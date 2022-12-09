Гости премии «Best Dressed в Петербурге» — 2022

Последние два года мы проводили церемонию в формате онлайн-трансляции, сейчас же решили собраться и пообщаться со всеми героями рейтинга Best Dressed на коктейльной вечеринке. Среди пушистых елок, атмосферных гирлянд, рождественских игрушек и искрящихся огней Новогоднего базара мы обменялись новостями (в том числе модными), определили для себя дизайнеров года (не только же The Fashion Award своих фаворитов выбирать), выяснили, какие локальные марки носим и любим, и назвали стиль, который главенствовал в 2022 году (Barbiecore, конечно).