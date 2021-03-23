Презентация коллекции SS 2021 петербургской марки OLA OLA

Мировые презентации новых коллекций перешли в онлайн-формат, но ничто не заменит физического контакта с одеждой. Так решила петербургская марка OLA OLA и организовала суаре по случаю выхода своей новой коллекции весна-лето 2021.
-
-
Алина и Мигель Мартинез Навас
-
Полина Тамми
-
Ольга Гинзбург, Николо Фузковский
-
Анна Ионова
-
И званный вечер получился не только атмосферным, но и крайне насыщенным. Программа суаре состояла из коктейля, чилл-рейва и арт-перформанса, главными героями которого стали вещи OLA OLA. Инсталляция в одном из залов (да и сам зал) были оформлены в соответствии с темой новой коллекции, которая посвящена движению и поиску. Поэтому не обошлось без дорожные указателей и знаков, атрибутов навигации и даже импровизированной остановки.
-
-
-
Ирена Азаркевич, Екатерина Азаркевич
-
-
Мария Дризик
-
Катя Франк
-
Ален Умумба
Рассмотреть и потрогать вещи из весенне-летней коллекции марки можно было в более спокойной атмосфере. Так в одном из залов расположился классический шоу-рум.
Среди гостей презентации OLA OLA были замечены представители не только фэшн-индустрии, но и арт-комьюнити. Например, куратор выставочных проектов Лиза Климко, интерьерный стилист и основатель агентства по дизайн-сопровождению Shum Алексей Никульшин и бизнесмен, коллекционер Александр Вольтман.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.