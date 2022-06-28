Вечеринка на террасе ресторана «Магадан»

Проект Антона Пинского и Аркадия Новикова «Магадан» открыл плавучую террасу — понтон, декорированный живыми цветами, с видом на Ростральные колонны и Зимний дворец. По этому случаю ресторан устроил сифуд-вечеринку: пока DJ Aver ставил закатный чил-аут, гости дегустировали устриц и ежей.

Поздравить проект с открытием пришил искусствовед Евгения Сероусова, модель Лина Гасано, арт-дилер Александр Сергеенко и другие.