После карантина музеи и галереи не восстановились окончательно — от списка больших проектов, анонсированных в начале года, осталась ровно половина. Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» Генералова Александра выбрала 13 выставок, которые стоит записать в свой календарик: живая классик корейского искусства Ли Бул, инсталляция Александра Сокурова в Эрмитаже (как на прошлогодней Венецианской биеннале!) и трагическая судьба любимых учеников Петрова-Водкина.
Чжан Хуань, коллекции Фаберже, Филип Трейси, фото The Beatles и еще 10 выставок осени в Петербурге
Чжан Хуань. В пепле истории
Первый выставочный блокбастер Эрмитажа после локдауна мы бы назвали «Пепел и алмаз» — китайский мультимедиа-ниндзя Чжан Хуань привозит в помпезный Николаевский зал с хрустальными люстрами 40-метровое полотно с членами коммунистической партии КНР. Да, из пепла, причем собранного в буддийских храмах — кроме партийных лидеров из этого материала он лепит лики Будды и Христа. Живописец, паблик-артист и перформансист в одном флаконе ходил по Венецианской биеннале в костюме из сырого мяса, сидел облепленный мухами напротив общественного туалета и лежал голый на ледяной глыбе в центре Нью-Йорка. Широко известна фотодокументация его перформанса «Семейное древо» — Хуань покрывал свое лицо иероглифами, описывающими историю собственных родственников, пока оно не стало полностью черным.
Петербургские зрители увидят 30 работ, из низ 26 было создано специально для эрмитажной выставки, в том числе по мотивам живописных произведений из музейного собрания собрания. Во время пандемии художник работал в своей «фабрике искусств» в Шанхае, где создавал серию «Love» / «Любовь», выдержанную в красном цвете — отклик на истории людей, пострадавших от коронавируса, два произведения привезут в Петербург.
Государственный Эрмитаж
9 сентября–8 ноября
Ли Бул. Utopias and Dreamscapes
Один из главных петербургских «привозов» года, живая классик корейского искусства, которая в 1999 году представляла Южную Корею на Венецианской биеннале инсталляцией «Величественное великолепие» — украшенной бусинками и блестками гниющей рыбой (специфический запах прилагался). Визитная карточка Ли Бул — гротескная антропоморфная скульптура с политическим и феминистким подтекстами. Проект в Манеже впервые в России представит крупноформатные инсталляции Ли Бул, созданные за последние 10 лет, а также впервые в истории проведет параллели между творчеством художницы и русским авангардом. Основную часть экспонатов составят инсталляции, архитектурные макеты и рисунки, созданные с 2005 года, начиная с макета «Мое великое повествование» (Mon grand récit), инсталляции «Город Солнца» (Civitas Solis), «Желание быть уязвимым» (Willing To Be Vulnerable). Выставка пройдёт в рамках года культурных обменов между Россией и Южной Кореей.
ЦВЗ «Манеж»
16 ноября–31 января 2021
Lk 15, 11 – 32. Рембрандт. Посвящение.
Александр Сокуров
В прошлом году российский павильон на Венецианской биеннале курировал Эрмитаж и посвятил его экспозицию самому себе. На первом этаже распологался фанерный аттракцион Александра Шишкина-Хокусая по мотивам полотен голландских живописцев в музейных залах, а на втором — инсталляция-перосмысление «Возвращения блудного сына» Рембрандта от Александра Сокурова, где в качестве скульпторов-соавторов отметились выпускники Академии художеств Владимир Бродарский и Екатерина Пильникова. Если вам не удалось съездить в Венецию в 2019 году — возрадуйтесь! Мультимедиа-полотно Сокурова переродится в Белом зале Зимнего дворца в расширенной и видоизмененной версии. Внутри — скульптурные воплощения отца и сына, словно вышедшие из картины Рембрандта, мастерская великого голландского художника и «туман войны» в видеоарте, созданном главным арт-хаусным режиссером страны и его учениками.
Государственный Эрмитаж
15 сентября 2020–1 ноября 2020
The Beatles и не только
Фотодокуметация жизни «ливерпульской четверки» в 1964–66 годах фотографом Гарри Бенсоном: концерты во Франции, первая поездка в США и выступление на популярной американской телепередаче «Шоу Эда Салливана», сопровождал в турне по Нидерландам и Дании, съемки первого фильма о группе «The Beatles: Вечер трудного дня». После первого вояжа с The Beatles в США жизнь Бенсона разделилась на до и после. Он решил навсегда остаться в Америке и отразил в своих работах целую эпоху в истории страны: ему удалось запечатлеть как ряд важнейших событий — убийство Роберта Кеннеди и марши за гражданские права, — так и видных представителей мира политики, кино, музыки и спорта. В Эрарте можно увидеть портреты, сделанные Бенсоном в 60–90-х годах XX столетия: знаменитый поцелуй супругов Клинтон, танец четы Рейган, Арнольд Шварценеггер, выпрыгивающий из воды.
Эрарта
2 сентября — 22 ноября
Маэстро Филип Трейси
Главный шляпник планеты Филип Трейси, чьи головные уборы носят Мадонна, Леди Гага, Сара-Джессика Паркер и вся британская королевская семья, возвращается в Петербург (предыдущая выставка состоялась в 2015 году). В рамках мероприятий, посвященных десятилетию музея «Эрарта», покажут работы дизайнера, ранее не выставлявшиеся в России, — с использованием перьев, пластика, металла, меха, текстиля, искусственных и живых растений и даже электроприборов. В общем, редкое фэшн-мастерство: «Люди, заходя ко мне в мастерскую, часто спрашивают: “Где швейные машинки?” — на что я им отвечаю: “Они не нужны, вот мои руки”».
Эрарта
20 ноября 2020–21 марта 2021
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Сосуд в виде бобра. Санкт-Петербург, конец XIX в. Фирма К. Фаберже. Мастерская Ю. Раппопорта.
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Миниатюрная копия императорских регалий. Санкт-Петербург, 1900 г. Фирма К.Фаберже, мастерская Ю. Раппопорта
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Чернильница в виде петуха. Санкт-Петербург, 1899 – 1908 г. Фирма К. Фаберже. Мастерская Ю. Раппопорта.
Фаберже – ювелир императорского двора
90 вещей, выполненных фирмой Фаберже для главных заказчиков – императоров Александра III, Николая II и их жен: императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны. Бонус: костюмы императриц и аксессуары. Фаберже стал поставлять ко двору ювелирные изделия начиная с 1866 года, а с 1869 года и на протяжении 15 лет он безвозмездно работал в качестве реставратора в Галерее драгоценностей Императорского Эрмитажа. Фаберже пользовался большой благосклонностью членов императорского дома за талант и уникальную в истории ювелирного искусства серию пасхальных яиц. Однако на выставке будут и совсем неожиданные экземпляры, например, сосуд в форме немного жутковатого бобра. Зумеры бы сказали «кринж».
25 ноября–14 марта 2020
Государственный Эрмитаж
Петер Корниш. Течение времени
Ретроспектива венгерского фотографа, наполненная, в основном магическим миром поселений Трансильвании и прикарпатья, где все время как будто остановилось: даже выбираясь на поиски работы в современный Будапешт местные женщины продолжают носить традиционные платья. Как рассказывает сам Петер, начинавший в фэшн-фотографии, поворотным моментом для него стала поездка в небольшую венгерскую деревню Сек в Трансильвании по приглашению его друга. Хотя Клуж, где прошло его детство, находился всего в 67 километрах от этой деревни, Корниш ничего не знал о богатой народной культуре этого региона. «Это было так, как будто мы перенеслись на 150 лет назад. Все были одеты в традиционную одежду и танцевали при свете керосиновой лампы, потому что в деревне вообще не было электричества. Это было просто и так красиво, что, когда мы вернулись на рассвете домой, я не мог заснуть от волнения», — объясняет фотограф.
12 сентября — 1 ноября 2020
РОСФОТО
Максим Шер. Невидимый ландшафт
Визуальное исследование российской урбанистической повседневности: капиталистический романтизм 2000-х, покрытое сайдингом наследие советского модернизма, маргинальный дизайн наружной рекламы, грязные панельки и чистенькие коттеджи, жэк-арт и пробивающаяся сквозь все это природа. Камера Максима Шера запечатлевает городские пейзажи максимально безэмоционально, сухо и по-исследовательски, но одновременно — невероятно эстетски. «Я объездил более семидесяти городов пяти стран постсоветского пространства. На выставке из них представлено сорок четыре. Оптика проекта сознательно смещена с достопримечательного ― возвышенного или экзотического ― на повседневное, благодаря чему повседневное становится достопримечательным или, другими словами ― объектом моего эстетического, антропологического и политического интереса», — рассказывает фотограф.
РОСФОТО
3 сентября–18 октября
Любимые ученики Петрова-Водкина. Александр Лаппо-Данилевский и Бенита Эссен
Выставка в посвящена творчеству двух учеников К.С. Петрова-Водкина — А.А. Лаппо-Данилевскому и Б.Н. Эссен. Александра Лаппо-Данилевского, сына известного историка и основоположника методологии исторической науки, считают любимым учеником мастера. Он умер от сыпного тифа в 21 год, успев поработать в театре и оставив после себя блестящие театральные эскизы. Петров-Водкин отмечал: «Основной же его чертой было органичное понимание пространственности, и в этом понимании вся острота рисунков Лаппо». Жена Александра, Бенита Эссен, принимала участие в украшении Петрограда к годовщине Октябрьской революции в 1918 году, закончила мастерскую Петрова-Водкина при Академии художеств и прожила долгую жизнь, правда, ее довоенные работы практически не сохранились. Зато именно благодаря ее усилиям удалось сберечь наследие мужа. Творчество Лаппо-Данилевского и Бениты Эссен впервые будет представлено в большом объеме и объединит работы из частных и музейных собраний Санкт-Петербурга и Москвы.
KGallery
25 сентября–8 ноября 2020
Анна Афонина "я здесь уже был"
Myth gallery — единственная петербургская галерея, которая берет на себя риски и показывает почти сплошь молодых художников. Выпускница графического отделения Академии художеств Аня Афонина иронизирует над опытом семейных травматичных отношений: в основу сюжетов работ ставит случайные фото из личного архива, что дает эффект неустойчивости и случайности воспоминания. Название проекта отсылает к реакции на фрустрацию, проявляющейся в бесконечном возвращении в одно и то же место. Такой локацией, где используется логика перемещения игры-бродилки, становится пространство выставки.
Myth gallery
4 сентября—25 ноября
«Зеркала и зазеркалье»
Большой проект, посвященный теме зеркала в искусстве, о котором пока мало что известно. Кажется, нас ожидает сборная солянка из живописи, скульптуры, объектов, инсталляций и видеоарта. Обещают работы блестящего иллюстратора Юрия Васнецова, некрореалиста Владимира Кустов, петербургской художницы из поколения «непокоренных» Ирины Дрозд и с десяток малоизвестных имен зарубежных художников.
Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков (МИСП)
10 ноября 2020–31 января 2021
Take-away выставка в формате зина «+ Смещённая активность -»
Помните, во время карантина как грибы после дождя появлялись онлайн-выставки и бесконечные viewing rooms от галерей по всему миру — казалось, что в этом году мы никогда уже не пойдем на «настоящий» вернисаж. Тогда кураторы петербургского филиала ГЦСИ начали размышлять: как в эпоху тотального онлайна сохранить художественную материальность? Так появился проект «Зин как выставка: Postcovid»: через open-call были отобраны команды художников и кураторов, которые создали выставки в формате зинов — отчаянный и бескомпромиссный самиздат с панковскими корнями. Первый, под названием «+ Смещённая активность -», выходит в свет 7 сентября, а получить его можно с доставкой на дом, да-да, как продукты или обед. Зин посвящен тому, как во время пандемии переживать вынужденный отказ от перемещения в пространстве, созидания, объятий, одновременно поддерживая близких.Заказать бесплатно можно по ссылке (только для Петербурга) или взять в бесплатно взять в баре WoD, магазине «Подписные издания», кофейне Verle garden, Фотодепартаменте, ДК Розы, Kunsthalle nummer sieben, Библиотеке Гоголя. Подробнее о проекте в нашем тексте.
Мария Кошенкова в Marina Gisich Lab
В октябре в старом пространстве галереи Marina Gisich Gallery откроется экспериментальный «белый куб» Marina Gisich Lab, первая выставка — проект междисциплинарной петербургской художницы Марии Кошенковой, которая живет и работает в Копенгагене. Она взаимодействует со стеклом, воском, бумагой и «найденными объектами», создавая скульптуры и инсталляции на стыке искусства и предметного дизайна: «заплетает» веревки из стекла и покрывает «ледяной» (на самом деле стеклянной) коркой советский телевизор. Концептуально на Марию сильно повлияло знакомство с японской практикой связывания Шибари (Кинбаку),
которая совмещает в себе контроль и подчинение. Во время создания серии работ Мария несколько раз была в Японии и работала вместе с японскими художниками и фотографами. Художница совмещает скандинавскую эстетику и русскую эмоциональность, минимализм и драму. Выставка пройдет при поддержке Датского института культуры.
Marina Gisich Lab
в октябре
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