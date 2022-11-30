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Ким Кардашьян и Канье Уэст достигли соглашения о разводе

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Модель подала документы на развод с рэпером в феврале 2021 года — спустя почти 7 лет после свадьбы в Италии.

Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Ким Кардашьян и Канье Уэст на Met Gala в 2019 году

Как сообщает CNN, ссылаясь на проект соглашения о разводе, Уэст будет ежемесячно выплачивать Кардашьян по 200 тысяч долларов в качестве алиментов. Опеку над четырьмя детьми — дочерьми Норт и Чикаго и сыновьями Сейнтом и Псалмом — экс-пара будет осуществлять в совместном режиме. Также Ким и Канье поровну разделят свои обязанности по оплате их охраны и образования.

В рамках достигнутого соглашения Уэст также передаст бывшей супруге право собственности на дом с пятью спальнями, расположенный неподалеку от дома Кардашьян за 4,5 миллиона долларов с целью чаще видеть детей. В собственности рэпера останутся дома на пляже в Малибу по проекту японского архитектора Тадао Андо, два ранчо в Вайоминге — здесь Йе работал над альбомом Ye 2018 года, — 300 актор земли в Калабасасе, недвижимость Бельгии и дом своего детства, который он купил в Чикаго.

Напомним, Ким Кардашьян вышла замуж за Канье Уэста в мае 2014 года, что сделало их одной из самых обсуждаемых пар в Голливуде, широко известной как «Кимье». Отношения обострились в 2020 году, в феврале 2021-го Ким подала на развод. По данным источника People, сам Уэст уверен, что причиной развода стала его неудачная попытка баллотироваться в президенты США.

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