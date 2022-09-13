Премьера спектакля «Один восемь восемь один» в Александринском театре

Театральный фестиваль «Александринский» вернулся после 4-летнего перерыва! Программу открыла большая премьера Александринского театра – спектакль Валерия Фокина «Один восемь восемь один». Созданный в содружестве c театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым, основанный на исторической пьесе Бориса Акунина, этот спектакль сюжетно захватывает всего несколько дней российской истории, которые были ознаменованы окончанием правления Александра II и восхождением на престол Александра III. Но это именно те несколько дней 1881-го года, которые потрясли всю Россию и в результате определили на долгое время векторы её общественного и политического развития.