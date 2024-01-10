Марго Робби, Пенелопа Крус, Брэдли Купер, Леонардо ДиКаприо: гости премии Governors Awards

Репетиции «Оскара» продолжают шагать по Голливуду: вчера в Лос-Анджелесе состоялась 14-я ежегодная церемония вручения премии Governors Awards.
Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Киллиан Мерфи
Не успели звезды выдохнуть после «Золотого глобуса», как их ждала новая церемония награждения кинонаградами: в Большом бальном зале Голливуда и Хайленд-центр в Лос-Анджелесе в 14-й раз вручали почетные «Оскары» – американская академия кинематографических искусств и наук присуждала премию Governors Awards за выдающиеся достижения в кинематографе на протяжении всей жизни. Торжественный вечер прошел с небольшой задержкой – он должен был состояться еще осенью 2023 года, но его пришлось перенести из-за забастовки Гильдии актеров, которая буквально парализовала жизнь самого кинематографичного города США.
Кэрол Литтлтон, Мел Брукс, Анджела Бассетт и Мишель Саттер
Почетных «Оскаров» были удостоены актриса Анджела Бассетт, известная по ролям в таких фильмах, как «Падение Лондона» и «Чёрная Пантера: Ваканда навеки», сценарист Мел Брукс, работавший над лентами «Робин Гуд: Мужчины в трико» и «Напряги извилины», монтажер Кэрол Литтлтон. Директор института Сандэнс, поддерживающий независимых кинематографистов, Мишель Саттер стала обладательницей премии Джин Хершолт за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма.
Звездный состав гостей впечатлял ничуть не меньше, чем тот, что был на «Золотом глобусе». Среди приглашенных звезд отметилась и Марго Робби, выбравшая для выхода (не розовое!) платье Celine, и Натали Портман, надевшая в этот вечер элегантный наряд Schiaparelli, Ева Лонгория, примерившая золотой образ Sophie Couture. Пенелопа Крус, которая уже много лет дружит с модным Домом Chanel, предпочла белое платье с пышной юбкой этого бренда. Леонардо ДиКаприо и Брэдли Купер не стали мудрить и вышли в свет в строгих костюмах, которые, кажется, они заранее подготовили для двух торжественных церемоний (сравните сами – их костюмы на Governors Awards и «Золотом глобусе» практически идентичные!).
Прошлись по черной бархатной ковровой дорожке и триумфаторы «Золотого глобуса» – на церемонии Governors Awards появилась большая часть каста «Оппенгеймера»: Флоренс Пью в Rodarte, Эмили Блант в Miu Miu, Роберт Дауни-младший и Киллиан Мёрфи в элегантных костюмах.
Также гостями премии стали Шейлин Вудли, Джулианна Мур, которую сопровождал коллега по фильму «Май декабрь» Чарльз Мелтон, Ленни Кравиц, самая кассовая женщина-режиссер в истории Грета Гервиг, Зак Эфрон, Эмма Стоун, Розамунд Пайк и другие.
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