Гости премии «Best Dressed в Петербурге» — 2022

Как узнать главного модника Петербурга? Во-первых, по перьям, пайеткам, театральным перчаткам, готическим образам и полному арт + фэшн. Во-вторых, он или она точно были среди гостей церемонии «Best Dressed в Петербурге». Ежегодно мы славим передовиков стиля, продолжая настаивать: «Давайте одеваться как петербуржцы!». В этом году мы провели дружескую (и дико модную!) вечеринку на Новогоднем базаре ДЛТ. Команда «Собака.ru» подтверждает: каждый из героев — готовая ролевая модель для начинающего модника.
Последние два года мы проводили церемонию в формате онлайн-трансляции, сейчас же решили собраться и пообщаться со всеми героями рейтинга Best Dressed на коктейльной вечеринке. Среди пушистых елок, атмосферных гирлянд, рождественских игрушек и искрящихся огней Новогоднего базара мы обменялись новостями (в том числе модными), определили для себя дизайнеров года (не только же The Fashion Award своих фаворитов выбирать), выяснили, какие локальные марки носим и любим, и назвали стиль, который главенствовал в 2022 году (Barbiecore, конечно).
Юлия Хельд
И все это под танцевальный диджей-сет креативного директора «Собака.ru» Ксении Гощицкой, который побудил повторить танец Уэнсдей из одноименного нового сериала Тима Бертона даже самых нетанцующих.
Полина Кудрявцева
Светлана Соколова
Эльмира Тулебаева
Дарья Лобач
Павел Кейв
Анастасия Чернобаева
Анна Ухарова, Мария Ван Малдерен, Диана Артемова
Анастасия Соломеина
Кроме того, в кулуарах за светской беседой удалось выяснить, что самые модные петербуржцы носят на себе картины и арт-объекты авторства современных художников, продолжают продвигать апсайкл, не мыслят себя без длинных перчаток и покупают архивного Raf Simons и Fendi на ресейле.
Бина Марчиане
Екатерина Дубровская
Анна Мелехина
Вероника Носкова
Жанна Галай, Ксения Желудова
Дарья Пашина
Обсуждали лучшие ресейл-платформы и закрытие бренда Raf Simons гости в зоне кейтеринга от Caramel Catering с легкими закусками. За приподнятое настроение отвечали авторские коктейли от Siberian Express, чья интерактивная локация с миниатюрной железной дорогой стала отдельным перформансом мероприятия. Отсылала она к Транссибирской магистрали — самому длинному железнодорожному маршруту в мире с центральной точкой в Омске, где производится настоящий сибирский напиток. На скором поезде точно в руки гостей доставлялись свежие коктейли и выдержанные настойки.
Собака.ру благодарит
модный универмаг ДЛТ,
генерального партнера премии
Best Dressed People in St.Peterburg 2022
Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Руслан Исхаков
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