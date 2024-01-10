Марго Робби, Пенелопа Крус, Брэдли Купер, Леонардо ДиКаприо: гости премии Governors Awards

Звездный состав гостей впечатлял ничуть не меньше, чем тот, что был на «Золотом глобусе». Среди приглашенных звезд отметилась и Марго Робби, выбравшая для выхода (не розовое!) платье Celine, и Натали Портман, надевшая в этот вечер элегантный наряд Schiaparelli, Ева Лонгория, примерившая золотой образ Sophie Couture. Пенелопа Крус, которая уже много лет дружит с модным Домом Chanel, предпочла белое платье с пышной юбкой этого бренда. Леонардо ДиКаприо и Брэдли Купер не стали мудрить и вышли в свет в строгих костюмах, которые, кажется, они заранее подготовили для двух торжественных церемоний (сравните сами – их костюмы на Governors Awards и «Золотом глобусе» практически идентичные!).