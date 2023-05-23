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Репортажи

Как прошел день рождения Кабаре «Шум» в доме Маяковского

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Четыре дня все гуляли на первом дне рождения Кабаре «Шум» aka петербургской «Студии54», главного пристанища богемы и лучшего бара года по версии «Собака.ru». Смотрим фотографии нарядных гостей и рассказываем, как это было.

Анастасия Большакова

Анастасия Дианова

Анастасия Большакова

Артем Балаев

Анастасия Большакова

Команда Кабаре «Шум»

Анастасия Большакова

Вова Че Морале

Анастасия Большакова

Евгения Линович

Анастасия Большакова

Валерий Шафиров

Анастасия Большакова

Кирилл Заказчиков и Павел Михайлов

Анастасия Большакова

Вова Цыган и Аня Мелехина

Все смешалось в доме Маяковского: люди, выставка, посвященная Хармсу, и концерт «Песня года», где выступили кабаретисты с главными песнями, которые исполняли в «Шуме». Четырехдневная вечеринка началась с вернисажа выставочного проекта «Четыре комнаты. Игра в Хармса», который был создан совместно с арт-группой PARAZIT, а закончилась большим выступлением Никиты Аве в субботу вечером. 

Анастасия Большакова

Павел Полухутенко

Анастасия Большакова

Ангелина Полухутенко 

Анастасия Большакова

Иван Ненашев

Анастасия Большакова

Анастасия Антонцева

Анастасия Большакова

Татьяна Некрасова

Анастасия Большакова

Саша Гумбарг

Главное событие праздника — открытие еще одного бара внутри кабаре, который был назван «Меня интересует только чушь» (естественно, по Хармсу!) и разместился в пространстве бывшего винного холодильника. Мероприятие посетили Валерий Шафиров, Евгения Линович, Ангелина Полухутенко, Иван Ненашев, Вова Цыган и другие. 

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