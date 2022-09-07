Коктейль по случаю старта премии «Что где есть в Петербурге» — 2022

Премия «Что где есть в Петербурге» стартовала! «Собака.ru» опубликовала полный список номинантов гастрорейтинга и открыла онлайн-голосование на официальном сайте. В этом году в список вошло около 200 лидеров отрасли (рекорд!) — именно эти заведения, блюда и люди по нашему мнению делают Петербург гастрономической столицей России.
Олег Перфилов
В честь официального запуска проекта редакция собрала друзей на коктейль в Tagliatella Caffe — итальянском аперитивном баре от команды El Copitas. Главные редакторы «Собака.ru» Яна Милорадовская и Михаил Стацюк, а также редактор раздела «Еда» Дарья Павлюкевич рассказали о новых номинациях этого года («Лучшие грибы» — наша особенная любовь) и поздравили бессменного куратора премии Анастасию Павленкову онлайн.
Елизавета Замарина
Виктория Свид
Василий Баканов
Антон Нечипоренко
Виктория Дим
Александра Балашова
Алена Ковальчук
Управляющая Tagliatella Caffe
Для нас очень приятно и важно получить возможность сотрудничать и дружить с такой крутой и активной командой как ребята из Собака.ru! В прошлом году Tagliatella Caffe стала «Лучшим новым баром», поэтому мы рады отметить старт нового сезона у нас в гостях. Вечер получился очень теплым и душевным, несмотря на подкравшуюся осеннюю погоду. Номинации интригуют, так что мы бежим голосовать за наших любимчиков и ждем церемонию 27 октября!
Фото: Никита Шубный
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