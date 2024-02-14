В Tinder, через стихи Ахматовой и в поезде: как начались самые яркие истории любви светского Петербурга

Юрий Музыченко: «Познакомились, когда учились в «Российском государственном институте сценических искусств» — так получилось, что мы были на одном крусе актерского факультета. Помню, что встреча произошла, так сказать, очень по-студенчески: Аня была нашим завхозом, а как-то раз нужно было за ночь сшить занавес. Я решил остаться и помочь ей.

Понимание того, что я влюбился пришло очень неожиданно: все произошла после того, как только она первый раз меня высмеяла. Тогда, помню, подумал, что она хочет бросить мне вызов. Как говорится, получите и распишитесь».