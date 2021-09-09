Юра Борисов, Наташа Меркулова, Алексей Чупов на премьере фильма «Капитан Волконогов бежал» на Венецианском кинофестивале

Вчера в Венеции прошел премьерный показ фильма «Капитан Волконогов бежал» — единственной картины из России, представленной на фестивале этого года. На красную ковровую дорожку перед смотром фильма вышли исполнитель главной роли и герой нашей июльской обложки Юра Борисов, режиссерский тандем Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, актриса Анастасия Уколова и актер Тимофей Трубинцев.

Критики назвали фильм большим событием в российском кино.