В прошлом году российский павильон на Венецианской биеннале курировал Эрмитаж, в качестве хедлайнера был приглашен Александр Сокуров, посвятивший свой проект «Lk 15, 11 – 32» шедевру Рембрандта Харменса ван Рейна «Возвращение блудного сына». Мультимедийная инсталляция на втором этаже российского павильона в садах Джардини состояла из видео-арта, созданного режиссером совместно с учениками, а также скульптурного воплощения полотна Рембрандта в исполнении выпускников Академии художеств Владимира Бродарского и Екатерины Пильниковой. Переосмысление библейского сюжета и классического произведения вызвало резонанс в прессе и арт-кругах: от восторга до резкой критики. На этой неделе нашумевший проект открылся в Петербурге — в расширенной и видоизмененной версии. Вернисаж в Белом зале Главного штаба открывал Михаил Борисович Пиотровский вместе с создателями инсталляции, а среди гостей были замечены Александр и Лидия Невзоровы, писательница Ирина Оганова и только-только назначенный первый заместитель председателя Комитета по культуре Петербурга Борис Пиотровский.
Михаил Пиотровский, Александр Невзоров и Ирина Оганова на выставке Александра Сокурова «Рембрандт. Посвящение»
-
-
-
-
Григорий Ястребенецкий
-
-
-
-
-
-
-
-
Владимир Бродарский, Екатерина Пильникова
-
-
Наталья Козлова, Наталья Коломиец
-
-
Ольга Суркова
-
Юлия Демиденко, Виталий Дымарский
-
Михаил Пиотровский, Александр Сокуров, Андрей Муров
-
Илья Черкасов, Екатерина Морозова
-
Лариса Романовская
-
Виктория Арзамасцева, Федор Болтин
-
Игорь Карпов
-
Фото: Дмитрий Колесов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.