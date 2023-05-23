Как прошел день рождения Кабаре «Шум» в доме Маяковского

Все смешалось в доме Маяковского: люди, выставка, посвященная Хармсу, и концерт «Песня года», где выступили кабаретисты с главными песнями, которые исполняли в «Шуме». Четырехдневная вечеринка началась с вернисажа выставочного проекта «Четыре комнаты. Игра в Хармса», который был создан совместно с арт-группой PARAZIT, а закончилась большим выступлением Никиты Аве в субботу вечером.