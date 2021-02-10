Шифоновые платья и принты в виде скриншотов: OLA OLA показали коллекцию SS 2021

Также новая коллекция OLA OLA олицетворяет константу современности: гардероб, дополняющий жизнь, а не превозносящийся над ней. Благодаря сочетаниям материалов — сетки и нейлона с итальянским шелком и шифоном — дизайнер марки Ольга Гинзбург соединяет в образах богемную и спортивную эстетику. Среди главных декоративных элементов OLA OLA SS 2021 — стяжки, сборки, драпировки и воланы с необработанным краем. Всего в коллекции 37 моделей и пара аксессуаров. Она разделена на дропы: первый вышел сейчас, второй — в марте.