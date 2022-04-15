Петербургская группа TAPENIGHT выпустила второй полноформатный альбом «Рентген». На пластинке десять «от и до пропитанных шипастой меланхолией» треков, воедино складывающихся в живое «зеркало души».
Как рассказали «Собака.ru» музыканты, новый альбом «Рентген» — это «зеркало души». Релиз сканирует и выдает просвеченные данные в виде прозрачных, оголенных «снимков»-песен — и все становится ясно как на ладони. «"Рентген" от и до пропитан шипастой меланхолией. Она мутирует… Она живая… В каждой песне она обретает новый облик и образ, словно веном, въедающийся в организм и остающийся там навсегда», — говорят о пластинке участники TAPENIGHT.
Обложка «Рентгена» подверглась визуальному искажению. Фотография была сделана с использованием визуального эффекта в линзе, которую участник коллектива Азат GSMgarden нашел на старом заброшенном заводе. Димка Батарин, Андрей Манолли, Азат Исламов и фотограф Марк на самом деле стоят по разные стороны линзы, которая собирает в себе общий кадр, благодаря чему обложка обретает глубину и объемность.
Презентации альбома «Рентген» пройдут в Петербурге и Москве в конце мая 2022 года. К выходу пластинки приурочена новая акция «Это знак», проведенная совместно с музыкантами группы. В центре Петербурга можно найти плакаты, который напоминают о важности поддержки окружающих, творчества, веры в себя и в своих близких — «особенно в это время».
«Рентген» — второй полноформатный альбом петербуржцев TAPENIGHT. Дебютный лонгплей «Новый мир» музыканты презентовали в ноябре 2020 года. Это осколки эмоций, которые стреляют световыми лучами в разные стороны, в девяти треках — послушайте прямо сейчас!
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