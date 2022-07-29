Тосканский ужин в новом Mio Bistrot

Итальянский бистро-бар MIO — третий проект Марка Лапина — открылся На Казанской, 3! Ресторан обладает вдохновляющим видом на колоннаду Казанского и Воронихинский сквер и рассказывает историю одного итальянца, отправившегося в путешествие из Тосканы вдоль всего Средиземного моря.
Речь об авторе меню — Франческо Барбато. Он всегда ищет баланс между теми самыми рецептами, которые столетиями готовят в родной Италии и новаторскими взглядами, которые исповедуют его коллеги.
Франческо Барбато
Анастасия Хальчицкая
В честь открытия проект устроил первый светский ужин, на который пригласил дорогих друзей и партнеров. Среди них — галеристка Кристина Березовская, директор ДЛТ Ольга Суркова, диджей Алексей Миронов, коллекционер совриска и акционист Виталий Аксенов и другие.
В меню уместился обширный раздел аперетиво — разнообразные тартары, в том числе в тосканском стиле и рудо из марлина. Не уступают и горячие блюда, среди которых паста из какао с говядиной и пармезаном, традиционный филетто Россини с соусом санджовезе и филе утки с веницианской полентой.
Андрей Башмаков
Роман Меркушин
Фото: Дмитрий Колесов
Комментарии (0)