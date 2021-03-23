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Презентация коллекции SS 2021 петербургской марки OLA OLA

Мировые презентации новых коллекций перешли в онлайн-формат, но ничто не заменит физического контакта с одеждой. Так решила петербургская марка OLA OLA и организовала суаре по случаю выхода своей новой коллекции весна-лето 2021.

  • Алина и Мигель Мартинез Навас

  • Полина Тамми

  • Ольга Гинзбург, Николо Фузковский

  • Анна Ионова

  • Елизавета Климко

И званный вечер получился не только атмосферным, но и крайне насыщенным. Программа суаре состояла из коктейля, чилл-рейва и арт-перформанса, главными героями которого стали вещи OLA OLA. Инсталляция в одном из залов (да и сам зал) были оформлены в соответствии с темой новой коллекции, которая посвящена движению и поиску. Поэтому не обошлось без дорожные указателей и знаков, атрибутов навигации и даже импровизированной остановки.

Рассмотреть и потрогать вещи из весенне-летней коллекции марки можно было в более спокойной атмосфере. Так в одном из залов расположился классический шоу-рум.

  • Кристина, Ростислав

  • Игорь Бачин, Андрей Карлин

  • Влад Мартыненко, Макс Кузин

  • Мария Ренард

Среди гостей презентации OLA OLA были замечены представители не только фэшн-индустрии, но и арт-комьюнити. Например, куратор выставочных проектов Лиза Климко, интерьерный стилист и основатель агентства по дизайн-сопровождению Shum Алексей Никульшин и бизнесмен, коллекционер Александр Вольтман.

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