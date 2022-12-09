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Репортажи

Гости премии «Best Dressed в Петербурге» — 2022

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Как узнать главного модника Петербурга? Во-первых, по перьям, пайеткам, театральным перчаткам, готическим образам и полному арт + фэшн. Во-вторых, он или она точно были среди гостей церемонии «Best Dressed в Петербурге». Ежегодно мы славим передовиков стиля, продолжая настаивать: «Давайте одеваться как петербуржцы!». В этом году мы провели дружескую (и дико модную!) вечеринку на Новогоднем базаре ДЛТ. Команда «Собака.ru» подтверждает: каждый из героев — готовая ролевая модель для начинающего модника.

Юлия Матвиенко
Яна Милорадовская, в украшениях Mercury
Елизавета Гусевская
Покрас Лампас, Ольга Суркова
Мария Грудина
Евгения Сероусова
Инесса Гаевская

Последние два года мы проводили церемонию в формате онлайн-трансляции, сейчас же решили собраться и пообщаться со всеми героями рейтинга Best Dressed на коктейльной вечеринке. Среди пушистых елок, атмосферных гирлянд, рождественских игрушек и искрящихся огней Новогоднего базара мы обменялись новостями (в том числе модными), определили для себя дизайнеров года (не только же The Fashion Award своих фаворитов выбирать), выяснили, какие локальные марки носим и любим, и назвали стиль, который главенствовал в 2022 году (Barbiecore, конечно).

Мария Червоткина, Алексей Глухов
Виталий Аксенов-Шабловский
Кристина Кокшарова
Алена Феликсова, Александр Синявский
Виктория Портфолио
Ирина Оганова
Марк Лапин, Ксения Лапина
Покрас Лампас
Ольга Суркова
Михаил Стацюк
Артем Балаев
Ксения Гощицкая
Полина Апреликова
Кристина Сасонко
Алина Король
Татьяна Затравина
Михаил Стацюк, Полина Любомирова
Кристина Кокшарова, Виталий Аксенов-Шабловский
Екатерина Славная

Юлия Хельд

И все это под танцевальный диджей-сет креативного директора ‎«‎Собака.ru»‎ Ксении Гощицкой, который побудил повторить танец Уэнсдей из одноименного нового сериала Тима Бертона даже самых нетанцующих. 

Елизавета Климко
Ксения Дубяго, Антон Садчиков
Ольга Гинзбург

Полина Кудрявцева

Светлана Соколова

Анастасия Контарович

Эльмира Тулебаева

Юрий Дормидошин

Дарья Лобач

Мария Грудина, Антон Рудзат

Павел Кейв

Елизавета Замарина
Алена Мельникова

Анастасия Чернобаева

Анна Ухарова, Мария Ван Малдерен, Диана Артемова

Анастасия Соломеина

Кроме того, в кулуарах за светской беседой удалось выяснить, что самые модные петербуржцы носят на себе картины и арт-объекты авторства современных художников, продолжают продвигать апсайкл, не мыслят себя без длинных перчаток и покупают архивного Raf Simons и Fendi на ресейле.

Бина Марчиане

Екатерина Дубровская

Анна Мелехина

Мария Червоткина
Татьяна Зиза

Вероника Носкова

Дарья Павлюкевич

Жанна Галай, Ксения Желудова

Дарья Пашина

Обсуждали лучшие ресейл-платформы и закрытие бренда Raf Simons гости в зоне кейтеринга от Caramel Catering с легкими закусками. За приподнятое настроение отвечали авторские коктейли от Siberian Express‎, чья интерактивная локация с миниатюрной железной дорогой стала отдельным перформансом мероприятия. Отсылала она к Транссибирской магистрали — самому длинному железнодорожному маршруту в мире с центральной точкой в Омске, где производится настоящий сибирский напиток. На скором поезде точно в руки гостей доставлялись свежие коктейли и выдержанные настойки.

Собака.ру благодарит

модный универмаг ДЛТ,

 генерального партнера премии

Best Dressed People in St.Peterburg 2022

Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Руслан Исхаков

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Теги:
Best Dressed в Петербурге 2022

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