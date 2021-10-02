Гала-ужин по случаю венчания наследника династии Романовых

В начале 2021-го года Российский Императорский дом объявил о помолвке потомка династии Романовых — Великого Князя Георгия Михайловича. Тогда же стало известно, что празднование пройдет на протяжении трех дней в Петербурге, на исторической родине семьи.
Великий Князь Георгий Романов, Виктория Беттарини
Мария Владимировна Романова, глава Российского Императорского Дома
Джанлукка Сальваторе, Роберто Беттарини, Карла Беттарини
Елизавета Пескова, Екатерина Солоцинская
Виктория Шелягова
Георгий Романов, Елена Кирви (двоюродная сестра Марии Владимировны), Виктория Беттарини
Второй и основной день торжеств состоялся 1-го октября: утром наследник обвенчался с Викторией Романовной Беттарини, единственной дочерью итальянского дипломата Роберто Беттарини, в Исаакиевском соборе. Это первое за 127 лет венчание потомка Романовых в Петербурге. Служба прошла по православным канонам, но с вкраплением европейской традиции: гостям было позволено сидеть, а невеста появилась в храме в сопровождении отца. Платье госпожи Беттарини изготовил американский дизайнер Рим Акра, 6-метровый шлейф с вышитыми двуглавым орлом русский дизайнер Элина Самарина, кольца — дом Фаберже под личным контролем правнучки Карла Фаберже Сары.
Павел Астахов, Светлана Астахова
Андрей Гусаров, Константин Малофеев
Людмила Нарусова
Александра Тенза
Анна Джексон-Стивенс
После церемонии гости подняли бокалы за счастье молодоженов в Зимнем саду Астории. Неформальный фуршет длился недолго — многие поспешили в номера готовиться к кульминации праздника, гала-ужину в Этнографическом музее.
На вечере действовал строгий протокол, с которым приглашенные справились без труда. Поздравить молодоженов приехали в большинстве представители королевских семей Европы, но были и московские гости. К примеру, пара светских виртуозов Виктории и Олега Шеляговых и выпускница МГИМО Елизавета Пескова.
Ужин нарекли «а-ля русс». Выпивали только российское, в меню — холодец, блины и беф-строганов. В финале состоялось традиционное разрезание свадебного торта высотой почти 2 метра! Его изготовил Майкл Льюис-Андерсон, угощавший Елизавету II в ее 89-й день рождения.
Фото: Михаил Вильчук
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