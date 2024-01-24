Екатерина Малафеева, Ксения Собчак, Мария и Алексей Фурсовы и Майя Семак: как провели новогодние каникулы герои «Собака.ru»

Новый год, Рождество и Крещение позади: редакция «Собака.ru» уже выяснила, каким видят 2024 год ее герои, а теперь рассказывает, как наши герои провели зимние праздники — от серфинга в Азии и островов в Индийском океане до бани в Петербурге и старых-добрых лыж в Куршевеле.
Азия
После новогодних праздников на Самуи (Таиланд) отправилась Мария Евневич, совладелица «Максидома», с супругом Григорием Болобоном. Для отдыха на острове пара выбрала W Hotel: «В гостиничном комплексе много хороших ресторанов, несколько пляжей».
Если хочется романтики, Мария советует обратить внимание на итальянский ресторан Yin Yang с видом на море «Правильно-итальянскими его не назвать, но уровень высокий» и Duomo: «Немолодой загорелый босс-итальянец, быстрый сервис, маленькие столики и зачётная паста (брали вонголе и качо э пепе)». Любителям мяса — аргентинский стейк хаус El Gaucho: «Порадовали филе-миньоном medium rare+ (впервые вижу такую промежуточную прожарку), аргентинскими стейками, японским wague и перечным соусом».
В этом году Азию для зимнего отдыха выбрала и совладелица горнолыжного комплекса «Любогорье» Екатерина Малафеева. После празднования Нового года в своем кластере она приземлилась на жарком Пхукете вместе с семьей: «К концу года захотелось отдохнуть от суеты и людей. Несмотря на то, что в Таиланде было много русских — видимо, все решили осмотреть локации съемок третьего сезона сериала «Белого лотоса» — нам удалось расслабиться.
Мы остановились не в отеле, а сняли отдельную виллу. Рядом было два пляжа: дикий и для туристов. Отдых вышел насыщенным — нам удалось поснорклить, покататься на каяках и на сапах. Для детей советую аквапарки Andamanda Phuket и Blue Tree Phuket».
Создательница рынка выходного дня «Они пожрать любят» Ксении Дубяго и предприниматель, основатель Brave Goodies, Антон Садчиков Новый год встречали на Бали. Конечно, Ксюша не смогла пройти мимо местных ресторанов. Или почти местных: недавно на острове свой Satoshi открыл бывший сподвижник Матильды Шнуровой и экс-шеф Cococo Group Игорь Гришечкин. «Очень красивое здание, интерьер, а еда и сервис питерский, но в лице местных», — утверждает Ксения, которая буквально через день после знакомства с местом смогла организовать и собрать весь балийский Петербург и Москву на ужин у Гришечкина.
Кто еще выбрал это направление. Лёша Миронов и Марина Никишина, недавно возродившие клуб-бар Department 57, отправились на зимовку в Азию — пара успела побывать и в Сингапуре, и в Таиланде; основатель бренда шляп Cocoshnick Ольга Рузакова решила переждать морозы там, где потеплее — петербургская королева головных уборов заглянула в Таиланд и в Индонезию.
Россия
Несмотря на любовь к жаркому континенту, находящаяся в положении Татьяна Миронова — продюсер шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ — предпочла встретить Новый год в России. Для загородного отдыха она рекомендует отель WE LODGE — там, на берегу Медного озера, летом прошлого года Татьяна сыграла свадьбу с топ-менеджером Вадим Навоенко. В списке любимых заведений за городом значится Meat Coin на Финском заливе от бренд-шефа Мехмета Чалышкана: «Этот ресторан зимой не менее прекрасен, чем летом».
«Загородный клуб "Репино-Ленинское" — событийная точка. Туда мы ездили на выступления Comedy club и Александра Цыпкина, съемки «Шоу Воли» и джазовые концерты. Еще одно место силы — Bor812. По моему мнению, лучший банный комплекс в Ленинградской области. Туда надо заглянуть хоть раз обязательно, даже если думаете, что баня — это не ваше».
Кто еще выбрал это направление. Новый год Ксения Собчак провела в родном городе, а точнее в его пригороде: «кровавая барыня» аномальный минус встретила за городом вместе с мамой Людмилой Борисовной Нарусовой. Несмотря на холод, Ксения наслаждалась прогулками в одиночестве по Финскому заливу, баней и контрастными процедурами.
Лыжи и сноуборд
Эти зимние праздники идеолог и основатель курорта «Первая Линия» Мария Грудина провела с семьей в горах. Для полного релакса ЗОЖ-эксперт предпочла пятизвездочный отель Le Coucou Méribel, расположенный у подножия трассы Ронд-Пойнт-де-Парьенте: «В следующем году планируем повторить, но уже остановиться в новых апартаментах Six Senses Residences & Spa».
Маша планировала заглянуть и в ресторан-шале Maya altitude, и в заведения с французской кухней RESTAURANT LE ROK - Bistro D'Altitude, а также Bagatekke. «Интересно, что, несмотря на то, что буквально каждый прием пищи у нас должен был быть в новом месте, мы ни в одно заведение так и не попали, так как из-за сильных метелей и непогоды, проезжая на лыжах по склонам, не смогли их заметить». А вот с последним днем повезло: Грудина с семьей заглянула в Cap Horn, самый старый ресторан в горах Куршевеля, некогда главная точка притяжения всех вечеринок Михаила Прохорова и Александра Мамута.
Генеральный директор ГК «Еврострой» Оксана Кравцова с супругом Валерием и детьми выбрали для отдыха в Куршевеле пятизвездочный отель Annapurna, чей владелец Клод Пинтуро как-то заявил, что горнолыжный курорт во время новогодних праздников буквально захватывают русские. Мать четверых детей очень хвалит ресторан Le Tremplin, который совсем недавно обзавелся небольшим отдельным павильоном. Такой формат отлично подойдет для тех, говорит Оксана, кто приехал с детьми, которым пока еще рано танцевать на столах и полностью погружаться в эстетику отдыха во французских Альпах.
Кто еще выбрал это направление. Совладелец ювелирных магазинов «585 Золотой» Алексей Феликсов сразу после новогодних праздников отправился вместе с сыном бороздить склоны Тарантезской долины.
Жара и пляжи
Мария Фурсова, основательница салонов красоты Chisla и лайфстайл-эксперт, вместе с супругом Алексеем и детьми улетела на любимые Карибские острова: «Одно из лучших мест для зимовки, а именно сказочный остров Сен-Барт. Второй год подряд для выбираем его: роскошные пляжи (советую La Guerite, Nao beach, Shell beach), мягкий климат. Эдакий Сен-Тропе зимой. На Карибах мы предпочитаем арендовывать виллу — отели здесь не очень удобны для детей. Еще один интересный вариант — путешествие по островам на лодке или катамаране. Пять первых дней мы провели именно так.
Понравились несколько заведений: французский ресторан, основанный мишленовским шефом Жоэлем Робюшоном, L'Atelier de Joël Robuchon и панорамный Beefbar в отеле Barrière Le Carl Gustaf».
Виктория Портфолио с супругом Максимом и двумя дочками этот Новый год встречали в жарком Дубае, выбрав для отдыха самый большой отель в городе Burj Al Arab. Блогер-миллионник настаивает, что «Парус», несмотря на новые открытия, — лучшее место для отдыха: недавно Виктория останавливалась в Atlantis The Royal, на открытии которого в 2023 пела Бейонсе, прервавшая ради этого (и $24-миллионого гонорара) четырехлетнее сценическое молчание, и не до конца осталась довольна сервисом: «Новый отель, пока не все действия отточены».
Из ресторанов героиня обложки августовского номера «Собака.ru» советует открывшуюся в прошлом году Krasota от Бориса Зарькова и ресторанной группы White Rabbit, и старый-добрый Cipriani.
Кто еще выбрал это направление. После праздников самолет, перевозивший фэшн-блогера Марию Червоткину с семьей, приземлился в Дубае. Отдых получился весьма насыщенным — участница премии Best Dressed успела встретилась с Элджеем, пережидавшим температурные рекорды со знаком минус в тепле.
Европа
Бокалы с шампанским в этот Новый год Анастасия Миронова поднимала в Париже: туда блогер-феномен отправилась вместе с бойфрендом Николаем Никитиным, сыном генерального директора «Евросиба» Дмитрия Никитина. После празднования наступления 2024 года пара поехала дальше: за время недолгих праздников — Настю в Петербурге ждал свежеоткрытый магазин IRNBY на проспекте Добролюбова, возле ресторана Probka Арама Мнацаканова — они успели посетить Швейцарию и заглянуть в Италию.
Удалось добраться до Европы и Майе Семак с семьей — они заглянули в Италию и в Швейцария. Дочка главного тренера «Зенита» в запрещенной сети заметила интересную тенденцию своих поездок: «Почему-то на зимних курортах мы оказываемся, когда я беременна и кататься не могу. Но ничего, в следующем надеюсь наверстаю, а пока гуляю вокруг озера».
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