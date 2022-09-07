Коктейль по случаю старта премии «Что где есть в Петербурге» — 2022

Управляющая Tagliatella Caffe

Для нас очень приятно и важно получить возможность сотрудничать и дружить с такой крутой и активной командой как ребята из Собака.ru! В прошлом году Tagliatella Caffe стала «Лучшим новым баром», поэтому мы рады отметить старт нового сезона у нас в гостях. Вечер получился очень теплым и душевным, несмотря на подкравшуюся осеннюю погоду. Номинации интригуют, так что мы бежим голосовать за наших любимчиков и ждем церемонию 27 октября!