В Tinder, через стихи Ахматовой и в поезде: как начались самые яркие истории любви светского Петербурга

Поддавшись романтическому флеру — 14 февраля все-таки — редакция попросила любимых героев «Собака.ru» вспомнить самые чувственные моменты своей жизни.
Юрий и Анна Музыченко (музыканты)
Юрий и Анна Музыченко с дочкой
Юрий Музыченко: «Познакомились, когда учились в «Российском государственном институте сценических искусств» — так получилось, что мы были на одном крусе актерского факультета. Помню, что встреча произошла, так сказать, очень по-студенчески: Аня была нашим завхозом, а как-то раз нужно было за ночь сшить занавес. Я решил остаться и помочь ей.
Понимание того, что я влюбился пришло очень неожиданно: все произошла после того, как только она первый раз меня высмеяла. Тогда, помню, подумал, что она хочет бросить мне вызов. Как говорится, получите и распишитесь».
Мария (основатель курорта «Первая Линия») и Юрий (девелопер) Грудины
Мария Грудина: «В поезде я увидела молодого обаятельного мужчину. Он, посмотрев на меня, сказал: "Ты — Маша". Пару часов спустя, мы сидели в вагоне-ресторане и обсуждали его неожиданное ясновидение — выяснилось, что он как-то видел меня в клубе — и пили коньяк (делала я это первый раз в жизни!). В тот момент, посмотрев на Юру, в голове очень четко прозвучала мысль: "Это мой муж". Несмотря на это, мы не обменялись телефонами, просто попрощались.
Вернувшись в Петербург, я пошла читать Ахматову в сквер. Золотистый томик сам открылся на стихотворении, где есть такие строки: "Эта встреча никем не воспета <...>Ты, росой окропляющий травы/ Вестью душу мою оживи/Не для страсти, не для забавы/ Для великой земной любви". Стоит ли говорить, что после прогулки у подъезда меня ждал черный BMW и приглашение на свидание. С того момента прошло 19 лет, 15 из которых мы в браке».
Антонио Фреза (ресторатор) и Кристина Пекаревская (предпринимательница)
Антонио Фреза: «Не будем приукрашивать: мы познакомились в Tinder 9 лет назад. Первое свидание было в тогда популярном Mickey&Monkeys. Помню, целовались уже через несколько часов после встречи, а закончили вечер у меня дома. После совместно проведенной ночи Кристина уехала. Тогда подумал, что она украла у меня деньги и сбежала. Во вторую встречу все повторилось. Потом выяснилось, что у меня было много комаров, и она не могла спать.
То, что влюблен, понял быстро: на день рождения уехал в Финляндию, чтобы переоформить российскую визу. Кристина предложила приехать и вместе отпраздновать. Помню, тогда там и почувствовали, что это больше, чем просто симпатия.
Но есть и более кинематографичная история, в которой я листал Forbes в поисках богатой невесты и наткнулся на дочь известного бизнесмена Аркадия Пекаревского Кристину. Верьте той, которая вам нравится самим больше (смеется)».
Татьяна Миронова (шоураннер) и Вадим Навоенко (топ-менеджер)
Татьяна Миронова: «Начало наших отношений пришлось на мои бесконечные командировки. Стабильности это не предавало, расставались мы много раз. И вот в один из очередных пиков мы улетели в Париж. Это был незабываемый уикенд! Затем я отправилась в очередную командировку, а мы окончательно разошлись. И считаем, что это было правильно: нельзя решить свои проблемы за счет партнера.
После моего эпичного возвращения в Петербург Вадим сразу сделал мне предложение. Я ответила, что только если первый танец будет под Агутина. Что было дальше – легко догадаться. Через полгода у нас случилась волшебная свадьба (и план с Агутиным случился!), а через месяц мы с Вадимом узнали, что ждём ребенка».
Александра и Ростислав Павловы (онкологи)
Александра Павлова: «Мы познакомились, когда я работала над проектом помощи онкобольным людям, а Ростислав был приглашенным специалистом. Мы пару недель переписывались по работе, а после на одном из мероприятий встретились. Признаюсь: отправилась на вечер, чтобы познакомится с ним. Это была любовь с первого взгляда!
Через пару дней он позвонил и сказал, что приедет в Москву, где я тогда жила. Это было незабываемо! Первый ужин при свечах, первый поцелуй, мурашки, любовь, страсть. Через два года мы поженились».
Ростислав Павлов: «Это был вечер февраля… Как сейчас помню, ложусь спать после сложного операционного дня, закрываю глаза и думаю: "Господи, пошли мне девушку, которая будет ценить меня как доктора, будет относиться с уважением к моей профессии, ради которой захочется перевернуть мир". Подумал и заснул. Прошел месяц, и появляется красотка, которая занимается помощью онкологическим пациентам, сама прошла сложный путь и умеет любить так, как никто не любил».
Катерина Ростовцева (продюсер культурных проектов) и Алексей Ретинский (композитор «Дома Радио»)
Катерина Ростовцева: «Я познакомилась с Алексеем в Берлине, и, собственно, в первый день знакомства, спустя несколько часов, он предложил мне выйти за него. Уже где-то через неделю переехал ко мне в Вену из швейцарского Цюриха. И все, больше мы уже не расставались.
Эта история могла бы остаться такой приятно-обыденной, если бы не один маленький нюанс: когда мы познакомились с Алексеем, я собиралась замуж. Шли последние приготовления, было выбрано свадебное платье, готовы кольца. Мой предыдущий избранник был немножко, мягко говоря, удивлен, что мои планы резко так изменились».
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