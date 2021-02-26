На территории завода «Арсенал» откроется лайфстайл-квартал — с фуд-маркетом, фестивальной зоной и выставочными залами

Весной 2021 года на территории завода «Арсенал» откроется лайфстайл-квартал. На площади более 15 тысяч квадратных метров расположатся концертная площадка на 5 тысяч человек, фуд-маркет с ресторанной улицей, фестивальная зона, выставочные залы и другие общественные и ивент-пространства. Об этом «Собака.ru» рассказали авторы проекта.
Проект международной группы Placebo/25 первоначально разрабатывался для Шанхая, но пандемия способствовала его переносу в Петербург. Концептуальный общественный квартал расположился в производственном цехе — корпусах бывших мастерских и внутреннем дворе завода 1844-1849 годов.
На территории лайфстайл-квартала откроется фуд-маркет на 70 концепций в помещении со сводчатыми кирпичными потолками высотой 13 метров, а также авторская барная улица. Также в здании предусмотрено 5 пространств для поп-ап проектов, которые примут гастроли европейских зарубежных ресторанных команд и бартендеров.
Также здесь расположится концертный комплекс, работы по созданию которого уже завершаются. Он будет оборудован 55 источниками звука и более 100 квадратными метрами светодиодных экранов. В комплекс также входят бэклайн, пятизвездочные гримерные комнаты артистов и 8 авторских баров. Основой тематической программы станут живые выступления электронных, рэп, поп и рок артистов. На втором этаже концертного комплекса расположено ивент-пространство, которое также будет выполнять роль малой концертной площадки.
Помимо фуд-маркета и концертного комплекса, на территории лайфстайл-квартала также расположатся выставочные пространства, фотостудии, залы для мероприятий, барбершоп, коворкинг, индонезийский велнес-спа, концепт-магазин дизайнерской мебели, андеграундный ночной клуб, а на уличной территории на 10 тысяч человек установят сцену для проведения концертов и фестивалей.
Лайфстайл-квартал получит название Temple of Deer — Храм Оленя. Как говорят авторы проекта, он будет представлять собой особую экосистему и перевернет представления о привычном городском времяпрепровождении. «Проект спланирован к запуску в две очереди. Весной 2021 года будет запущен концертный комплекс, ивент-пространства, ночной клуб и фото-студии. В первой половине 2022 года будет открыта фестивальная зона под открытым небом на 10 тысяч гостей, фуд-маркет, барная улица, бьюти-блок и концепт-ритейл мебели и одежды», — говорит директор по развитию Placebo/25 Руслан Корниенков.
Архитектурное и атмосферное своеобразие краснокирпичных построек начала XX века удалось сохранить при редизайне. «Мы полностью сохраняем историческую аутентичность зданий, этого уникального архитектурного комплекса в стиле классицизм. Все работы по строительству и оборудованию мы ведем собственными силами, включая реставрационную часть. Соблюдаем все требования курирующих организаций, которые отвечают за сохранность исторического облика памятников. Все лучшее, что может дать нам замысел архитекторов, строивших «Арсенал», мы сохраняем и подчеркиваем», — добавляет Корниенков.
Первое событие в лайфстайл-квартале Temple of Deer на территории завода «Арсенал» на улице Комсомола пройдет 2 апреля 2021 года — сет немецкой техно-звезды Boris Brejcha. Полностью комплекс собираются запустить к концу мая.
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