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Михаил Пиотровский, Александр Невзоров и Ирина Оганова на выставке Александра Сокурова «Рембрандт. Посвящение»

В прошлом году российский павильон на Венецианской биеннале курировал Эрмитаж, в качестве хедлайнера был приглашен Александр Сокуров, посвятивший свой проект «Lk 15, 11 – 32» шедевру Рембрандта Харменса ван Рейна «Возвращение блудного сына». Мультимедийная инсталляция на втором этаже российского павильона в садах Джардини состояла из видео-арта, созданного режиссером совместно с учениками, а также скульптурного воплощения полотна Рембрандта в исполнении выпускников Академии художеств Владимира Бродарского и Екатерины Пильниковой. Переосмысление библейского сюжета и классического произведения вызвало резонанс в прессе и арт-кругах: от восторга до резкой критики. На этой неделе нашумевший проект открылся в Петербурге — в расширенной и видоизмененной версии. Вернисаж в Белом зале Главного штаба открывал Михаил Борисович Пиотровский вместе с создателями инсталляции, а среди гостей были замечены Александр и Лидия Невзоровы, писательница Ирина Оганова и только-только назначенный первый заместитель председателя Комитета по культуре Петербурга Борис Пиотровский.

Фото: Дмитрий Колесов

Kristina Shibaeva,
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