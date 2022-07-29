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Тосканский ужин в новом Mio Bistrot

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Итальянский бистро-бар MIO — третий проект Марка Лапина — открылся На Казанской, 3! Ресторан обладает вдохновляющим видом на колоннаду Казанского и Воронихинский сквер и рассказывает историю одного итальянца, отправившегося в путешествие из Тосканы вдоль всего Средиземного моря.

Речь об авторе меню — Франческо Барбато. Он всегда ищет баланс между теми самыми рецептами, которые столетиями готовят в родной Италии и новаторскими взглядами, которые исповедуют его коллеги.

Марк Лапин, Ксения Милюкова
Кристина Березовская
Михаил Стацюк, Полина Любомирова
Алексей Миронов, Марина Никишина
Виталий Аксенов-Шабловский

Франческо Барбато

Юрий Смекалов
Лидия Замкова
Ольга Суркова

Анастасия Хальчицкая

Алена Мельникова
Дарья Александрова

В честь открытия проект устроил первый светский ужин, на который пригласил дорогих друзей и партнеров. Среди них — галеристка Кристина Березовская, директор ДЛТ Ольга Суркова, диджей Алексей Миронов, коллекционер совриска и акционист Виталий Аксенов и другие.

В меню уместился обширный раздел аперетиво — разнообразные тартары, в том числе в тосканском стиле и рудо из марлина. Не уступают и горячие блюда, среди которых паста из какао с говядиной и пармезаном, традиционный филетто Россини с соусом санджовезе и филе утки с веницианской полентой.

Андрей Башмаков

Роман Меркушин

Анастасия Шепелевич, Егор Чернов
Анастасия Дианова
Кристина Кокшарова
Виталий Аксенов-Шабловский

Фото: Дмитрий Колесов

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