Чжан Хуань, коллекции Фаберже, Филип Трейси, фото The Beatles и еще 10 выставок осени в Петербурге

Ли Бул. Utopias and Dreamscapes

Один из главных петербургских «привозов» года, живая классик корейского искусства, которая в 1999 году представляла Южную Корею на Венецианской биеннале инсталляцией «Величественное великолепие» — украшенной бусинками и блестками гниющей рыбой (специфический запах прилагался). Визитная карточка Ли Бул — гротескная антропоморфная скульптура с политическим и феминистким подтекстами. Проект в Манеже впервые в России представит крупноформатные инсталляции Ли Бул, созданные за последние 10 лет, а также впервые в истории проведет параллели между творчеством художницы и русским авангардом. Основную часть экспонатов составят инсталляции, архитектурные макеты и рисунки, созданные с 2005 года, начиная с макета «Мое великое повествование» (Mon grand récit), инсталляции «Город Солнца» (Civitas Solis), «Желание быть уязвимым» (Willing To Be Vulnerable). Выставка пройдёт в рамках года культурных обменов между Россией и Южной Кореей.

ЦВЗ «Манеж»

16 ноября–31 января 2021