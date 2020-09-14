Издатель, основатель проекта Hermitage.VR и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Борис Пиотровский назначен первым заместителем председателя Комитета по культуре Петербурга.
Борис Пиотровский назначен первым заместителем председателя Комитета по культуре Петербурга
Решение назначить Бориса Пиотровского первым зампредом Комитета по культуре Петербурга принял губернатор города Александр Беглов, приказ о назначении подписан председателем комитета Константином Сухенко. В соответствии с документом Пиотровский приступит к работе с сегодняшнего дня, 14 сентября.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.