Как прошел день рождения Кабаре «Шум» в доме Маяковского

Четыре дня все гуляли на первом дне рождения Кабаре «Шум» aka петербургской «Студии54», главного пристанища богемы и лучшего бара года по версии «Собака.ru». Смотрим фотографии нарядных гостей и рассказываем, как это было.
Все смешалось в доме Маяковского: люди, выставка, посвященная Хармсу, и концерт «Песня года», где выступили кабаретисты с главными песнями, которые исполняли в «Шуме». Четырехдневная вечеринка началась с вернисажа выставочного проекта «Четыре комнаты. Игра в Хармса», который был создан совместно с арт-группой PARAZIT, а закончилась большим выступлением Никиты Аве в субботу вечером.
Главное событие праздника — открытие еще одного бара внутри кабаре, который был назван «Меня интересует только чушь» (естественно, по Хармсу!) и разместился в пространстве бывшего винного холодильника. Мероприятие посетили Валерий Шафиров, Евгения Линович, Ангелина Полухутенко, Иван Ненашев, Вова Цыган и другие.
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