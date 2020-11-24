Литературный вечер авторского проекта Ирады Берг «Чтения со смыслом»

20 ноября Заслуженная артистка России Елизавета Боярская и Ирада Берг прочли рассказы из нового сборника «Всему свое время». Тема вечера «Жизненные обстоятельства». Ирада и Елизавета поговорили о том, как обстоятельства, иногда вынужденные, а иногда совсем неожиданные, могут изменить нашу жизнь. За роялем в этот вечер была великолепная пианистка Анастасия Теренкова. В конце вечера гости смогли задать интересующие их вопросы и вступить в открытую дискуссию с писателем и артистом.