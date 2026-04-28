Покрас Лампас, Ксения Гощицкая, Теодор Богданов, Анастасия Чернобаева и Кристина Галько на Çava Disco в K-30

Как и обещали, Çava Disco развернули диско-рейв сразу на всей площадке: на мэйне играли поп (Мадонна! Джастин Тимберлейк! Дима Билан!) и диско-хиты, бодрый фанки-хаус и итало-диско, на втором – глубокий дарк-диско и хаус с инди-дэнсом, а на камерной лаунж-зоне второго этажа разместился виниловый салон от фонотеки Catch 22 с синти-попом 80-х, фанком и фанки-хаусом. В обычно закрытом пространстве за залом специально для вечеринки построили чил зону с кино, чайной, мейкап-станцией с глиттером и стразами и тату-спот с эскизами Çava Disco.