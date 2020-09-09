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Алена Долецкая, Матильда Шнурова, Юлия Матвиенко на открытии выставки «Чжан Хуань. В Пепле Истории»

Эрмитаж открывает первую выставку после карантина! В помпезный Николаевский зал привезли работы Чжана Хуаня — китайского живописца и эпатажного перформансиста (ходил по Венецианской биеннале в костюме из сырого мяса). Мультимедиа-артист передал в Николаевский зал 40-метровый групповой портрет компартии КНР, написанный пеплом от благовоний из буддийских храмов. Особое место на экспозиции заняли две работы из серии «Любовь» — их художник создал во время пандемии как способ сохранить память о ее жертвах.

Отметить вернисаж, отложенный из-за локдауна аж на 4 месяца, гости отправились в ресторан «Сад». Писательница Алена Долецкая, ресторатор Матильда Шнурова, дизайнер Юлия Матвиенко и другие, послушав теплое приветствие директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, признались, как скучали по светским выходам. О чем, конечно, можно было сразу догадаться по количеству бриллиантов и длине кутюрных платьев.

Leontiy Kasatkin,
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