Покрас Лампас, Ксения Гощицкая, Теодор Богданов, Анастасия Чернобаева и Кристина Галько на Çava Disco в K-30

Создатели самых нарядных вечеринок Петербурга Александра Столярова, Валерий Дятлов и Евгения Элькина осваивают новые пространства: накануне команда заняла индустриальный кластер K-30 от Roots United на Красного Текстильщика — самое заметное рейв-место сезона (лауреаты «Петербурга будущего»!). Коллаборация соединила артовую эстетику проекта с грубой архитектурой бывшей мануфактуры: блеск, свет и поп-диско развернулись внутри бетонных стен и многоуровневых лабиринтов.
Гриша Супер
DJ Tacidelli
Как и обещали, Çava Disco развернули диско-рейв сразу на всей площадке: на мэйне играли поп (Мадонна! Джастин Тимберлейк! Дима Билан!) и диско-хиты, бодрый фанки-хаус и итало-диско, на втором – глубокий дарк-диско и хаус с инди-дэнсом, а на камерной лаунж-зоне второго этажа разместился виниловый салон от фонотеки Catch 22 с синти-попом 80-х, фанком и фанки-хаусом. В обычно закрытом пространстве за залом специально для вечеринки построили чил зону с кино, чайной, мейкап-станцией с глиттером и стразами и тату-спот с эскизами Çava Disco.
Дмитрий Березин
DJ dessert
Александр Калишев
Виктория Ходякова
Дарья Манакова
Ольга Бичия, Дарья Шубина
Петр Платонов
Екатерина Матлина
Никита Буч
Перед стартом танцполов пространство отдали под перформанс: актеры Руслан Каехтин и Маргарита Таничева открыли вечер танцевальной сценой с акцентом на движение и пластику.
Чарли Браун
Костя Ширман, Ксения Гощицкая
Ольга Шамаева, София Аброськина
Серафима Эстет
Наиля Алькова
Семен Моргунов
Анна Аверьянова
Хайлайт вечера – аудиовизуальный сет диджея, модели и художницы (и соулмейта Покраса Лампаса!) Лины Журавель, выстроенной на стыке дарк-диско, рейв-техно и EBM.
Вечеринка собрала (среди 1500 любителей диско!) заметных героев петербургской тусовки. В K-30 были креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая, задавшая тон вечеру с первых минут своим лоу-фай диджей-сетом, художник Покрас Лампас, продюсер музыкальных проектов (и лауреатка «Женщины меняют Петербург»!) Кристина Галько, известный бонвиван и городской гид, практически не отходивший от пула Дмитрий Березин, культовый старожил локальной танцевальной сцены Теодор Богданов (Théo Dear), модель Анастасия Чернобаева и продюсер Вероника Кораева.
Фото: Влад Шишкин, Дима Многолет, Максим Костюк, Андрей Цветков, Евгений Гринько
Комментарии (0)