Екатерина Малафеева, Ксения Собчак, Мария и Алексей Фурсовы и Майя Семак: как провели новогодние каникулы герои «Собака.ru»

После новогодних праздников на Самуи (Таиланд) отправилась Мария Евневич, совладелица «Максидома», с супругом Григорием Болобоном. Для отдыха на острове пара выбрала W Hotel: «В гостиничном комплексе много хороших ресторанов, несколько пляжей».

Если хочется романтики, Мария советует обратить внимание на итальянский ресторан Yin Yang с видом на море «Правильно-итальянскими его не назвать, но уровень высокий» и Duomo: «Немолодой загорелый босс-итальянец, быстрый сервис, маленькие столики и зачётная паста (брали вонголе и качо э пепе)». Любителям мяса — аргентинский стейк хаус El Gaucho: «Порадовали филе-миньоном medium rare+ (впервые вижу такую промежуточную прожарку), аргентинскими стейками, японским wague и перечным соусом».