Борис Пиотровский назначен первым заместителем председателя Комитета по культуре Петербурга

Решение назначить Бориса Пиотровского первым зампредом Комитета по культуре Петербурга принял губернатор города Александр Беглов, приказ о назначении подписан председателем комитета Константином Сухенко. В соответствии с документом Пиотровский приступит к работе с сегодняшнего дня, 14 сентября.