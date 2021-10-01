В Исаакиевском соборе прошло первое за 127 лет венчание представителя дома Романовых. Обвенчались потомок династии Романовых Великий Князь Георгий Романов и Ребекка Беттарини — в православии Виктория Романовна Беттарини. Показываем, как это было.
Георгий Михайлович Романов является сыном и наследником главы Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны — единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании (сын российского великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании) и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской.
Свадьба Георгия Романова и Ребекки Беттарини стала первым после революции 1917 года полноценным, открытым, общественно значимым и оформленным в полном соответствии с современными государственными законами Российской Федерации и, одновременно, с ныне действующими нормами исторического российского династического права бракосочетанием члена Российского императорского дома на территории России.
Праздновать будут три дня. 30 сентября великий Князь Георгий Михайлович Романов приветствовал иностранных гостей во Владимирском дворце. Всего на церемонию были приглашены около 300 человек. Среди приглашенных гостей были внучка князя Кирилла Романова княгиня Мария Владимировна, правнук кайзера Вильгельма II принц Франц Вильгельм Прусский, Посол Роберто Беттарини, принц Лихтенштейна Алоиз, внучка Карла Фаберже Сара Фаберже и многие другие.
Великий Князь Георгий Романов и его невеста Ребекка Беттарини
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