Гала-ужин по случаю венчания наследника династии Романовых

После церемонии гости подняли бокалы за счастье молодоженов в Зимнем саду Астории. Неформальный фуршет длился недолго — многие поспешили в номера готовиться к кульминации праздника, гала-ужину в Этнографическом музее.

На вечере действовал строгий протокол, с которым приглашенные справились без труда. Поздравить молодоженов приехали в большинстве представители королевских семей Европы, но были и московские гости. К примеру, пара светских виртуозов Виктории и Олега Шеляговых и выпускница МГИМО Елизавета Пескова.