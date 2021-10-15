Гости спектакля «Флора» в Эрмитаже

В Эрмитаже главная музейная премьера осени — театральный проект «Флора». Каждый четверг в закрытом музее проходят литературные вечера-мистерии, срежиссированные австрийкой Жаклин Корнмюллер. Специально для «Флоры» Татьяна Толстая, Мартин Поллак и другие литераторы со всего мира создали свои тексты и композиции, вдохновившись произведениями Эрмитажа. На этой основе актеры и танцовщики исполняют перед экспонатами 12 перформансов, теме которых они посвящены.