос
  • «Человек-паук: Паутина вселенных» — режиссеры Жуанкин Душ Сантуш, Кэмп Пауэрс, Джастин Томпсон
«Грызня»
кадры из сериала

«Грызня»

«Наследники»
кадры из сериала

«Наследники»

Главными сериалами названы: 

  • «Начальная школа Эббот» — режиссер Кинта Брансон
  • «Медведь» — режиссеры Кристофер Сторер, Джоэнна Кало, Рами Юссеф
  • «Грызня» — режиссеры Джек Шрейер, Киёка Миядзаки, Ли Сон-джин
  • «Быть присяжным» — режиссер Джейк Шиманьски
  • «Одни из нас» — режиссеры Крэйг Мейзи, Али Аббаси, Джереми Уэбб
  • «Утреннее шоу» — режиссеры Мими Ледер, Такер Гейтс
  • «Убийства в одном здании» — режиссеры Джеми Бэббит, мерин Дабис, Джон Хоффман
  • «Покерфейс» — режиссеры Райан Джонсон, Иэн Б. МакДональд, Яница Браво
  • «Псы резервации» — режиссеры Стерлин Харьо, Блэкхорс Лоу
  • «Наследники» — режиссеры Марк Майлод, Андрий Парекх, Шари Спрингер Берман

«Поскольку наша нация и наш мир продолжают переживать трудные времена, для AFI большая честь отдать дань тем картинам, которые приподнимают наш душ и в конечном счете побуждают сопереживать», — заявил президент Американского института киноискусства Боб Газзейл .

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