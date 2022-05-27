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Репортажи

Открытие бутика Monochrome

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Бренд Monochrome — главный проповедник оверсайз-моды — торжественно представил свой первый магазин за пределами Москвы. SAINT (P) OFFLINE STORE расположился в историческом здании на Невском проспекте и имеет все шансы стать флагманом марки.

Анастасия Дубакина

Николай Богданович

Михаил Стацюк, Полина Любомирова
Полина Маликова (Толстун)
Екатерина Иванчикова
Анна Озеркова, Мария Грудина
Анна Нова, Мария Орт
Юрий Грудин
Наталья Дормидошина, Юрий Дормидошин

По задумке автора интерьера, дизайнера Анастасии Хальчицкой, магазин предстал в формате уютной гостиной с собственной кофейней и амбициями в области коллекционирования локального современного искусства. Первым коллекцию пополнил художник Макс Савва картиной MorningChess, что стало поводом для встречи с друзьями бренда.

Гости, среди который были галеристка Кристина Березовская, основатель проекта «Первая линия» Мария Грудина, солистка группы IOWA Катя Иванчикова, танцевали под виниловые пластинки, охлаждались мороженым и примеряли лимитированный дроп, посвященный Петербургу.

Кристина Березовская
Алена Мельникова
Дарья Александрова
Александр Малич
Алексей Костромин, Артем Балаев
Анастасия Дианова, Анастасия Дубакина
Юлия Большакова, Юлия Субботина
Мария Дэжур
Яна Зяблина, Дарья Талалаева
Елизавета Гусевская
Светлана Мельникова

Ольга Шевченко

Анастасия Хальчицкая, Роман Меркушин

Екатерина Войтенкова

Никита Кузьмичев, Дарья Кузьмичева

Юлия Роженцева

Анатоль Вовк, Мария Берстенева

Hoopa

Фото: Виталий Коликов

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