Вечеринка на террасе ресторана «Магадан»

Проект Антона Пинского и Аркадия Новикова «Магадан» открыл плавучую террасу — понтон, декорированный живыми цветами, с видом на Ростральные колонны и Зимний дворец. По этому случаю ресторан устроил сифуд-вечеринку: пока DJ Aver ставил закатный чил-аут, гости дегустировали устриц и ежей.
Поздравить проект с открытием пришил искусствовед Евгения Сероусова, модель Лина Гасано, арт-дилер Александр Сергеенко и другие.
Анна Чернякова, Ольга Орлова, Дарья Смирнова
Вениамин Литвинцев, Глеб Ефимовский
Арсений Балоян
Ирина Савельева
Александр Михальчук
Фото: Елизавета Медунецкая
Комментарии (0)