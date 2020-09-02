Чжан Хуань, коллекции Фаберже, Филип Трейси, фото The Beatles и еще 10 выставок осени в Петербурге

Чжан Хуань. В пепле истории

Первый выставочный блокбастер Эрмитажа после локдауна мы бы назвали «Пепел и алмаз» — китайский мультимедиа-ниндзя Чжан Хуань привозит в помпезный Николаевский зал с хрустальными люстрами 40-метровое полотно с членами коммунистической партии КНР. Да, из пепла, причем собранного в буддийских храмах — кроме партийных лидеров из этого материала он лепит лики Будды и Христа. Живописец, паблик-артист и перформансист в одном флаконе ходил по Венецианской биеннале в костюме из сырого мяса, сидел облепленный мухами напротив общественного туалета и лежал голый на ледяной глыбе в центре Нью-Йорка. Широко известна фотодокументация его перформанса «Семейное древо» — Хуань покрывал свое лицо иероглифами, описывающими историю собственных родственников, пока оно не стало полностью черным.

Петербургские зрители увидят 30 работ, из низ 26 было создано специально для эрмитажной выставки, в том числе по мотивам живописных произведений из музейного собрания собрания. Во время пандемии художник работал в своей «фабрике искусств» в Шанхае, где создавал серию «Love» / «Любовь», выдержанную в красном цвете — отклик на истории людей, пострадавших от коронавируса, два произведения привезут в Петербург.

Государственный Эрмитаж

9 сентября–8 ноября