18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Юра Борисов, Наташа Меркулова, Алексей Чупов на премьере фильма «Капитан Волконогов бежал» на Венецианском кинофестивале

Вчера в Венеции прошел премьерный показ фильма «Капитан Волконогов бежал» — единственной картины из России, представленной на фестивале этого года. На красную ковровую дорожку перед смотром фильма вышли исполнитель главной роли и герой нашей июльской обложки Юра Борисов, режиссерский тандем Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, актриса Анастасия Уколова и актер Тимофей Трубинцев.

Критики назвали фильм большим событием в российском кино.

Юрий Борисов, Анастасия Уколова, Тимофей Трубинцев, Наташа Меркулова и Алексей Чупов

Наташа Меркулова в Lanvin и Алексей Чупов

Юрий Борисов, Анна Шевчук
Юрий Борисов

Анастасия Уколова в Fendi

Тимофей Трубинцев

Лаура Комолли

Кьяра Писедда

Элиза Тавити

Фото: John Phillips/Getty Images, Action Press/Shutterstock

Фильм «Купе номер шесть» с российским актером Юрой Борисовым взял Гран-при в Каннах

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: