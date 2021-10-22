Открытие корнера KHAITE в бутике BABOCHKA

21 октября гости мероприятия BABOCHKAxKHAITE на один вечер перенеслись на Манхэттен. Вместе с новым пространством BABOCKA презентовала фильм Шона Бейкера о коллекции FW21 и специальное приветствие из Америки. Атмосфера Нью-Йорка чувствовалась везде: гостей угощали Dirty Martini - любимым коктейлем дизайнера Кэтрин Холстейн и закусками по выбору Кейт в нью-йорксом стиле. Идеальные клаб-сэндвичи и шоколадно-ореховый тарт специально создал для гостей KHAITE знаменитый шеф Cocococouture Игорь Гришечкин по классическим американским рецептам.
Юлия Корнеева
Евгения Павлин
Открываясь на четвертом этаже исторического бутика BABOCHKA на Невском пр. 153, корнер KHAITE станет одним из первых полноценных магазинов молодой марки за пределами Нью-Йорка. Изящное пространство, подчеркивающее уверенные контрасты и изысканное мастерство, лежащие в основе бренда, было разработано основателем и креативным директором KHAITE Катрин Холстейн в сотрудничестве со стокгольмской дизайн-студией Halleroed.
Открытие концепта shop-in-shop в BABOCHKA продолжает глобальную экспансию KHAITE, тщательно выбирающего ритейл-партнеров для создания уникальных торговых пространств по всему мире, включая shop-in-shop в Bergdorf Goodman в Нью-Йорке и временные инсталляции в Harrods в Лондоне и Le Bon Marche Rive Gauche в Париже.
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