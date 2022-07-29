Тосканский ужин в новом Mio Bistrot

Итальянский бистро-бар MIO — третий проект Марка Лапина — открылся На Казанской, 3! Ресторан обладает вдохновляющим видом на колоннаду Казанского и Воронихинский сквер и рассказывает историю одного итальянца, отправившегося в путешествие из Тосканы вдоль всего Средиземного моря.

Речь об авторе меню — Франческо Барбато. Он всегда ищет баланс между теми самыми рецептами, которые столетиями готовят в родной Италии и новаторскими взглядами, которые исповедуют его коллеги.