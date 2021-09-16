Татьяна Толстая: «Есть художники, которые оглушают, как Ван Гог и Рембрандт, а есть успокоительные, приятные и милые»

САВИНА: Татьяна Никитична, поводом к нашей беседе послужил спектакль «Флора», премьера которого состоится в Эрмитаже 16 сентября.

ТОЛСТАЯ: Ну, я на самом деле не очень понимаю свою роль в нем.

САВИНА: Давайте я вкратце расскажу. В 2010 году Жаклин Корнмюллер режиссер… эм-м-м… -ка. Театральная.

ТОЛСТАЯ: Я предпочитаю по-старому: режиссерша.

САВИНА: Хорошо, режиссерша. Корнмюллер и Питер Вольф в 2010 году выпустили проект в музее Kunsthistorisches в Вене. Это была довольно успешная попытка создать художественную медиацию нового типа. Ибо зритель всегда считает, что неплохо знает классическое искусство. А на самом деле знает и понимает мало, просто форма привычная. И австрийцы, задумавшись, как с этой проблемой работать, решили осуществить режиссерскую серию перформансов, которые условно кружат вокруг предметов музея. Эрмитаж, основанный на принципе «не хуже, чем в Европах», тоже позвал Корнмюллер, чтобы она придумала как покружить вокруг эрмитажных предметов. Ваш текст стал частью перформанса (актер Владимир Кузнецов читает — точнее исполняет — эссе Татьяны Толстой «Хороший сын» у шедевра Рембрандта. — Прим. ред.). И то, что вы сделали — это суперважная вещь, потому что это медиация от одного зрителя к другому, где оба существуют в литературоцентричной модели. Я прочитала ваше эссе и мне очень понравилось: вы ведете зрителя как читателя — через описательное искусствоведение к литературе. То есть сначала вы описывали, потом создали драматическую историю, обозначив конфликт, и оставили нас наедине с открытым финалом. А это очень тонко в рамках заданного формата, потому что мы так устроены, что открытый финал нас не устраивает — нам хочется устойчивости. И мы начинаем искать новые сведения.

ТОЛСТАЯ: У меня было задание написать что-нибудь про любой предмет Эрмитажа. И вот пожалуйста — передо мной громада Эрмитажа, целая страна. Поди туда не знаю куда, принеси то не знаю что, как в сказке — подробностей мне никаких не объясняют, руководящих рельсов никаких не дают. Что делать? Ну, поскольку я очень люблю «Блудного сына», то пошла побродить в виртуальный Эрмитаж. Нашла. Там можно все детали посмотреть, мазки видны. Собственно ведь, всегда загадка — как это Рембрандт сделал? Как он свет этот пролил? Где он его взял? Черт-те что! И да, это сюжетная картина, ее источник — притча. И притчу-то надо понять, а понимается она по-разному. Значит надо вовлечь зрителя в текст. У меня есть рассказ такой, «Смотри на обороте». Он о том, как я после смерти отца ходила по базиликам в Равенне, откуда он когда-то прислал мне открытку, и там, если бросишь четверть доллара, зажигается свет, который освещает мозаику, очень ненадолго. А люди жадничают, думают: «Я уже опустил, другой давай опускай». И в базилике Галлы Плацидии вообще темно, совсем ничего не видно, и тут кто-то бросает монету, свет зажигается, и появляется эта синева, эти звездные колеса, то есть свой Ван Гог у них там был, красотища невероятная. Затем гаснет все, и потом еще раз зажигается, и еще, и еще, и еще. И вы из темноты попадаете в какой-то божий не мир даже, а за этот мир. В мир, что видел тот художник, потому что это его бог, это его звездное небо, его космос. И кто-то тебе все это позволяет, позволяет, позволяет видеть. Я думаю: «Кто такой щедрый?» Пробилась через толпу и смотрю — а это слепой. Он сидит в инвалидном кресле и рядом женщина-поводырь, он голову вниз повесил и нашаривает монетки у себя в коробочке и бросает, чтобы поводырь ему рассказывала, что видит. Вот для меня участие во «Флоре» было такой ролью. Как будто я женщина-поводырь — не рисовала, не писала этой картины, замысла не знаю, но пытаюсь об этом рассказать.