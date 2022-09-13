Премьера спектакля «Один восемь восемь один» в Александринском театре

Театральный фестиваль «Александринский» вернулся после 4-летнего перерыва! Программу открыла большая премьера Александринского театра – спектакль Валерия Фокина «Один восемь восемь один». Созданный в содружестве c театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым, основанный на исторической пьесе Бориса Акунина, этот спектакль сюжетно захватывает всего несколько дней российской истории, которые были ознаменованы окончанием правления Александра II и восхождением на престол Александра III. Но это именно те несколько дней 1881-го года, которые потрясли всю Россию и в результате определили на долгое время векторы её общественного и политического развития.
Сергей Емельянов
Алиса Науменко
Евгений Водолазкин
Леонид Сергеев, Татьяна Сергеева
В диалогах главных героев, имена которых хорошо нам известны по учебникам истории, разворачивается широкая панорама политической жизни России того времени, вставшей перед выбором своего пути. Гротескная, цирковая, номерная структура сценического действия намеренно снижает пафос происходящего, но это не отменят очевидности того, что на арене именно этого цирка вершится история.
Фабио Мастранджело
Данил Толмачев
Нана Гвичия
Елизавета Довгарь
Александр Дорохов
София Вышемирская
Владимир Филиппов
Фото: Дмитрий Колесов
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