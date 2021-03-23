Презентация коллекции SS 2021 петербургской марки OLA OLA

И званный вечер получился не только атмосферным, но и крайне насыщенным. Программа суаре состояла из коктейля, чилл-рейва и арт-перформанса, главными героями которого стали вещи OLA OLA. Инсталляция в одном из залов (да и сам зал) были оформлены в соответствии с темой новой коллекции, которая посвящена движению и поиску. Поэтому не обошлось без дорожные указателей и знаков, атрибутов навигации и даже импровизированной остановки.