Открытие бутика Monochrome

По задумке автора интерьера, дизайнера Анастасии Хальчицкой, магазин предстал в формате уютной гостиной с собственной кофейней и амбициями в области коллекционирования локального современного искусства. Первым коллекцию пополнил художник Макс Савва картиной MorningChess, что стало поводом для встречи с друзьями бренда.

Гости, среди который были галеристка Кристина Березовская, основатель проекта «Первая линия» Мария Грудина, солистка группы IOWA Катя Иванчикова, танцевали под виниловые пластинки, охлаждались мороженым и примеряли лимитированный дроп, посвященный Петербургу.