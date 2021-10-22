Открытие корнера KHAITE в бутике BABOCHKA

21 октября гости мероприятия BABOCHKAxKHAITE на один вечер перенеслись на Манхэттен. Вместе с новым пространством BABOCKA презентовала фильм Шона Бейкера о коллекции FW21 и специальное приветствие из Америки. Атмосфера Нью-Йорка чувствовалась везде: гостей угощали Dirty Martini - любимым коктейлем дизайнера Кэтрин Холстейн и закусками по выбору Кейт в нью-йорксом стиле. Идеальные клаб-сэндвичи и шоколадно-ореховый тарт специально создал для гостей KHAITE знаменитый шеф Cocococouture Игорь Гришечкин по классическим американским рецептам.