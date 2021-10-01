Праздновать будут три дня. 30 сентября великий Князь Георгий Михайлович Романов приветствовал иностранных гостей во Владимирском дворце. Всего на церемонию были приглашены около 300 человек. Среди приглашенных гостей были внучка князя Кирилла Романова княгиня Мария Владимировна, правнук кайзера Вильгельма II принц Франц Вильгельм Прусский, Посол Роберто Беттарини, принц Лихтенштейна Алоиз, внучка Карла Фаберже Сара Фаберже и многие другие.