На территории завода «Арсенал» откроется лайфстайл-квартал — с фуд-маркетом, фестивальной зоной и выставочными залами

Лайфстайл-квартал получит название Temple of Deer — Храм Оленя. Как говорят авторы проекта, он будет представлять собой особую экосистему и перевернет представления о привычном городском времяпрепровождении. «Проект спланирован к запуску в две очереди. Весной 2021 года будет запущен концертный комплекс, ивент-пространства, ночной клуб и фото-студии. В первой половине 2022 года будет открыта фестивальная зона под открытым небом на 10 тысяч гостей, фуд-маркет, барная улица, бьюти-блок и концепт-ритейл мебели и одежды», — говорит директор по развитию Placebo/25 Руслан Корниенков.

Архитектурное и атмосферное своеобразие краснокирпичных построек начала XX века удалось сохранить при редизайне. «Мы полностью сохраняем историческую аутентичность зданий, этого уникального архитектурного комплекса в стиле классицизм. Все работы по строительству и оборудованию мы ведем собственными силами, включая реставрационную часть. Соблюдаем все требования курирующих организаций, которые отвечают за сохранность исторического облика памятников. Все лучшее, что может дать нам замысел архитекторов, строивших «Арсенал», мы сохраняем и подчеркиваем», — добавляет Корниенков.

Первое событие в лайфстайл-квартале Temple of Deer на территории завода «Арсенал» на улице Комсомола пройдет 2 апреля 2021 года — сет немецкой техно-звезды Boris Brejcha. Полностью комплекс собираются запустить к концу мая.