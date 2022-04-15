Обложка «Рентгена» подверглась визуальному искажению. Фотография была сделана с использованием визуального эффекта в линзе, которую участник коллектива Азат GSMgarden нашел на старом заброшенном заводе. Димка Батарин, Андрей Манолли, Азат Исламов и фотограф Марк на самом деле стоят по разные стороны линзы, которая собирает в себе общий кадр, благодаря чему обложка обретает глубину и объемность.

Презентации альбома «Рентген» пройдут в Петербурге и Москве в конце мая 2022 года. К выходу пластинки приурочена новая акция «Это знак», проведенная совместно с музыкантами группы. В центре Петербурга можно найти плакаты, который напоминают о важности поддержки окружающих, творчества, веры в себя и в своих близких — «особенно в это время».