18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Коктейль для иностранных гостей по случаю венчания Великого Князя Романова

В Петербурге Романовы! Наследник царской фамилии Великий Князь Георгий Михайлович обвенчался в Исаакиевском соборе с Викторией Романовной Беттарини, единственной дочерью итальянского дипломата Роберто Беттарини.

Праздновать будут три дня. Первый состоялся вчера: во Владимирском дворце, принадлежавшем прадедушке Георгия Михайловича, приветствовали иностранных гостей. Столько представителей аристократических фамилий в одном месте Петербург не видел уже более ста лет: среди них — Глава Российского Императорского Дома Великая Княгиня (де-юре Императрица Всероссийская) Мария I Владимировна, принц Лихтенштейна Алоиз и многие другие.

Великий Князь Георгий Романов и его невеста Ребекка Беттарини

Ее Императорское Величество Великая Княгиня Мария Владимировна Романова

Елизавета Пескова

Представители королевских семей Европы старались Party Like a Russian. В этом им помогала политкорректная винная карта — угощали вином и шампанским только российских производителей. Десерты — в креманках, стилизованных под яйца Фаберже. Подача особенно пришлась по вкусу правнучки Карла Фаберже Саре, для которой она тоже стала сюрпризом.

Фото: Лиза Медунецкая

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Георгий Романов

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: