Диана Вишнева, Семен Михайловский и Марина Лошак на премьере фильма «Слепок» в кинотеатре «Аврора»

7 апреля в кинотеатре «Аврора» прошла премьера фильма «Слепок». Его представили создатели и участники проекта: режиссер Андрей Сильвестров, главная героиня фильма, прима-балерина Мариинского театра, Диана Вишнёва, основатель фонда Aksenov Family Foundation, Дмитрий Аксёнов, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, а также хореографы, композиторы и танцовщики, принявшие участие в съемках. Авторы проекта рассказали историю создания фильма, ответили на вопросы гостей и первых зрителей ленты.