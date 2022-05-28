19 диджеев, два клабшоу и один секретный гость: в «Изиче» пройдет вечеринка от фронтмена TAPENIGHT Димки Батарина

Вечеринка DIMKALAND — это «серьезный влет в 27» для Батарина. В лайн-апе с диджей-сетами DEAD! METT! b2b SCHASTIEZDOROVIE, Rouborgen, Saint City Lovers, Kid Cope, Dimka Batarin, Батерс, Koshkin, GGGAAAF, DDoS, NEGATIVE DATURA, TAOK & CORE, Dead Moon, qwqwqwqwa b2b lovvlifer, Saintgold, а также сам фронтмен TAPENIGHT. Но это еще не все: с лайвами выступит Батя, группа «Почтисчастье» и секретный гость.

«В лайн-апе онли друзья, дяди-братики и сестрички, 19 диджеев и 3 клабшоу. Хочется чтобы все увиделись, обнялись, поцеловались, потанцевали, повеселились и крепко пообщались. Запомним эту ночь, чтоб свои рядом», — напутствовал Батарин.

Вечеринка стартует в 23:00 в клубе «Изич» на Арсенальной улице, 2. Вход обойдется в 400 рублей с репостом и 600 — без.

Напомним, в апреле TAPENIGHT выпустили новый альбом «Рентген». На пластинке десять «от и до пропитанных шипастой меланхолией» треков, воедино складывающихся в живое «зеркало души». Это вторая полноформатная работа петербуржцев. Дебютный лонгплей «Новый мир» музыканты презентовали в ноябре 2020 года. Осколки эмоций, которые стреляют световыми лучами в разные стороны, в девяти треках — послушайте прямо сейчас!