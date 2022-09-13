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Репортажи

Премьера спектакля «Один восемь восемь один» в Александринском театре

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Театральный фестиваль «Александринский» вернулся после 4-летнего перерыва! Программу открыла большая премьера Александринского театра – спектакль Валерия Фокина «Один восемь восемь один». Созданный в содружестве c театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым, основанный на исторической пьесе Бориса Акунина, этот спектакль сюжетно захватывает всего несколько дней российской истории, которые были ознаменованы окончанием правления Александра II и восхождением на престол Александра III. Но это именно те несколько дней 1881-го года, которые потрясли всю Россию и в результате определили на долгое время векторы её общественного и политического развития.

Валерий Фокин, Виктория Ромих

Сергей Емельянов

Александр Малич
Николай Мартон, Наталья Мартон
Александр Малич
Семен Михайловский
Анастасия Дианова, Вячеслав Бутусов
Михаил Стацюк

Алиса Науменко

Кристина Березовская

Евгений Водолазкин

Леонид Сергеев, Татьяна Сергеева

Дарья Александрова
Анна Ялова, Дмитрий Ялов

В диалогах главных героев, имена которых хорошо нам известны по учебникам истории, разворачивается широкая панорама политической жизни России того времени, вставшей перед выбором своего пути. Гротескная, цирковая, номерная структура сценического действия намеренно снижает пафос происходящего, но это не отменят очевидности того, что на арене именно этого цирка вершится история.

Фабио Мастранджело

Данил Толмачев

Нана Гвичия

Николай Мартон, Александр Чепуров, Екатерина Слепышкова

Елизавета Довгарь

Александр Дорохов

Ника Стрижак

София Вышемирская

Артем Балаев

Владимир Филиппов

Алексей Ким, Евгения Букато

Фото: Дмитрий Колесов

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