18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Гости спектакля «Флора» в Эрмитаже

В Эрмитаже главная музейная премьера осени — театральный проект «Флора». Каждый четверг в закрытом музее проходят литературные вечера-мистерии, срежиссированные австрийкой Жаклин Корнмюллер. Специально для «Флоры» Татьяна Толстая, Мартин Поллак и другие литераторы со всего мира создали свои тексты и композиции, вдохновившись произведениями Эрмитажа. На этой основе актеры и танцовщики исполняют перед экспонатами 12 перформансов, теме которых они посвящены.

Семен Александровский
Лиза Савина
Михаил Стацюк

Александра Ревенко

Андрей Лушников, Анастасия Лушникова
Виктория Портфолио

Руслан Гацалов

Марина Гисич

Главная идея проекта – соединение разных видов искусства в музее. В первую очередь – изобразительного искусства и литературы, а затем – музыки, танца и актёрского мастерства. Постановка отправляет в путешествие по экспозиции музея, зрители встречаются с ожившими шедеврами и погружаются в атмосферу, созданную под впечатлением от работ Рембрандта, Франческо Мельци, Антонио Кановы и других великих мастеров.

Анастасия Столбнева, Алексей Черкасов

Яна Золотова

Ален Энумба

Анастасия Ким

Леонтий Касаткин

Фотограф: Анастасия Большакова

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: