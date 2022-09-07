18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
  • Премия «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ» 2021
Репортажи

Коктейль по случаю старта премии «Что где есть в Петербурге» — 2022

Поделиться:

Премия «Что где есть в Петербурге» стартовала! «Собака.ru» опубликовала полный список номинантов гастрорейтинга и открыла онлайн-голосование на официальном сайте. В этом году в список вошло около 200 лидеров отрасли (рекорд!) — именно эти заведения, блюда и люди по нашему мнению делают Петербург гастрономической столицей России.

Яна Милорадовская
Алена Ковальчук
Виктория Портфолио
Артем Перук
Михаил Стацюк, Полина Любомирова
Мария Евневич
Антон Лиссов
Инесса Гаевская
Алена Мельникова

Олег Перфилов

Ксения Дубяго

В честь официального запуска проекта редакция собрала друзей на коктейль в Tagliatella Caffe — итальянском аперитивном баре от команды El Copitas. Главные редакторы «Собака.ru» Яна Милорадовская и Михаил Стацюк, а также редактор раздела «Еда» Дарья Павлюкевич рассказали о новых номинациях этого года («Лучшие грибы» — наша особенная любовь) и поздравили бессменного куратора премии Анастасию Павленкову онлайн.

Анна Красовская
Ксения Гощицкая

Елизавета Замарина

Екатерина Рыбалко, Марсель Калинин

Виктория Свид

Василий Баканов

Антон Нечипоренко

Виктория Дим

Александра Балашова

Екатерина Суменкова
Леонтий Касаткин

Алена Ковальчук

Управляющая Tagliatella Caffe

Для нас очень приятно и важно получить возможность сотрудничать и дружить с такой крутой и активной командой как ребята из Собака.ru! В прошлом году Tagliatella Caffe стала «Лучшим новым баром», поэтому мы рады отметить старт нового сезона у нас в гостях. Вечер получился очень теплым и душевным, несмотря на подкравшуюся осеннюю погоду. Номинации интригуют, так что мы бежим голосовать за наших любимчиков и ждем церемонию 27 октября!

Екатерина Суменкова, Леонтий Касаткин

Италлиан спринг панч

Негрони

Жасминовый хуго

Фото: Никита Шубный

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
чтогдеестьвпетербурге2022

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: