Шифоновые платья и принты в виде скриншотов: OLA OLA показали коллекцию SS 2021

Пететрбургская марка OLA OLA представила новую весенне-летнюю коллекцию, в основе которой — движение и поиск. Концепция отражена в лукбуке, снятом среди дорожных указателей и атрибутов навигации. Продолжают настроение коллекции два активных принта, украсивших платья, леггинсы, юбки и блузы. Один из принтов представляет собой фотографии, сделанные дизайнером Ольгой Гинзбург из окна ее автомобиля с наложением граффити, второй — скриншоты с телефона: навигатор, плейлисты и звонки, объединенные в паттерн.
Также новая коллекция OLA OLA олицетворяет константу современности: гардероб, дополняющий жизнь, а не превозносящийся над ней. Благодаря сочетаниям материалов — сетки и нейлона с итальянским шелком и шифоном — дизайнер марки Ольга Гинзбург соединяет в образах богемную и спортивную эстетику. Среди главных декоративных элементов OLA OLA SS 2021 — стяжки, сборки, драпировки и воланы с необработанным краем. Всего в коллекции 37 моделей и пара аксессуаров. Она разделена на дропы: первый вышел сейчас, второй — в марте.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.