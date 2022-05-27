Открытие бутика Monochrome

Бренд Monochrome — главный проповедник оверсайз-моды — торжественно представил свой первый магазин за пределами Москвы. SAINT (P) OFFLINE STORE расположился в историческом здании на Невском проспекте и имеет все шансы стать флагманом марки.
Анастасия Дубакина
Николай Богданович
По задумке автора интерьера, дизайнера Анастасии Хальчицкой, магазин предстал в формате уютной гостиной с собственной кофейней и амбициями в области коллекционирования локального современного искусства. Первым коллекцию пополнил художник Макс Савва картиной MorningChess, что стало поводом для встречи с друзьями бренда.
Гости, среди который были галеристка Кристина Березовская, основатель проекта «Первая линия» Мария Грудина, солистка группы IOWA Катя Иванчикова, танцевали под виниловые пластинки, охлаждались мороженым и примеряли лимитированный дроп, посвященный Петербургу.
Ольга Шевченко
Анастасия Хальчицкая, Роман Меркушин
Екатерина Войтенкова
Никита Кузьмичев, Дарья Кузьмичева
Анатоль Вовк, Мария Берстенева
Hoopa
Фото: Виталий Коликов
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