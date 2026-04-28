Ночная жизнь

Покрас Лампас, Ксения Гощицкая, Теодор Богданов, Анастасия Чернобаева и Кристина Галько на Çava Disco в K-30

Создатели самых нарядных вечеринок Петербурга Александра Столярова, Валерий Дятлов и Евгения Элькина осваивают новые пространства: накануне команда заняла индустриальный кластер K-30 от Roots United на Красного Текстильщика — самое заметное рейв-место сезона (лауреаты «Петербурга будущего»!). Коллаборация соединила артовую эстетику проекта с грубой архитектурой бывшей мануфактуры: блеск, свет и поп-диско развернулись внутри бетонных стен и многоуровневых лабиринтов.

Александра Столярова, Валерий Дятлов. Евгения Элькина
Михаил Стацюк, Вероника Кораева
Ксения Гощицкая
Покрас Лампас
Кристина Галько
Гриша Супер

Анастасия Чернобаева
Евгений Литвяк
Теодор Богданов
DJ Tacidelli

Ирина Пономаренко
Как и обещали, Çava Disco развернули диско-рейв сразу на всей площадке: на мэйне играли поп (Мадонна! Джастин Тимберлейк! Дима Билан!) и диско-хиты, бодрый фанки-хаус и итало-диско, на втором – глубокий дарк-диско и хаус с инди-дэнсом, а на камерной лаунж-зоне второго этажа разместился виниловый салон от фонотеки Catch 22 с синти-попом 80-х, фанком и фанки-хаусом. В обычно закрытом пространстве за залом специально для вечеринки построили чил зону с кино, чайной, мейкап-станцией с глиттером и стразами и тату-спот с эскизами Çava Disco. 

Дмитрий Березин

Александра Столярова. Дарья Кузьмичева
DJ dessert

Александр Калишев

Виктория Ходякова

Лера Попова
Александра Столярова
Дарья Манакова

Ольга Бичия, Дарья Шубина

Петр Платонов

Екатерина Матлина

Никита Буч

Перед стартом танцполов пространство отдали под перформанс: актеры Руслан Каехтин и Маргарита Таничева открыли вечер танцевальной сценой с акцентом на движение и пластику.

Чарли Браун

Ксения Гощицкая. Костя Ширман, Ксения Гощицкая

Ольга Шамаева, София Аброськина

София Парфенова, Александра Столярова
Серафима Эстет

Наиля Алькова

Семен Моргунов

Анна Аверьянова

Хайлайт вечера – аудиовизуальный сет диджея, модели и художницы (и соулмейта Покраса Лампаса!) Лины Журавель, выстроенной на стыке дарк-диско, рейв-техно и EBM.

Видео-арт от Лины Журавель

Софья Муравьева

Вечеринка собрала (среди 1500 любителей диско!) заметных героев петербургской тусовки. В K-30 были креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая, задавшая тон вечеру с первых минут своим лоу-фай диджей-сетом, художник Покрас Лампас, продюсер музыкальных проектов (и лауреатка «Женщины меняют Петербург»!) Кристина Галько, известный бонвиван и городской гид, практически не отходивший от пула Дмитрий Березин, культовый старожил локальной танцевальной сцены Теодор Богданов (Théo Dear), модель Анастасия Чернобаева и продюсер Вероника Кораева. 

Мария Зосимова

Александр Ванин

Фото: Влад Шишкин, Дима Многолет, Максим Костюк, Андрей Цветков, Евгений Гринько 

