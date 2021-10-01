Коктейль для иностранных гостей по случаю венчания Великого Князя Романова

В Петербурге Романовы! Наследник царской фамилии Великий Князь Георгий Михайлович обвенчался в Исаакиевском соборе с Викторией Романовной Беттарини, единственной дочерью итальянского дипломата Роберто Беттарини.



Праздновать будут три дня. Первый состоялся вчера: во Владимирском дворце, принадлежавшем прадедушке Георгия Михайловича, приветствовали иностранных гостей. Столько представителей аристократических фамилий в одном месте Петербург не видел уже более ста лет: среди них — Глава Российского Императорского Дома Великая Княгиня (де-юре Императрица Всероссийская) Мария I Владимировна, принц Лихтенштейна Алоиз и многие другие.