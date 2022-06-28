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Вечеринка на террасе ресторана «Магадан»

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Проект Антона Пинского и Аркадия Новикова «Магадан» открыл плавучую террасу — понтон, декорированный живыми цветами, с видом на Ростральные колонны и Зимний дворец. По этому случаю ресторан устроил сифуд-вечеринку: пока DJ Aver ставил закатный чил-аут, гости дегустировали устриц и ежей.

Поздравить проект с открытием пришил искусствовед Евгения Сероусова, модель Лина Гасано, арт-дилер Александр Сергеенко и другие.

Ольга Суркова
Марина Гисич
Евгения Сероусова
Михаил Авербах
Ксения Дубяго
Антон Садчиков
Анастасия Дианова
Лина Гасанова
Александр Сергеенко, Екатерина Черн
Екатерина Славная
Денис Химиляйне

Анна Чернякова, Ольга Орлова, Дарья Смирнова

Елена Боброва

Полина Данилова

Дмитрий Эстрин

Михаил Пош

Ольга Чернощекова

Изя Меерзон

Татьяна Кунц

Дмитрий Попов
Артем Гвоздев

Маргарита Осовская

Полина Сидихина
Яна Брук
Лиза Серпова

Вениамин Литвинцев, Глеб Ефимовский

Арсений Балоян

Ирина Савельева

Александр Михальчук

Фото: Елизавета Медунецкая

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