Алена Долецкая, Матильда Шнурова, Юлия Матвиенко на открытии выставки «Чжан Хуань. В Пепле Истории»

Эрмитаж открывает первую выставку после карантина! В помпезный Николаевский зал привезли работы Чжана Хуаня — китайского живописца и эпатажного перформансиста (ходил по Венецианской биеннале в костюме из сырого мяса). Мультимедиа-артист передал в Николаевский зал 40-метровый групповой портрет компартии КНР, написанный пеплом от благовоний из буддийских храмов. Особое место на экспозиции заняли две работы из серии «Любовь» — их художник создал во время пандемии как способ сохранить память о ее жертвах.