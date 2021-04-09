Диана Вишнева, Семен Михайловский и Марина Лошак на премьере фильма «Слепок» в кинотеатре «Аврора»

7 апреля в кинотеатре «Аврора» прошла премьера фильма «Слепок». Его представили создатели и участники проекта: режиссер Андрей Сильвестров, главная героиня фильма, прима-балерина Мариинского театра, Диана Вишнёва, основатель фонда Aksenov Family Foundation, Дмитрий Аксёнов, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, а также хореографы, композиторы и танцовщики, принявшие участие в съемках. Авторы проекта рассказали историю создания фильма, ответили на вопросы гостей и первых зрителей ленты.
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Андрей Сильвестров
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Андрей Сильвестров и Марина Лошак
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Дмитрий Аксенов
Премьеру фильма «Слепок» в Санкт-Петербурге посетили прима-балерина Мариинского театра, создатель и идейный вдохновитель фестиваля Context.Diana Vishneva, Диана Вишнёва, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, основатель Aksenov Family Foundation Дмитрий Аксёнов, директор петербургского Центрального выставочного зала «Манеж» Павел Пригара, куратор, академик Российской академии художеств, ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, Семен Михайловский, профессор кафедры классического танца Академии имени Вагановой Людмила Ковалева, Руководитель Службы развития Екатерина Сираканян, солисты Мариинского театра Денис и Анастасия Матвиенко, коллекционер Денис Химиляйне, журналист и продюсер Александр Малич, куратор и основатель фонда Sparta Елизавета Савина, PR-директор фестиваля «Дягилев. Постскриптум» Наталья Плеханова, креативный продюсер Елена Петрова-Кессарийская, Ида Кехман и другие.
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Диана Вишнева, Андрей Сильвестров, Дмитрий Аксенов
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Ида Кехман
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Анна Шигаева и Дмитрий Левин
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Анвар Калимов
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Виктория Кондрашова
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Программа вечера в честь премьеры фильма «Слепок» завершилась коктейлем в Центральном выставочном зале «Манеж». Гостям вечера провели специальную экскурсию по выставке «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева».
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Марина Лошак
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Юлия Никулина
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Илья Кузнецов
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Павел Черняков
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Елизавета Павлычева
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Ольга Угарова
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Анастасия Пронина
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Агата Иордан
Фото: Михаил Вильчук
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